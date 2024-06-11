У "Бухарестській дев’ятці" думають обмежити участь Угорщини через позицію щодо України, - FT

У "Бухарестській дев’ятці", форматі безпекової співпраці держав Центрально-Східної Європи, нібито обговорюють шляхи обмеження участі Угорщини у майбутніх зустрічах. Дискусії щодо виключення Угорщини є "дуже серйозними".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Співрозмовники видання стверджують, що на останніх зустрічах Угорщина накладала вето на спільні підсумкові комюніке, де були згадки про збільшення військової допомоги Україні чи підтримку її майбутнього членства в НАТО.

Сьогодні лідери "Бухарестської дев'ятки" зустрічаються в Ризі, і, за словами офіційних осіб, Угорщина знову відмовляється схвалити проєкт заяви, який погодили інші країни.

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"Тактика блокування Угорщини в ЄС щодо допомоги Україні та переговорів про вступ Києва до альянсу також призвела до того, що у багатьох союзників вичерпалося терпіння", - наголошує FT.

Дискусії про виключення Будапешта "дуже серйозні", сказав один із співрозмовників, додавши, що "ми, ймовірно, зустрічаємося в такому форматі востаннє".

Інша особа сказала, що нещодавні зустрічі характеризувалися "жорсткими" дискусіями й що буде важко організувати майбутні зустрічі, якщо вони не стануть більш спільними.

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Довідка

"Бухарестська дев’ятка" (B9) заснована у 2015 році. Ініціатива включає Болгарію, Чехію, Естонію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію і Словаччину. Мета ініціативи – поглиблення військової співпраці між країнами, а також обговорення ключових питань політики безпеки.

У межах цього формату проводяться зустрічі на рівні лідерів держав, міністрів закордонних справ та очільників оборонних відомств.