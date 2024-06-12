Угорщина не братиме участі у рішеннях НАТО щодо України, але й не блокуватиме їх, - Столтенберг

Угорщина не братиме участі в рішеннях НАТО щодо допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

"На саміті я очікую, що союзники схвалять лідируючу роль НАТО в координації та наданні допомоги у сфері безпеки та навчанні для України. Я також очікую, що союзники схвалять довгострокове фінансування, щоб надавати військову підтримку. Це надасть передбачуваність і звітність, які потрібні Україні. Прем'єр-міністр Орбан чітко сказав, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і я прийняв цю позицію", - зазначив він.

" радий, що сьогодні я і прем'єр-міністр схвалили модальність для Угорщини не брати участі у підтримці НАТО для України. Ніхто з угорського персоналу не братиме участі у цій діяльності, і жодні фінанси Угорщини не будуть використані, щоб її підтримувати. Водночас прем'єр-міністр мене запевнив, що Угорщина не буде проти цих зусиль і дозволить іншим союзникам просуватися вперед", - додав Столтенберг.

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