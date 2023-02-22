Байден у Варшаві радиться з "Бухарестською дев’яткою"

Президент США Джо Байден завершує зустрічі у Варшаві 22 лютого переговорами з представниками країн так званої "Бухарестської дев’ятки" - союзниками зі східного краю НАТО і ЄС.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Голос Америки.

"Бухарестська дев’ятка" сформувалася у відповідь на початок російської війни проти України 2014 року, коли Росія окупувала український Крим і почала інтервенцію на Донбасі.

Група об’єднує Болгарію, Румунію, Угорщину, Словаччину, Чехію, Польщу, Литву, Латвію і Естонію.

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З країн "Бухарестської дев'ятки" лише уряд Угорщини на чолі зі звинувачуваним в автократичних тенденціях Віктором Орбаном вирішив, що надаватиме тільки гуманітарну допомогу і заперечує навіть транзит в Україну зброї від інших держав.

Замість Орбана у Варшаву прибула президентка Угорщини Каталін Новак, яка належить до урядової орбанівської партії Фідес.

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Напередодні Байден зустрівся у Варшаві з президенткою Молдови Маєю Санду.