Задания на саммит НАТО: надежная финансовая помощь для Украины, усиление обороны Альянса, углубление сотрудничества с союзниками, - Столтенберг

Главными задачами на саммит НАТО в Вашингтоне будут вопросы долгосрочной финансовой помощи для Украины, выделение средств на оброну Альянса и углубление сотрудничества с союзниками из-за пределов Альянса в азиатско-тихоокеанском регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом об этом перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе сообщил журналистам генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Главным вопросом будет Украина...Мы согласовали план оборонной поддержки и обучения, осталось проработать вопрос финансовой помощи", - отметил Столтенберг.

Он напомнил, что его предложением является выделение союзниками Украине ежегодно 40 миллиардов евро, поскольку Украина нуждается в ресурсах для противодействия российскому агрессору, а эта помощь должна быть долгосрочной, прозрачной и предсказуемой.

По его словам, в Вашингтоне союзники также будут дискутировать о средствах, которые должны выделить страны НАТО на оборону. Он обратил внимание, что многие страны Альянса увеличили свои расходы, отметив, что минимум на оборону среди стран НАТО сейчас составляет 2% от ВВП. Генсек НАТО отметил, что из Вашингтона будет звучать месседж о дальнейшем увеличении странами расходов на оборону.

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Столтенберг также сообщил, что третьей важной задачей на саммит будет углубление отношений с азиатско-тихоокеанскими союзниками - Австралией, Новой Зеландией, Японией и Южной Кореей - в свете вызовов безопасности, которые наблюдаются со стороны Китая.

Саммит НАТО состоится 9 -11 июля в Вашингтоне.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Саммит НАТО будет непродуктивным, если не будет решен вопрос о приглашении Украины в Альянс.