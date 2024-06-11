В "Бухарестской девятке" думают ограничить участие Венгрии из-за позиции относительно Украины, - FT

В "Бухарестской девятке", формате сотрудничества по безопасности государств Центрально-Восточной Европы, якобы обсуждают пути ограничения участия Венгрии в будущих встречах. Дискуссии об исключении Венгрии являются "очень серьезными".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Собеседники издания утверждают, что на последних встречах Венгрия накладывала вето на совместные итоговые коммюнике, где были упоминания об увеличении военной помощи Украине или поддержку ее будущего членства в НАТО.

Сегодня лидеры "Бухарестской девятки" встречаются в Риге, и, по словам официальных лиц, Венгрия снова отказывается одобрить проект заявления, который согласовали другие страны.

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"Тактика блокирования Венгрии в ЕС по помощи Украине и переговоров о вступлении Киева в альянс также привела к тому, что у многих союзников иссякло терпение", - отмечает FT.

Дискуссии об исключении Будапешта "очень серьезные", сказал один из собеседников, добавив, что "мы, вероятно, встречаемся в таком формате в последний раз".

Другой человек сказал, что недавние встречи характеризовались "жесткими" дискуссиями и что будет трудно организовать будущие встречи, если они не станут более совместными.

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Справка

"Бухарестская девятка" (B9) основана в 2015 году. Инициатива включает Болгарию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию и Словакию. Цель инициативы - углубление военного сотрудничества между странами, а также обсуждение ключевых вопросов политики безопасности.

В рамках этого формата проводятся встречи на уровне лидеров государств, министров иностранных дел и руководителей оборонных ведомств.