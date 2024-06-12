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Венгрия не будет участвовать в решениях НАТО по Украине, но и не будет блокировать их, - Столтенберг

Угорщина не блокуватиме рішення НАТО щодо України

Венгрия не будет участвовать в решениях НАТО относительно помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"На саммите я ожидаю, что союзники одобрят лидирующую роль НАТО в координации и оказании помощи в сфере безопасности и обучении для Украины. Я также ожидаю, что союзники одобрят долгосрочное финансирование, чтобы оказывать военную поддержку. Это даст предсказуемость и отчетность, которые нужны Украине. Премьер-министр Орбан четко сказал, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях НАТО, и я принял эту позицию", - отметил он.

"Я рад, что сегодня я и премьер-министр одобрили модальность для Венгрии не участвовать в поддержке НАТО Украины. Никто из венгерского персонала не будет участвовать в этой деятельности, и никакие финансы Венгрии не будут использованы, чтобы ее поддерживать. В то же время, премьер-министр меня заверил, что Венгрия не будет против этих усилий и позволит другим союзникам продвигаться вперед", - добавил Столтенберг.

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Автор: 

Венгрия (1952) НАТО (9996) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+12
Ну, якщо так, можна розглядати як маленьку перемогу.
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12.06.2024 12:17
+12
"жодні фінанси Угорщини не будуть використані" - "финансы" этих иждивенцев имеют в основном немецкое происхождение.
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12.06.2024 12:19
+6
Вітьок хоче сидіти дупою на кацабському пісюні і їсти Брюссельсько-Вашингтонський періг з смачною начинкою.Пора Вітька сажати на "низькокалорійну дієту",хай де жопою сидить там і харчується.
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12.06.2024 12:27
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Ну, якщо так, можна розглядати як маленьку перемогу.
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12.06.2024 12:17 Ответить
"жодні фінанси Угорщини не будуть використані" - "финансы" этих иждивенцев имеют в основном немецкое происхождение.
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12.06.2024 12:19 Ответить
А раніше тако не можна було зробити?
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12.06.2024 12:22 Ответить
Слава Богу, що це, нарешті, трапилось! Це дуже гарна новина! Сподіваюсь, що так само буде і з ЄС. А потім, коли цього борова і його "*******" посунуть від влади в Угорщині, почнуться нормальні відносини і між нашими країнами. Хоча, це ще довгий шлях.
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12.06.2024 12:24 Ответить
я чув, що його партія не набрала більшості у виборах. але чи це до Європарламенту чи до власного... Якщо орбаністи опиняться в меншості, то орбан прем'єром не буде.
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12.06.2024 12:36 Ответить
Вітосу - куесосу кулуарно пояснили що його місце під шконкою?
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12.06.2024 12:26 Ответить
Біля параші.
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12.06.2024 13:13 Ответить
рашi
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12.06.2024 13:24 Ответить
Припиніть ще фінансування *******. До них тільки або через шлунок, або силу доходить.
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12.06.2024 12:26 Ответить
Вітьок хоче сидіти дупою на кацабському пісюні і їсти Брюссельсько-Вашингтонський періг з смачною начинкою.Пора Вітька сажати на "низькокалорійну дієту",хай де жопою сидить там і харчується.
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12.06.2024 12:27 Ответить
Таки кинули орбана у вулик! Файно!
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12.06.2024 12:27 Ответить
упс...яєчка притисли?
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12.06.2024 12:28 Ответить
нема угорщини - нема проблем
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12.06.2024 12:37 Ответить
А якого хера тоді це угорьске лайно потрібно і НАТО і Євросоюзу? Тільки гроші з них качати?
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12.06.2024 12:45 Ответить
Що цікаво.
У НАТО є ж якісь протоколи передачі данних, обмін розвідок, паролі - і до цього всього мають доступ відверті кацапські ху-єсоси?
А потім дивуються чому переговори генералів бундесверу крутять по кацТВ, а кацапранкери звонять напряму прем'єру Британії...
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12.06.2024 12:46 Ответить
запоять чурбана кофою до дубадасть ))
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12.06.2024 12:55 Ответить
Он уже готов и просто кофейные зерна жрать!
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12.06.2024 13:25 Ответить
Ну таке прижали щура
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12.06.2024 13:04 Ответить
Так НАТО є військовою організацією чи таким собі польським сеймом часів Яна Собєського з принципом "нє позволям!".Столтенберг сказав "треба" - Орбан руку під кашкета і "так є!".А нє то кругом кордони і живи собі як хочеш...
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12.06.2024 13:19 Ответить
Не голосуватиме - це те саме, що проти, бо рішення в НАТО приймаються одностайно. Може хто поправить, буду радий, якщо це не так
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12.06.2024 14:08 Ответить
орбан "прищурився", бо чує, що пи*дець десь вже поруч. Гнида мадярська
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12.06.2024 14:35 Ответить
 
 