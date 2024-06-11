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В "Бухарестской девятке" думают ограничить участие Венгрии из-за позиции относительно Украины, - FT

Угорщину можуть виключити з Бухарестської дев’ятки

В "Бухарестской девятке", формате сотрудничества по безопасности государств Центрально-Восточной Европы, якобы обсуждают пути ограничения участия Венгрии в будущих встречах. Дискуссии об исключении Венгрии являются "очень серьезными".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Собеседники издания утверждают, что на последних встречах Венгрия накладывала вето на совместные итоговые коммюнике, где были упоминания об увеличении военной помощи Украине или поддержку ее будущего членства в НАТО.

Сегодня лидеры "Бухарестской девятки" встречаются в Риге, и, по словам официальных лиц, Венгрия снова отказывается одобрить проект заявления, который согласовали другие страны.

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"Тактика блокирования Венгрии в ЕС по помощи Украине и переговоров о вступлении Киева в альянс также привела к тому, что у многих союзников иссякло терпение", - отмечает FT.

Дискуссии об исключении Будапешта "очень серьезные", сказал один из собеседников, добавив, что "мы, вероятно, встречаемся в таком формате в последний раз".

Другой человек сказал, что недавние встречи характеризовались "жесткими" дискуссиями и что будет трудно организовать будущие встречи, если они не станут более совместными.

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Справка

"Бухарестская девятка" (B9) основана в 2015 году. Инициатива включает Болгарию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию и Словакию. Цель инициативы - углубление военного сотрудничества между странами, а также обсуждение ключевых вопросов политики безопасности.

В рамках этого формата проводятся встречи на уровне лидеров государств, министров иностранных дел и руководителей оборонных ведомств.

Автор: 

Венгрия (1952) Виктор Орбан (464) Бухарестская девятка (8)


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Топ комментарии
+9
коротше кажучі - мадяри вже всіх заїбали.
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11.06.2024 15:16
+9
******** слід виключити із всіх Міжнародних організацій. Падлюки у свій час із передгір'я уралу прийшли на Дунай. У них в крові лизати жопу, як німецьким нацистам, так і мухосранським рашистам.
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11.06.2024 15:19
+7
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11.06.2024 15:16
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11.06.2024 15:16 Ответить
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11.06.2024 15:38 Ответить
коротше кажучі - мадяри вже всіх заїбали.
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11.06.2024 15:16 Ответить
******** слід виключити із всіх Міжнародних організацій. Падлюки у свій час із передгір'я уралу прийшли на Дунай. У них в крові лизати жопу, як німецьким нацистам, так і мухосранським рашистам.
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11.06.2024 15:19 Ответить
Та й не просто вони прийшли. Вони тоді вторглись в Велику Моравію- тодішню найсильнішу державу слов'ян. Спустошили її і розорили, навіть слов'янським князям міст тодішнього Закарпаття дісталось. Потім вони оселились на частині Великої Моравії і назвали її Хунугарія, вкравши попутно чуже ім'я Хуннів - щоб вести родовід від Аттіли. Тобто те саме робили що і московити в свій час. Потім сусідня Німеччина, Болгарія, і Візантія втомились від постійних набігів мадяр і дали їм люлєй, та й так що угри охрестились і вспокоїлись.
А інші рештки Великої Моравії стали незалежними (Чехія, Словаччина, Словенія), або були завойовані сусідами (Русь відхопила Червенські городи, теперішня Австрія, частина Баварії, частина Італії).
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11.06.2024 18:58 Ответить
Орбана у вулик негайно
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11.06.2024 15:19 Ответить
слід зауважити що Словаччина, попри наявність Фіцо, так не заЙОБІКує...
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11.06.2024 15:20 Ответить
Фіцо уже не той...
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11.06.2024 20:02 Ответить
мадярщина пересварилася зі всіма своїми сусідами які з нею межують , дружить лиш з польщою і москальщиною .
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11.06.2024 15:23 Ответить
Бо вони генетичні родичі. І після ісходу мадяр з південного Уралу аж до їх хрещення німцями, мадяри руйнували цілі держави і вбивали народи на своєму шляху. Своїми спустошливими рейдами аж у Тюрінгію до німців, у Болгарію і Візантію, вони всім так набридли що німці врешті набили їм морду і примусили охреститись
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11.06.2024 19:03 Ответить
Негайно потрібно обмежити участь Угорщини через позицію щодо України , бо вони виконують всі забаганки кремлівського упиря , путлєра 😡
за величезні гроші !
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11.06.2024 15:33 Ответить
Мадярщину шляки трафляють через те, що після WWII за союзництво з Гітлером, її територіяльно обрізали на користь сусідів.

Тобто, якщо в якійсь частині Мадярщини мадяре не мали чисельну більшість, ця територія передавалася сусідам. Тому їх так і викручує.

Раді кацапам пробачити всіх убитих у 1956р, аби лише допекти сусідам.

А ще у мадярів є ідея "вєлічія", як у кацапів, адже імперія називалася Австро-Угорською...
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11.06.2024 15:37 Ответить
Її взагалі-то обрізали після Першої Світової. На початку Другої Світової мадярщина окупувала частину Румунії, Чехословаччини, Югославії, які вважала своїми, після завершення Другої Світової - ці території у мадярщини знову відібрали.
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11.06.2024 15:51 Ответить
Такими темпами тій сволоті невдовзі в прямому сенсі будуть давати підсрачників, плювати в жирну тупу ряху і влаштовувати "темну" десь в кулуарах )))
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11.06.2024 15:39 Ответить
Як кажуть роботодавці орбана "мал клоп, да вонюч"...
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11.06.2024 16:30 Ответить
 
 