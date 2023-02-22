УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10415 відвідувачів онлайн
Новини
5 678 8

Байден у Варшаві радиться з "Бухарестською дев’яткою"

байден

Президент США Джо Байден завершує зустрічі у Варшаві 22 лютого переговорами з представниками країн так званої "Бухарестської дев’ятки" - союзниками зі східного краю НАТО і ЄС.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Голос Америки.

"Бухарестська дев’ятка" сформувалася у відповідь на початок російської війни проти України 2014 року, коли Росія окупувала український Крим і почала інтервенцію на Донбасі.

Група об’єднує Болгарію, Румунію, Угорщину, Словаччину, Чехію, Польщу, Литву, Латвію і Естонію.

Читайте: Джонсон - до Байдена: США та Британія мають надати Україні винищувачі F-16

З країн "Бухарестської дев'ятки" лише уряд Угорщини на чолі зі звинувачуваним в автократичних тенденціях Віктором Орбаном вирішив, що надаватиме тільки гуманітарну допомогу і заперечує навіть транзит в Україну зброї від інших держав.

Замість Орбана у Варшаву прибула президентка Угорщини Каталін Новак, яка належить до урядової орбанівської партії Фідес.

Також читайте: Валенса про виступ Байдена в Польщі: "Велика шахова партія, на яку можна дивитись по-різному"

Напередодні Байден зустрівся у Варшаві з президенткою Молдови Маєю Санду.

Автор: 

Байден Джо (2889) Польща (8535) Бухарестська дев’ятка (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Квест: найди лишнего
показати весь коментар
22.02.2023 12:36 Відповісти
окрім "великої мадярі" решта усі адекватні ...
показати весь коментар
22.02.2023 12:40 Відповісти
Будущие лидеры Европы. Шницели и жабоеды из-за своего высокомерия даже не заметили как потеряли власть над Европой.
показати весь коментар
22.02.2023 12:37 Відповісти
Діду! Будь ласка, мізки орбану вправ!
показати весь коментар
22.02.2023 14:06 Відповісти
Та орбанан не поїхав, презедентку послав. Зовсім обнаглів, мадярська скотина. Пора ЄС задуматись і обрізати фінансування. Подумати чи не пора угорщину викинути з НАТО.
показати весь коментар
22.02.2023 16:23 Відповісти
блеать, какой ошпаренный туда венгром затесал, пусть следует за курсом словацкого министра оттуда
показати весь коментар
22.02.2023 14:45 Відповісти
 
 