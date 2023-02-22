Джонсон - до Байдена: США та Британія мають надати Україні винищувачі F-16

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон закликав президента США Джо Байдена надати надати Україні винищувачі F-16.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

На його думку, надання військової допомоги Україні "матиме вирішальне значення для безпеки Заходу".

"Якщо ми не зможемо вигнати Путіна з України, якщо українці програють, тоді загроза для всієї євроатлантичної зони безпеки, для Сполучених Штатів, буде ще більшою", - сказав Джонсон.

Він заявив, що президент США Джо Байден повинен надати Україні винищувачі F-16 та закликав Британію зробити те ж саме.

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За його словами, якби літаки були надіслані рік тому, "ми були б набагато ближче" до припинення війни.

Експрем'єр також закликав країни надати Україні більше танків, літаків та далекобійної артилерії.

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