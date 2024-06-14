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НАТО ограничило обмен разведданными с Венгрией, - СМИ

НАТО обмежило обмін розвідданими з Угорщиною, - ЗМІ

НАТО ограничило обмен разведывательными данными с Венгрией из-за сомнений в лояльности руководства страны к Альянсу.

Об этом пишет VSquare со ссылкой на официального представителя НАТО, с которым издание пообщалось в Брюсселе, 13 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил собеседник издания, Венгрия получает меньше информации от своих союзников как на двустороннем уровне, так и через центральные каналы НАТО.

"Проблема заключается в том, что последствия ощущают все, поскольку члены Альянса обмениваются менее секретной разведывательной информацией через центральные каналы НАТО, зная, что Венгрия - также среди получателей", - заявил представитель Альянса.

Он рассказал, что в НАТО создали отдельные каналы передачи информации в обход Венгрии. В свою очередь, бывший сотрудник одной из европейских разведок отметил, что главная проблема для блока заключается в политическом руководстве Венгрии.

Читайте также: Венгрия не будет участвовать в решениях НАТО по Украине, но и не будет блокировать их, - Столтенберг

"Даже если мы доверяем их старшим офицерам разведки, в конечном итоге, если мы делимся с ними информацией, она может попасть в доклады, которые попадают на стол Орбана", - заявил он.

VSquare также пишет, что на этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Венгрию из-за беспокойства относительно прокремлевской позиции страны и ее потенциального влияния на единство НАТО. По данным чешского источника, Столтенберг обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном два вопроса: снятие вето Венгрии на попытку премьер-министра Нидерландов Марка Рютте стать преемником Столтенберга на посту генсека Альянса и обеспечение, что Орбан не будет блокировать предоставление помощи Украине со стороны НАТО.

Также читайте: НАТО одобрило план расширения поддержки Украины после снятия вето Венгрии, - СМИ

Автор: 

Венгрия (1959) НАТО (9999)


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Топ комментарии
+18
Та нахєр їх! З НАТО і з ЄС. І хай назад просяться по повній процедурі, домовляючись з Фінляндією і Швецією
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14.06.2024 00:23
+15
А з Єрмаківщиною?
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14.06.2024 00:23
+8
БЛД, А ЄРМАКА З НЕТРЯПКОЯКОЮСЬ КУДИ ДІВАТИ? Безугла вже Сирського запідозрила у співпраці з НАТО ! Татаров вже справу Малюком на нього готує! Вже Буданову нові погони готують - А ДЕ БУДАНОВ?
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14.06.2024 00:29
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А з Єрмаківщиною?
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14.06.2024 00:23 Ответить
Та нахєр їх! З НАТО і з ЄС. І хай назад просяться по повній процедурі, домовляючись з Фінляндією і Швецією
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14.06.2024 00:23 Ответить
БЛД, А ЄРМАКА З НЕТРЯПКОЯКОЮСЬ КУДИ ДІВАТИ? Безугла вже Сирського запідозрила у співпраці з НАТО ! Татаров вже справу Малюком на нього готує! Вже Буданову нові погони готують - А ДЕ БУДАНОВ?
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14.06.2024 00:29 Ответить
Буданова зараз нема, залиште повідомлення після короткого гудка)
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14.06.2024 00:38 Ответить
"А ДЕ БУДАНОВ?" Ви, напевно, закохалися. Не переживайте, це пройде, можливо.)
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14.06.2024 00:47 Ответить
а шо він костюмчик Сирського ПРимірює? Ось та кар"єрку й вистругає собі, як вову вистругали олігархи
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14.06.2024 01:10 Ответить
Американці дали йому орден за злиття вагнеропераціЇ
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14.06.2024 01:11 Ответить
він же не рятує Червінського, втопив Бурбу - ну чим не герой генерал
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14.06.2024 01:13 Ответить
Буданов втопив Бурбу? В Тисі....)
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14.06.2024 01:20 Ответить
З паном Романом перше скрипку грає саме Кірюша.
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14.06.2024 03:38 Ответить
Ну, тепер маємо надію що не так часто кацапи будуть попадати по нашим цілям. Угорців можна викреслювати. А що там з нашим пагорбом? Кому почнемо банити західну інфу?
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14.06.2024 00:30 Ответить
Так Залужного і "зжерли" саме за те, що відмовлявся на Банкову інформацію зливать! Казав знайомий - у нього син служив при Залужному: "При ньому витік інформації був мінімальним: про операцію знав лише він, начальник ГШ і ті люди, що нею безпосередньо займалися Тому і успіхи на фронті були!"
Сирський зараз "стоїть врозкаряку" - між союзниками та Банковою Піде проти Банкової - "знімуть" Буде грать на її боці - свої ж вояки пристрелять за зраду! Ото "навіжену" д"Єрмак і напустив зараз на нього - щоб "визначився"
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14.06.2024 04:35 Ответить
Та в Росії є знимки від супутників Airbus. Якраз сьогодні була ціла велика стаття в Spiegel. Через посередників реєструєшся на відповідній платформі ейрбуса, створюєш task для знимків і якщо була безхмарна погода, отримуєш супечіткі картинки. Через кілька днів або тижднів кацапи бʼють тоді по наших цілях. А наші політики і не чешуться, щоб якось вплинути на Airbus.
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14.06.2024 09:47 Ответить
Не обмежити, а припинити в повному обсязі ...
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14.06.2024 00:55 Ответить
У даному контексті так воно й є.
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14.06.2024 04:46 Ответить
ватного півня в ігнор, але кабзон його залюбки привітав би
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14.06.2024 00:55 Ответить
Жаброн мадьярский смотрит на Столтенберга как на змиюку кобру! А кобра и глазом не ведёт. Докизделся дострыбался мразючек. Похоже каденцию дотянет свою, но потом в тупик политический.
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14.06.2024 01:07 Ответить
Невдовзі і прямим текстом пошлють тих виродків. А додомцю ці ****** не хочуть? В Уральські гарні ліси й гори + до своїх дебільних союзничків?
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14.06.2024 01:30 Ответить
Їм сюди ⬇️
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14.06.2024 01:54 Ответить
Га?
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14.06.2024 03:12 Ответить
Вонярцвашгедь 😂

А нижче -- уральськими "рунами", звідки, власне, мадьяри й прилізли.
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14.06.2024 10:41 Ответить
Дякую, тепер зрозуміло .
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14.06.2024 13:09 Ответить
не пройшло і 3 роки
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14.06.2024 01:40 Ответить
Вони тепер в "одкб"
Орбанеску працює
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14.06.2024 01:48 Ответить
Угорський жаб аж закляк. Мову відняло.
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14.06.2024 02:53 Ответить
Ніт. Такі істоти вивалюють мову з рота. За певних обставин.
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14.06.2024 03:14 Ответить
Next - Turkey?
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14.06.2024 04:21 Ответить
У жабака такий вигляд, наче вын всрався з переляку.
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14.06.2024 04:25 Ответить
В ОДКБ місце звільняється - вірмени вже його "наїлися" Та й Казахстан з Киргизією не сильно "горять бажанням" продовжувать "совместную работу"
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14.06.2024 04:40 Ответить
Політики не можуть зніматися інакше, як не узявшися за ручечки!
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14.06.2024 06:26 Ответить
"...через сумніви", гм, яка цікаве формулювання. Понаприймали різну шваль, і аж тепер появились у них "сумніви". Воістину "...і на третій день Соколине Око побачив, що немає четвертої стіни" -такий анекдот...
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14.06.2024 06:58 Ответить
С Ермаком оно тоже ограниченно с начала 2023 года.
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14.06.2024 09:25 Ответить
 
 