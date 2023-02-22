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Новини
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Зеленський збирається на саміт НАТО у Вільнюсі, - посол Бешта

зеленський

Президент України Володимир Зеленський планує особисто відвідати саміт НАТО у Вільнюсі в липні. Ще потрібно отримати запрошення.

Про це повідомив посол України в Литві Петро Бешта, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми це плануємо. Перше, що нам потрібно - це запрошення, тому що Україна не є членом НАТО. Ми сподіваємося отримати його і сподіваємося на кардинальну зміну ситуації, пов'язану з війною в Україні", - сказав дипломат, відповідаючи на запитання, чи буде президент на саміті.

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З початку російського вторгнення 24 лютого минулого року Зеленський відвідав США, Велику Британію, Францію та Брюссель.

За словами посла, ці візити, які розпочалися наприкінці 2022 року, були радше винятками, оскільки Зеленський має залишатися в Києві.

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"Ми очікуємо дуже чіткого формулювання на зустрічі у Вільнюсі, що, як тільки закінчиться війна, Україна стане членом НАТО", - сказав Бешта.

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Литва (2415) НАТО (6463) саміт (765) Бешта Петро (4)


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Топ коментарі
+11
Як ми прагнули до НАТО:

- Проігнорований Саміт країн НАТО У вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!

- відсутність представництва від України в НАТО!

- Не поновлена! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!

- За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!

- Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!

- Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!

- Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!

- Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США! Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди.

- Злиття операції "Вагнергейт"!

- Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнергейт"!

- Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!

- Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!

- Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати Вогонь у відповідь.

- Відведення важкого озброєння від лінії фронту!

- Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.

- Невиведення літаків "Мрія" та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!

- Два місяці до війни заведення "Гетьман Сагайдачний" в док на т.з. ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат- притоплений небоєздатний корабель.

- Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!

- Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!

- Відверте хамство на попередження США (особливо президенту Байдену!) Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення. Результат запрошення на шашлики!
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22.02.2023 12:10
+8
Багато хто знав про КИЇВСЬКУ КОТЛЕТУ , но мало хто знав про КИЇВСЬКУ ПЕРЕПИЧКУ.
І ось Байден все розсекретив
КИІВ допече мацкву до кондрашки

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22.02.2023 12:05
+7
Ось вчитесь всі у словаків Читати останньою фразу . А може хто ( знаючі українську) і весь текст легко прочитае
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22.02.2023 12:10
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Багато хто знав про КИЇВСЬКУ КОТЛЕТУ , но мало хто знав про КИЇВСЬКУ ПЕРЕПИЧКУ.
І ось Байден все розсекретив
КИІВ допече мацкву до кондрашки

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22.02.2023 12:05 Відповісти
Скажу вам по секрету - ник у вас ні в дугу
і малюнкі якись кацапські



Реєстрація: 22 лютого 2023🤣🤣🤣
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22.02.2023 12:15 Відповісти
Підождіть ще, Єрмак щось придумає і ніхто нікуди не поїде.
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22.02.2023 12:07 Відповісти
Ось вчитесь всі у словаків Читати останньою фразу . А може хто ( знаючі українську) і весь текст легко прочитае
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22.02.2023 12:10 Відповісти
Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер написав цікаве угорському прем'єру Віктору Орбану. Можна читати одразу останню фразу.
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22.02.2023 12:11 Відповісти
Як ми прагнули до НАТО:

- Проігнорований Саміт країн НАТО У вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!

- відсутність представництва від України в НАТО!

- Не поновлена! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!

- За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!

- Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!

- Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!

- Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!

- Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США! Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди.

- Злиття операції "Вагнергейт"!

- Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнергейт"!

- Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!

- Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!

- Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати Вогонь у відповідь.

- Відведення важкого озброєння від лінії фронту!

- Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.

- Невиведення літаків "Мрія" та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!

- Два місяці до війни заведення "Гетьман Сагайдачний" в док на т.з. ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат- притоплений небоєздатний корабель.

- Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!

- Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!

- Відверте хамство на попередження США (особливо президенту Байдену!) Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення. Результат запрошення на шашлики!
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22.02.2023 12:10 Відповісти
З Ху@лом така ж картинка є?
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22.02.2023 12:23 Відповісти
Гірше рашистів немає нікого.
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22.02.2023 12:30 Відповісти
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22.02.2023 12:34 Відповісти
Байден,чому ми не в НАТО?!
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22.02.2023 12:12 Відповісти
что то тут собака кацапская сутулая забрела,пора админам отправлять шваль заниматься привычным делом жрать говно
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22.02.2023 12:16 Відповісти
Трохи огидно що деякі наші читачі ЦЕНЗОРА ще й вподобайки поставили цьому лаптєногому. Не можуть розрізнити кацапського троля від тих хто Зеленського не підтримує.
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22.02.2023 12:27 Відповісти
А що то сі стресло?
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22.02.2023 12:22 Відповісти
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22.02.2023 12:25 Відповісти
Йдіть бабочек ловити , кацап
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22.02.2023 12:28 Відповісти
козломордое ваш удел сдыхать от пулемета под бахмутом и подрываться под угледаром,шваль чумардосная
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22.02.2023 12:30 Відповісти
Оце пукан рве у лаптєногого через візит Байдена. Вчора навіть голова ФСБ був вимушений підтвердити що параша не давала гарантії безпеки Байдену під час його поїздки в Київ. Хазяїн (Байден) сказав своєму рабу (путляра) щоб той своєму бидлу сказав правду. Путляра і сказав. Бо вялічіє свинособак перевалювало через край.
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22.02.2023 12:30 Відповісти
"С этого нужно было начинать!" (с) ще у 19 році, а не намагатися побачити мір в дупі *****. Тоді б, можливо, і війни б не було.
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22.02.2023 14:05 Відповісти
 
 