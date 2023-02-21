Майбутнє України - у євроатлантичній родині, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що майбутнє України - в "євроатлантичній родині".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це генсек Альянсу заявив під час після закінчення тристоронньої зустрічі з Високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Ми маємо чітко сказати, що майбутнє України - у євроатлантичній родині. Коли ця війна завершиться, ми маємо створити довгостроковий механізм безпеки України", - наголосив він.

За словами Столтенберга, майбутні безпекові домовленості мають "зруйнувати цикл російської агресії".

"НАТО продовжуватиме стояти поряд з Україною так довго, скільки це буде потрібно. І ми продовжуватимемо працювати тісно з Європейським союзом, щоб вас підтримувати", - додав він.

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