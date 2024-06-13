НАТО одобрило план расширения поддержки Украины после снятия вето Венгрии, - СМИ

Члены Североатлантического Альянса приняли "оперативный план расширения поддержки Украины" после длительного блокирования Венгрией. Этот план предусматривает большую роль НАТО в поставках оружия и обучении украинских военных.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на агентство DPA, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что одобренный НАТО план, в частности, декларирует, что в дальнейшем Альянс возьмет на себя международную координацию поставок оружия и тренировок для ВСУ.

Также теперь перед НАТО стоит цель создать аналог американской Группы содействия безопасности в Украине, которая функционирует в немецком Висбадене при европейской штаб-квартире Вооруженных сил США и насчитывает около 300 военнослужащих.

Документ приняли 13 июня письменной процедурой в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Обнародовать план должны в пятницу, 14 июня, после официального утверждения министрами обороны.

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Принятие плана стало возможным после снятия вето, наложенного Венгрией. Как известно, правительство Виктора Орбана длительное время блокировало одобрение "оперативного плана". Венгерский премьер называл инициативу Альянса риском "прямой конфронтации" с РФ.

Ранее генсек Альянса НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО должно сохранить ежегодную поддержку Украины в 40 млрд евро.

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