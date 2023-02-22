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Новини Війна
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Джонсон - до Байдена: США та Британія мають надати Україні винищувачі F-16

байден,борис,джонсон,джо

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон закликав президента США Джо Байдена надати надати Україні винищувачі F-16.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

На його думку, надання військової допомоги Україні "матиме вирішальне значення для безпеки Заходу".

"Якщо ми не зможемо вигнати Путіна з України, якщо українці програють, тоді загроза для всієї євроатлантичної зони безпеки, для Сполучених Штатів, буде ще більшою", - сказав Джонсон.

Він заявив, що президент США Джо Байден повинен надати Україні винищувачі F-16 та закликав Британію зробити те ж саме.

Читайте: Пристайко про різницю між Сунаком і Джонсоном: Перший - прагматик, другий - холерик

За його словами, якби літаки були надіслані рік тому, "ми були б набагато ближче" до припинення війни.

Експрем'єр також закликав країни надати Україні більше танків, літаків та далекобійної артилерії.

Також читайте: Під час візиту Байдена до Києва РФ провела невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", - CNN

Автор: 

Байден Джо (2889) допомога (8375) літак (2919) Джонсон Борис (583) F16 F-16 (680)


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Топ коментарі
+33
...камон...еврібаді
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22.02.2023 09:55
+25
Джонсенко з Байденюком домовляться... Слава Україні!
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22.02.2023 09:56
+18
Україна також може купити і використати. Хай не такі літаки,бо потрібно навчання, а щось простіше, знайоме. Міністр оборони не для закупівлі яєць має посаду
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22.02.2023 10:00
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...камон...еврібаді
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22.02.2023 09:55 Відповісти
Українські партизани десь на Мелітопольщині ...
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22.02.2023 10:07 Відповісти
Джонсенко з Байденюком домовляться... Слава Україні!
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22.02.2023 09:56 Відповісти
То що Джонсон закликає Байдена - це добре. Але в першу чергу міг би закликати Сунака. Якщо в Великій Британії нема Ф16 то могли б показати приклад - купити і передати.
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22.02.2023 09:57 Відповісти
Україна також може купити і використати. Хай не такі літаки,бо потрібно навчання, а щось простіше, знайоме. Міністр оборони не для закупівлі яєць має посаду
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22.02.2023 10:00 Відповісти
Україна має мати скажем так - довгостроковий літак і під нього вибудовувати базу. ..."Простіше, знайоме" - Наприклад ? В кого купити ? Хто продає ? Хто готовий продати ? Достатність ? Запчастини на майбутьнє ?
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22.02.2023 10:13 Відповісти
Хто готовий продати?
А где, вашу с байденом мать, МИГ-29, которые Польша ОТДАЛА почти год назад.
ШО? На авиабазе Рамштайн? И хто приказал их там припарковать?

Не Байден ли ?

ПОЧЕМУ ЭТИ МИГи не воюют в Украине?

Патамушта ВЯЛИКИЙ байден «баицца иксколации».
А ещё больше баицца, что пуйло перед его носом свою кассу закроет.
Почему нельзя взять АБРАМСЫ из войск или хранения, а надо ЗАКАЗАТЬ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕ на заводе, что потребует два года?
При более 800 АБРАМСОВ в армии и на хранении и ПОЛНОМ отсутствии сухопутных угроз для США (открытая настежь граница - не угроза) пообещать аж ТРИДЦАТЬ ОДИН танк через пару лет - СПАСИБО, Благодетель !!!

Ждут, пока погибнет последний украинский воин, но авиацию дадут «после окончания войны», а для АБРАМСОВ сейчас поехали руду добывать.
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22.02.2023 19:32 Відповісти
как говорил зеленгский: закрийте небо
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22.02.2023 19:42 Відповісти
Всього у США 6500 Абрамсів, з яких 500 в Європі. І взагалі, у них розроблено новий танк для ******** війни, а танки, які мали протистояти радянським Т-72 планується продати по світу чи утилізувати. Там так половина вже давно на консервації. А нові взагалі не збирались виробляти, так що ці 31 застарілий танк знову в виробництво, це взагалі дивина з будь якої точки зору.
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22.02.2023 20:05 Відповісти
ваша політика війни - зрозуміла, фак путін
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22.02.2023 20:55 Відповісти
Сунака не треба закликати - він заявив що В.Британія передасть Україні усю наявну в неї зброю, закликав інших союзників по НАТО, насамперед Німетчину, Францію, італію зробити то саме !!!
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22.02.2023 10:10 Відповісти
Тоді де в його заявах літаки ?
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22.02.2023 10:18 Відповісти
Є ймовірність того, що ОК не на дасть свої літаки. Але надати можуть інші країни - Нідерланди, Данія, Норвегія, Ісландія, можливо ще хтось, а Royal Air Force будуть прикривати небо тих країн, які передаватимуть свої бойові літаки для ЗСУ. Тому НАТО треба зробити так, щоб своє небо було у захисті і Україні передати літаки.
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22.02.2023 14:08 Відповісти
На підготовку пілотів треба 3 роки. От тоді і дадуть. Літаки ж дорогі, і їх не так багато.
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22.02.2023 10:11 Відповісти
В США тільки 2000 шт. і їх вже не виготовляють. Там акцент на літаки 5го покоління. Три роки - звідки така інформація?
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22.02.2023 10:17 Відповісти
три роки треба вчити того дебіла, що він пише про три роки - і вчити думати, не пілотувати
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22.02.2023 15:56 Відповісти
Іди повчись ліпити вареники.
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22.02.2023 10:18 Відповісти
На перепідготовку потрібно значно менше часу.
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22.02.2023 10:55 Відповісти
Перша інформація була 8 місяців, а потім півроку. То мабуть з нуля.
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22.02.2023 12:45 Відповісти
Це якщо з нуля і по повній програмі. На перепідготовку потрібно від 6 місяців до року в залежності від типу літака - бомбардувальник чи винищувач. Окремі аси можуть освоїти навіть швидше.
Навіть зараз наші пілоти можуть злетіти та сісти на F16-18 і нести користь на полі бою без спеціальних навичок...Є така ракета "скальп" (Storm Shadow, SCALP EG), яка не залежить від дій пілота - достатньо злетіти, натиснути пуск і сісти на аеродром, а ракета сама полетить до цілі та знищить її без втручання пілота! Так би мовити аналог повітряного "джавелін" - "вистрелив-забув"!
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22.02.2023 13:04 Відповісти
Джонсон ещё вернётся в большую политику, сильно он харизматичен)
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22.02.2023 10:08 Відповісти
Можливо.... але не у Британії.... притнется у країну де ******* "харизматичних янєлохов".
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22.02.2023 11:07 Відповісти
зе- нарик. никакой харизмой от него не пахло
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22.02.2023 19:45 Відповісти
БОРІСЕ, А ЧОМУ САМ НЕ НАДАВ - КОЛИ БУВ ПРИ ВЛАДІ

Всі Ви, клоуни, сміливі закликати - щоб до корита припасти.
А як до справи - то включаєте дурака
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22.02.2023 10:11 Відповісти
клади асфальт, не відволікайся
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22.02.2023 10:12 Відповісти
Говорили-балакали, посідали й заплакали... Свої треба мати ! І не тільки золоті яйця купувати.
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22.02.2023 10:15 Відповісти
СвоI треба мати?

Це тобI так кажут, коли цигарку клянчиш?
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22.02.2023 19:36 Відповісти
У нас були навчені пілоти і технічна база для цього?
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22.02.2023 10:15 Відповісти
1.були.

2.джонсон міг для нас купити те, чим вміємо коритуватись.

Джонсон взагалі нічого не давав.
Тільки розвішував локшину на вухи наївним рагулям

ПС. Джонсон не зацікавлений в поразці Росії - бо це посилить Германію (що для Британії є страшним сном).
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22.02.2023 10:23 Відповісти
Шо ти верзеш, дятєл шизокрилий?
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22.02.2023 10:33 Відповісти
мабуть кацапської бражки з навозу наковтався.
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22.02.2023 10:46 Відповісти
Він мабуть сєрьожа.
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22.02.2023 10:57 Відповісти
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22.02.2023 10:45 Відповісти
Простая русская душа, тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра и кабачковая икра.
На полке Ленина портрет, по пьянке дворнику минет.
С видом на свалку из окна и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман, муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяного женой.
Паленка, гречка, маргарин, закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка, О ДАААА!! РОССИЯ велика!!
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22.02.2023 11:09 Відповісти
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22.02.2023 20:14 Відповісти
А вы,Сергий Олексiйович, что из себя представляете знаток такой или пишете в качестве Бота...!?
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23.02.2023 01:11 Відповісти
Я - рациональный аналитик геополитики и историк.

После Второй мировой: Британия идет на все, что угодно только бы не дать усилиться Германии (как сказал один из британских мин.ин.дел: "Возроджение Герамании - это наш ночной кошмар". Кстати, резидент МИ-6 Борис Джонсон тоже был мин.ин.дел. А в Британии преемственность внешней политики.)
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23.02.2023 07:28 Відповісти
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уйдет в отставку в сентябре... вместо него могут быть трое..Даля Грибаускайте 🇱🇹 Анджей Дуда 🇵🇱и Джонсоненко 🇬🇧
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22.02.2023 10:15 Відповісти
Усі достойники. Слава Україні
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22.02.2023 10:19 Відповісти
Пробачте, але наївно вважати, що генсек НАТО впливає на ситауцію. Головний гравець - це США, от з ними треба радитися та пропонувати себе як союзника. Британці - теж важливий гравець. Нажаль і німці з французами, хоча значно менше, але впливають. А НАТО це лише бюрократичний дзвін.
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22.02.2023 16:12 Відповісти
Дякуємо, Сер.
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22.02.2023 10:36 Відповісти
Девку Байдана придётся долго уламывать
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22.02.2023 11:03 Відповісти
асфальт не заходит? лыжи бери
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22.02.2023 19:47 Відповісти
Вижу, ты куришь соседские носки
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22.02.2023 22:06 Відповісти
Я з цим до Джонсона звертався ще на початку 2022 року та й Зе теж. Усі вони розумні коли стають "екс".....
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22.02.2023 11:11 Відповісти
Зе клоун рік тому назад покрав зі всіх ППО України клістрони, зробивши їх сліпими і волав на увесь світ "НАТО закрий небо", ти шутки відмочуваєш чи як.
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22.02.2023 17:09 Відповісти
Та ладно вам всім...Сама така цікава крута новина за вчорашній чи позавчорашній день - Король Чарльз III побував на навчаннях українських військових у Британії ...Це щось тай значить !
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22.02.2023 16:12 Відповісти
За його словами, якби літаки були надіслані рік тому, "ми були б набагато ближче" до припинення війни. Джерело:
ТА ОТО Ж
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22.02.2023 17:07 Відповісти
Якщо США "нададуть нададуть" 16Ф Україні, то усе буде ок.
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22.02.2023 17:31 Відповісти
«Нададуть пIсля закIнчення вIни» - постановили раммштайни

Доки Сонце зIйде - роса очI виIсть (С)
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22.02.2023 19:43 Відповісти
Boria ty lu4scij !
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22.02.2023 20:15 Відповісти
Дай, боги, здоровья пану Джонсону и пану Байдену и долгие лета
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22.02.2023 20:26 Відповісти
 
 