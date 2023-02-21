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Новини Війна
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Майбутнє України - у євроатлантичній родині, - Столтенберг

нато

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що майбутнє України - в "євроатлантичній родині".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це генсек Альянсу заявив під час після закінчення тристоронньої зустрічі з Високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Ми маємо чітко сказати, що майбутнє України - у євроатлантичній родині. Коли ця війна завершиться, ми маємо створити довгостроковий механізм безпеки України", - наголосив він.

За словами Столтенберга, майбутні безпекові домовленості мають "зруйнувати цикл російської агресії".

"НАТО продовжуватиме стояти поряд з Україною так довго, скільки це буде потрібно. І ми продовжуватимемо працювати тісно з Європейським союзом, щоб вас підтримувати", - додав він.

Також читайте: Мета зустрічі ЄС-НАТО-Україна - прискорення постачання боєприпасів ЗСУ, - Боррель

Автор: 

НАТО (6463) членство в НАТО (1724) Столтенберг Єнс (1596)


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"Коли ця війна завершиться, ми маємо створити довгостроковий механізм безпеки України" Джерело:

О, це вже діло! Але розроблювати цей "механізм безпеки" потрібно вже зараз, бо популістські заява про "2 роки і ми в ЄС" чи "Україна в НАТО відразу по закінченні війни" - брехня влади для внутрішнього споживання "папрікалістафф" та "хотьпаржачнікафф". Дерьмаківщина робить усе, щоб сповільнити або взагалі зупинити рух країни до ЄС та НАТО. "А піпл хаває" (с)
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21.02.2023 15:34 Відповісти
Може й буде НАТО..років через .....нцать...
Мудрий нарід з'явиться колись ...
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21.02.2023 15:38 Відповісти
ну і як же без тебе такого мудрого....
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21.02.2023 17:07 Відповісти
 
 