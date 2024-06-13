НАТО одобрило план расширения поддержки Украины после снятия вето Венгрии, - СМИ
Члены Североатлантического Альянса приняли "оперативный план расширения поддержки Украины" после длительного блокирования Венгрией. Этот план предусматривает большую роль НАТО в поставках оружия и обучении украинских военных.
Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на агентство DPA, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что одобренный НАТО план, в частности, декларирует, что в дальнейшем Альянс возьмет на себя международную координацию поставок оружия и тренировок для ВСУ.
Также теперь перед НАТО стоит цель создать аналог американской Группы содействия безопасности в Украине, которая функционирует в немецком Висбадене при европейской штаб-квартире Вооруженных сил США и насчитывает около 300 военнослужащих.
Документ приняли 13 июня письменной процедурой в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Обнародовать план должны в пятницу, 14 июня, после официального утверждения министрами обороны.
Принятие плана стало возможным после снятия вето, наложенного Венгрией. Как известно, правительство Виктора Орбана длительное время блокировало одобрение "оперативного плана". Венгерский премьер называл инициативу Альянса риском "прямой конфронтации" с РФ.
Ранее генсек Альянса НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО должно сохранить ежегодную поддержку Украины в 40 млрд евро.
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