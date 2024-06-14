НАТО ограничило обмен разведданными с Венгрией, - СМИ

НАТО ограничило обмен разведывательными данными с Венгрией из-за сомнений в лояльности руководства страны к Альянсу.

Об этом пишет VSquare со ссылкой на официального представителя НАТО, с которым издание пообщалось в Брюсселе, 13 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил собеседник издания, Венгрия получает меньше информации от своих союзников как на двустороннем уровне, так и через центральные каналы НАТО.

"Проблема заключается в том, что последствия ощущают все, поскольку члены Альянса обмениваются менее секретной разведывательной информацией через центральные каналы НАТО, зная, что Венгрия - также среди получателей", - заявил представитель Альянса.

Он рассказал, что в НАТО создали отдельные каналы передачи информации в обход Венгрии. В свою очередь, бывший сотрудник одной из европейских разведок отметил, что главная проблема для блока заключается в политическом руководстве Венгрии.

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"Даже если мы доверяем их старшим офицерам разведки, в конечном итоге, если мы делимся с ними информацией, она может попасть в доклады, которые попадают на стол Орбана", - заявил он.

VSquare также пишет, что на этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Венгрию из-за беспокойства относительно прокремлевской позиции страны и ее потенциального влияния на единство НАТО. По данным чешского источника, Столтенберг обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном два вопроса: снятие вето Венгрии на попытку премьер-министра Нидерландов Марка Рютте стать преемником Столтенберга на посту генсека Альянса и обеспечение, что Орбан не будет блокировать предоставление помощи Украине со стороны НАТО.

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