Джонсон - до Байдена: США та Британія мають надати Україні винищувачі F-16
Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон закликав президента США Джо Байдена надати надати Україні винищувачі F-16.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
На його думку, надання військової допомоги Україні "матиме вирішальне значення для безпеки Заходу".
"Якщо ми не зможемо вигнати Путіна з України, якщо українці програють, тоді загроза для всієї євроатлантичної зони безпеки, для Сполучених Штатів, буде ще більшою", - сказав Джонсон.
Він заявив, що президент США Джо Байден повинен надати Україні винищувачі F-16 та закликав Британію зробити те ж саме.
За його словами, якби літаки були надіслані рік тому, "ми були б набагато ближче" до припинення війни.
Експрем'єр також закликав країни надати Україні більше танків, літаків та далекобійної артилерії.
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А где, вашу с байденом мать, МИГ-29, которые Польша ОТДАЛА почти год назад.
ШО? На авиабазе Рамштайн? И хто приказал их там припарковать?
Не Байден ли ?
ПОЧЕМУ ЭТИ МИГи не воюют в Украине?
Патамушта ВЯЛИКИЙ байден «баицца иксколации».
А ещё больше баицца, что пуйло перед его носом свою кассу закроет.
Почему нельзя взять АБРАМСЫ из войск или хранения, а надо ЗАКАЗАТЬ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕ на заводе, что потребует два года?
При более 800 АБРАМСОВ в армии и на хранении и ПОЛНОМ отсутствии сухопутных угроз для США (открытая настежь граница - не угроза) пообещать аж ТРИДЦАТЬ ОДИН танк через пару лет - СПАСИБО, Благодетель !!!
Ждут, пока погибнет последний украинский воин, но авиацию дадут «после окончания войны», а для АБРАМСОВ сейчас поехали руду добывать.
Навіть зараз наші пілоти можуть злетіти та сісти на F16-18 і нести користь на полі бою без спеціальних навичок...Є така ракета "скальп" (Storm Shadow, SCALP EG), яка не залежить від дій пілота - достатньо злетіти, натиснути пуск і сісти на аеродром, а ракета сама полетить до цілі та знищить її без втручання пілота! Так би мовити аналог повітряного "джавелін" - "вистрелив-забув"!
Всі Ви, клоуни, сміливі закликати - щоб до корита припасти.
А як до справи - то включаєте дурака
Це тобI так кажут, коли цигарку клянчиш?
2.джонсон міг для нас купити те, чим вміємо коритуватись.
Джонсон взагалі нічого не давав.
Тільки розвішував локшину на вухи наївним рагулям
ПС. Джонсон не зацікавлений в поразці Росії - бо це посилить Германію (що для Британії є страшним сном).
Портянки, Путин и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра и кабачковая икра.
На полке Ленина портрет, по пьянке дворнику минет.
С видом на свалку из окна и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман, муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяного женой.
Паленка, гречка, маргарин, закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка, О ДАААА!! РОССИЯ велика!!
После Второй мировой: Британия идет на все, что угодно только бы не дать усилиться Германии (как сказал один из британских мин.ин.дел: "Возроджение Герамании - это наш ночной кошмар". Кстати, резидент МИ-6 Борис Джонсон тоже был мин.ин.дел. А в Британии преемственность внешней политики.)
ТА ОТО Ж
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