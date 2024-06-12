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Угорщина не братиме участі у рішеннях НАТО щодо України, але й не блокуватиме їх, - Столтенберг

Угорщина не блокуватиме рішення НАТО щодо України

Угорщина не братиме участі в рішеннях НАТО щодо допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

"На саміті я очікую, що союзники схвалять лідируючу роль НАТО в координації та наданні допомоги у сфері безпеки та навчанні для України. Я також очікую, що союзники схвалять довгострокове фінансування, щоб надавати військову підтримку. Це надасть передбачуваність і звітність, які потрібні Україні. Прем'єр-міністр Орбан чітко сказав, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і я прийняв цю позицію", - зазначив він.

" радий, що сьогодні я і прем'єр-міністр схвалили модальність для Угорщини не брати участі у підтримці НАТО для України. Ніхто з угорського персоналу не братиме участі у цій діяльності, і жодні фінанси Угорщини не будуть використані, щоб її підтримувати. Водночас прем'єр-міністр мене запевнив, що Угорщина не буде проти цих зусиль і дозволить іншим союзникам просуватися вперед", - додав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО спроможне захистити всіх союзників, - Столтенберг

Автор: 

Угорщина (2286) НАТО (6460) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+12
Ну, якщо так, можна розглядати як маленьку перемогу.
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12.06.2024 12:17
+12
"жодні фінанси Угорщини не будуть використані" - "финансы" этих иждивенцев имеют в основном немецкое происхождение.
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12.06.2024 12:19
+6
Вітьок хоче сидіти дупою на кацабському пісюні і їсти Брюссельсько-Вашингтонський періг з смачною начинкою.Пора Вітька сажати на "низькокалорійну дієту",хай де жопою сидить там і харчується.
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12.06.2024 12:27
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Ну, якщо так, можна розглядати як маленьку перемогу.
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12.06.2024 12:17 Відповісти
"жодні фінанси Угорщини не будуть використані" - "финансы" этих иждивенцев имеют в основном немецкое происхождение.
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12.06.2024 12:19 Відповісти
А раніше тако не можна було зробити?
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12.06.2024 12:22 Відповісти
Слава Богу, що це, нарешті, трапилось! Це дуже гарна новина! Сподіваюсь, що так само буде і з ЄС. А потім, коли цього борова і його "*******" посунуть від влади в Угорщині, почнуться нормальні відносини і між нашими країнами. Хоча, це ще довгий шлях.
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12.06.2024 12:24 Відповісти
я чув, що його партія не набрала більшості у виборах. але чи це до Європарламенту чи до власного... Якщо орбаністи опиняться в меншості, то орбан прем'єром не буде.
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12.06.2024 12:36 Відповісти
Вітосу - куесосу кулуарно пояснили що його місце під шконкою?
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12.06.2024 12:26 Відповісти
Біля параші.
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12.06.2024 13:13 Відповісти
рашi
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12.06.2024 13:24 Відповісти
Припиніть ще фінансування *******. До них тільки або через шлунок, або силу доходить.
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12.06.2024 12:26 Відповісти
Вітьок хоче сидіти дупою на кацабському пісюні і їсти Брюссельсько-Вашингтонський періг з смачною начинкою.Пора Вітька сажати на "низькокалорійну дієту",хай де жопою сидить там і харчується.
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12.06.2024 12:27 Відповісти
Таки кинули орбана у вулик! Файно!
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12.06.2024 12:27 Відповісти
упс...яєчка притисли?
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12.06.2024 12:28 Відповісти
нема угорщини - нема проблем
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12.06.2024 12:37 Відповісти
А якого хера тоді це угорьске лайно потрібно і НАТО і Євросоюзу? Тільки гроші з них качати?
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12.06.2024 12:45 Відповісти
Що цікаво.
У НАТО є ж якісь протоколи передачі данних, обмін розвідок, паролі - і до цього всього мають доступ відверті кацапські ху-єсоси?
А потім дивуються чому переговори генералів бундесверу крутять по кацТВ, а кацапранкери звонять напряму прем'єру Британії...
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12.06.2024 12:46 Відповісти
запоять чурбана кофою до дубадасть ))
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12.06.2024 12:55 Відповісти
Он уже готов и просто кофейные зерна жрать!
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12.06.2024 13:25 Відповісти
Ну таке прижали щура
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12.06.2024 13:04 Відповісти
Так НАТО є військовою організацією чи таким собі польським сеймом часів Яна Собєського з принципом "нє позволям!".Столтенберг сказав "треба" - Орбан руку під кашкета і "так є!".А нє то кругом кордони і живи собі як хочеш...
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12.06.2024 13:19 Відповісти
Не голосуватиме - це те саме, що проти, бо рішення в НАТО приймаються одностайно. Може хто поправить, буду радий, якщо це не так
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12.06.2024 14:08 Відповісти
орбан "прищурився", бо чує, що пи*дець десь вже поруч. Гнида мадярська
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12.06.2024 14:35 Відповісти
 
 