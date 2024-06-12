Венгрия не будет участвовать в решениях НАТО по Украине, но и не будет блокировать их, - Столтенберг

Венгрия не будет участвовать в решениях НАТО относительно помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"На саммите я ожидаю, что союзники одобрят лидирующую роль НАТО в координации и оказании помощи в сфере безопасности и обучении для Украины. Я также ожидаю, что союзники одобрят долгосрочное финансирование, чтобы оказывать военную поддержку. Это даст предсказуемость и отчетность, которые нужны Украине. Премьер-министр Орбан четко сказал, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях НАТО, и я принял эту позицию", - отметил он.

"Я рад, что сегодня я и премьер-министр одобрили модальность для Венгрии не участвовать в поддержке НАТО Украины. Никто из венгерского персонала не будет участвовать в этой деятельности, и никакие финансы Венгрии не будут использованы, чтобы ее поддерживать. В то же время, премьер-министр меня заверил, что Венгрия не будет против этих усилий и позволит другим союзникам продвигаться вперед", - добавил Столтенберг.

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