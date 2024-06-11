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У "Бухарестській дев’ятці" думають обмежити участь Угорщини через позицію щодо України, - FT

Угорщину можуть виключити з Бухарестської дев’ятки

У "Бухарестській дев’ятці", форматі безпекової співпраці держав Центрально-Східної Європи, нібито обговорюють шляхи обмеження участі Угорщини у майбутніх зустрічах. Дискусії щодо виключення Угорщини є "дуже серйозними".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Співрозмовники видання стверджують, що на останніх зустрічах Угорщина накладала вето на спільні підсумкові комюніке, де були згадки про збільшення військової допомоги Україні чи підтримку її майбутнього членства в НАТО.

Сьогодні лідери "Бухарестської дев'ятки" зустрічаються в Ризі, і, за словами офіційних осіб, Угорщина знову відмовляється схвалити проєкт заяви, який погодили інші країни.

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"Тактика блокування Угорщини в ЄС щодо допомоги Україні та переговорів про вступ Києва до альянсу також призвела до того, що у багатьох союзників вичерпалося терпіння", - наголошує FT.

Дискусії про виключення Будапешта "дуже серйозні", сказав один із співрозмовників, додавши, що "ми, ймовірно, зустрічаємося в такому форматі востаннє".

Інша особа сказала, що нещодавні зустрічі характеризувалися "жорсткими" дискусіями й що буде важко організувати майбутні зустрічі, якщо вони не стануть більш спільними.

Читайте також: Росія – найбільша загроза НАТО, місце України – в Альянсі, - заява "Бухарестської дев’ятки"

Довідка

"Бухарестська дев’ятка" (B9) заснована у 2015 році. Ініціатива включає Болгарію, Чехію, Естонію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію і Словаччину. Мета ініціативи – поглиблення військової співпраці між країнами, а також обговорення ключових питань політики безпеки.

У межах цього формату проводяться зустрічі на рівні лідерів держав, міністрів закордонних справ та очільників оборонних відомств.

Автор: 

Угорщина (2286) Віктор Орбан (558) Бухарестська дев’ятка (10)


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Топ коментарі
+9
коротше кажучі - мадяри вже всіх заїбали.
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11.06.2024 15:16
+9
******** слід виключити із всіх Міжнародних організацій. Падлюки у свій час із передгір'я уралу прийшли на Дунай. У них в крові лизати жопу, як німецьким нацистам, так і мухосранським рашистам.
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11.06.2024 15:19
+7
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11.06.2024 15:16
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11.06.2024 15:16 Відповісти
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11.06.2024 15:38 Відповісти
коротше кажучі - мадяри вже всіх заїбали.
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11.06.2024 15:16 Відповісти
******** слід виключити із всіх Міжнародних організацій. Падлюки у свій час із передгір'я уралу прийшли на Дунай. У них в крові лизати жопу, як німецьким нацистам, так і мухосранським рашистам.
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11.06.2024 15:19 Відповісти
Та й не просто вони прийшли. Вони тоді вторглись в Велику Моравію- тодішню найсильнішу державу слов'ян. Спустошили її і розорили, навіть слов'янським князям міст тодішнього Закарпаття дісталось. Потім вони оселились на частині Великої Моравії і назвали її Хунугарія, вкравши попутно чуже ім'я Хуннів - щоб вести родовід від Аттіли. Тобто те саме робили що і московити в свій час. Потім сусідня Німеччина, Болгарія, і Візантія втомились від постійних набігів мадяр і дали їм люлєй, та й так що угри охрестились і вспокоїлись.
А інші рештки Великої Моравії стали незалежними (Чехія, Словаччина, Словенія), або були завойовані сусідами (Русь відхопила Червенські городи, теперішня Австрія, частина Баварії, частина Італії).
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11.06.2024 18:58 Відповісти
Орбана у вулик негайно
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11.06.2024 15:19 Відповісти
слід зауважити що Словаччина, попри наявність Фіцо, так не заЙОБІКує...
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11.06.2024 15:20 Відповісти
Фіцо уже не той...
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11.06.2024 20:02 Відповісти
мадярщина пересварилася зі всіма своїми сусідами які з нею межують , дружить лиш з польщою і москальщиною .
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11.06.2024 15:23 Відповісти
Бо вони генетичні родичі. І після ісходу мадяр з південного Уралу аж до їх хрещення німцями, мадяри руйнували цілі держави і вбивали народи на своєму шляху. Своїми спустошливими рейдами аж у Тюрінгію до німців, у Болгарію і Візантію, вони всім так набридли що німці врешті набили їм морду і примусили охреститись
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11.06.2024 19:03 Відповісти
Негайно потрібно обмежити участь Угорщини через позицію щодо України , бо вони виконують всі забаганки кремлівського упиря , путлєра 😡
за величезні гроші !
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11.06.2024 15:33 Відповісти
Мадярщину шляки трафляють через те, що після WWII за союзництво з Гітлером, її територіяльно обрізали на користь сусідів.

Тобто, якщо в якійсь частині Мадярщини мадяре не мали чисельну більшість, ця територія передавалася сусідам. Тому їх так і викручує.

Раді кацапам пробачити всіх убитих у 1956р, аби лише допекти сусідам.

А ще у мадярів є ідея "вєлічія", як у кацапів, адже імперія називалася Австро-Угорською...
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11.06.2024 15:37 Відповісти
Її взагалі-то обрізали після Першої Світової. На початку Другої Світової мадярщина окупувала частину Румунії, Чехословаччини, Югославії, які вважала своїми, після завершення Другої Світової - ці території у мадярщини знову відібрали.
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11.06.2024 15:51 Відповісти
Такими темпами тій сволоті невдовзі в прямому сенсі будуть давати підсрачників, плювати в жирну тупу ряху і влаштовувати "темну" десь в кулуарах )))
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11.06.2024 15:39 Відповісти
Як кажуть роботодавці орбана "мал клоп, да вонюч"...
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11.06.2024 16:30 Відповісти
 
 