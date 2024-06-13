Завдання на саміт НАТО: надійна фінансова допомога для України, посилення оборони Альянсу, поглиблення співпраці з союзниками, - Столтенберг

Головними завданнями на саміт НАТО у Вашингтоні будуть питання довгострокової фінансової допомоги для України, виділення коштів на оброну Альянсу та поглиблення співпраці з союзниками з-за меж Альянсу в азійсько-тихоокеанському регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це про це перед зустріччю глав МЗС країн НАТО у Брюсселі повідомив журналістам генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

"Головним питанням буде Україна…Ми узгодили план оборонної підтримки й навчання, залишилося пропрацювати питання фінансової допомоги", - зазначив Столтенберг.

Він нагадав, що його пропозицією є виділення союзниками Україні щороку 40 мільярдів євро, адже Україна потребує ресурсів для протидії російському агресору, а ця допомога має бути довгостроковою, прозорою і передбачуваною.

За його словами, у Вашингтоні союзники також дискутуватимуть про кошти, які мають виділити країни НАТО на оборону. Він звернув увагу, що багато країн Альянсу збільшили свої витрати, зазначивши, що мінімум на оборону серед країн НАТО зараз становить 2% від ВВП. Генсек НАТО зауважив, що з Вашингтона звучатиме меседж про подальше збільшення країнами витрат на оборону.

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Столтенберг також повідомив, що третім важливим завданням на саміт буде поглиблення відносин з азійсько-тихоокеанськими союзниками - Австралією, Новою Зеландією, Японією та Південною Кореєю - у світлі безпекових викликів, які спостерігаються з боку Китаю.

Саміт НАТО відбудеться 9 -11 липня у Вашингтоні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Саміт НАТО буде непродуктивним, якщо не буде вирішено питання щодо запрошення України до Альянсу.