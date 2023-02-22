Зеленський збирається на саміт НАТО у Вільнюсі, - посол Бешта
Президент України Володимир Зеленський планує особисто відвідати саміт НАТО у Вільнюсі в липні. Ще потрібно отримати запрошення.
Про це повідомив посол України в Литві Петро Бешта, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Ми це плануємо. Перше, що нам потрібно - це запрошення, тому що Україна не є членом НАТО. Ми сподіваємося отримати його і сподіваємося на кардинальну зміну ситуації, пов'язану з війною в Україні", - сказав дипломат, відповідаючи на запитання, чи буде президент на саміті.
З початку російського вторгнення 24 лютого минулого року Зеленський відвідав США, Велику Британію, Францію та Брюссель.
За словами посла, ці візити, які розпочалися наприкінці 2022 року, були радше винятками, оскільки Зеленський має залишатися в Києві.
"Ми очікуємо дуже чіткого формулювання на зустрічі у Вільнюсі, що, як тільки закінчиться війна, Україна стане членом НАТО", - сказав Бешта.
Будь ласка, зачекайте...
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І ось Байден все розсекретив
КИІВ допече мацкву до кондрашки
і малюнкі якись кацапські
Реєстрація: 22 лютого 2023🤣🤣🤣
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- Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США! Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди.
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- Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
- Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
- Відверте хамство на попередження США (особливо президенту Байдену!) Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення. Результат запрошення на шашлики!