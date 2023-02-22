Зеленський збирається на саміт НАТО у Вільнюсі, - посол Бешта

Президент України Володимир Зеленський планує особисто відвідати саміт НАТО у Вільнюсі в липні. Ще потрібно отримати запрошення.

Про це повідомив посол України в Литві Петро Бешта, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми це плануємо. Перше, що нам потрібно - це запрошення, тому що Україна не є членом НАТО. Ми сподіваємося отримати його і сподіваємося на кардинальну зміну ситуації, пов'язану з війною в Україні", - сказав дипломат, відповідаючи на запитання, чи буде президент на саміті.

Читайте: Майбутнє України - у євроатлантичній родині, - Столтенберг

З початку російського вторгнення 24 лютого минулого року Зеленський відвідав США, Велику Британію, Францію та Брюссель.

За словами посла, ці візити, які розпочалися наприкінці 2022 року, були радше винятками, оскільки Зеленський має залишатися в Києві.

Також читайте: 87% українців підтримують вступ України в Європейський союз, 86% - в НАТО, - опитування

"Ми очікуємо дуже чіткого формулювання на зустрічі у Вільнюсі, що, як тільки закінчиться війна, Україна стане членом НАТО", - сказав Бешта.