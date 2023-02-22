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Новини
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Росія – найбільша загроза НАТО, місце України – в Альянсі, - заява "Бухарестської дев’ятки"

нато

Лідери "Бухарестської дев’ятки" під час зустрічі у Варшаві в середу підтвердили підтримку євроатлантичних прагнень України та назвали Росію "найбільш значною і прямою загрозою безпеці членів Альянсу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як пише "Європейська правда", йдеться у спільній заяві лідерів "Бухарестської дев’ятки".

"Рік тому Росія зруйнувала мир і безпеку в Європі, намагаючись силою підкорити Україну. Дії Кремля призвели до різкого погіршення безпекового середовища в євроатлантичному регіоні, а також серйозно погіршили безпеку наших партнерів", – підкреслюють очільники країн формату.

У заяві наголошується, що "Росія є найбільш значною і прямою загрозою безпеці членів Альянсу", та водночас вказується на оборонний характер Альянсу.

Лідери "Бухарестської дев’ятки" підтвердили відданість статті 5 Північноатлантичного договору й намірам збільшити "сили й засоби стримування і оборони НАТО і посилити військову присутність Альянсу в наших країнах".

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Вони також висловили готовність "продовжувати міжнародний тиск на Росію", засудили "всіх тих, включно з Білоруссю, хто активно сприяє агресивній війні Росії проти України", і наголосили на підтримці Києва "доти, доки це буде необхідно".

"Майбутнє України – в Європі. Ми твердо підтримуємо євроатлантичні прагнення України", – вказується в спільній заяві.

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Також лідери "Бухарестської дев’ятки" висловили готовність підтримувати партнерів НАТО – Молдову, Грузію, Боснію і Герцеговину, а також сприяти якнайшвидшому вступу Швеції та Фінляндії в Альянс.

"Бухарестська дев’ятка" – це міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія), метою яких є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Альянсу, а також обговорення ключових питань політики безпеки.

Остання зустріч лідерів формату відбулась 22 лютого в межах візиту президента Джо Байдена до Польщі.

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Автор: 

НАТО (6463) Бухарестська дев’ятка (10)


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Топ коментарі
+10
Ага,при застосуванні 5ї статті НАТО,особливо сподівайтесь на угорщину,тільки встигніть її солдат схватити за труси, бо ті при нападі расеї перші побіжать воювати на її боці
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23.02.2023 00:01
+9
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23.02.2023 00:00
+8
И даже ***** подписался? Не может быть
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23.02.2023 00:01
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З кротами в ОПі?
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22.02.2023 23:59 Відповісти
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23.02.2023 00:00 Відповісти
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23.02.2023 00:11 Відповісти
И даже ***** подписался? Не может быть
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23.02.2023 00:01 Відповісти
Ага,при застосуванні 5ї статті НАТО,особливо сподівайтесь на угорщину,тільки встигніть її солдат схватити за труси, бо ті при нападі расеї перші побіжать воювати на її боці
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23.02.2023 00:01 Відповісти
Крім Мадярії та ще й дуже специфічна Болгарія з президентом українофобом.
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23.02.2023 07:47 Відповісти
Президент там може й українофоб, але Болгарія виробляє для України патрони для зброї радянського типу. В Україні теж президент-українофоб, якщо вже на то пішло.
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23.02.2023 10:10 Відповісти
Угорщина там лишняя.
их вообще надо вышвырнуть с ЕС и НАТО
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23.02.2023 00:12 Відповісти
Та яка там загроза та Засрашка для НАТО!!! Аби не боягузи останні керували НАТО то вже б демілітаризована Засрашка була й забута з таким озброєнням як НАТО має!
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23.02.2023 00:13 Відповісти
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23.02.2023 00:22 Відповісти
і Уґорщіна, як девятий член девяткі, теж згодна?
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23.02.2023 00:28 Відповісти
а вже нам то НАТО потрібно????
не єстем певен (( угорщину зі швабами та лягушатниками захищати???
але США то напевно))
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23.02.2023 00:41 Відповісти
Хороша заява. Навіть прекрасна. Тільки із ВЕЛИЧЕЗНИМ ЗАПІЗНЕННЯМ. Якби Україна була у НАТО 2 роки назад, то не було б сотні тисяч смертей.
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23.02.2023 01:34 Відповісти
То може треба було йти до вступу в НАТО, а не кричати "НАТА НАМ НЕ НАДА" і "ми усталі ат вайни"? НАТО нам якось винувате, що у нас дуже "мудрий" нарід? Цікава точка зору, нічого не скажеш. Вгадаю з 1 разу за кого ви голо сували в 2019...
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23.02.2023 10:12 Відповісти
Странная вещь политика. Венгрия выражает всяческую поддержку Украине в ее защите от захватчика и при этом торпедирует санкции. В это же время посол Венгрии в Иране идет на оф.прием по случаю годовщины революции, чтобы выразить свои поздравления. Вместе с послом Польши, но это уже детали. И главное, все одновременно успевает эта удивительная страна. Ни одна другая страна ЕС своих послов не прислала.
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23.02.2023 03:47 Відповісти
Політик, який визначив, що армія, мова, віра, ЄС і НАТО є ціл'ю і виживанням України - реальний і цінний політик, а політик, який розкривав тезіс "какая разніца" є популіст і ворог України. Це моя особиста думка. Час показава хто є хто.
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23.02.2023 07:16 Відповісти
 
 