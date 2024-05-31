Саміт НАТО буде непродуктивним, якщо не буде вирішено питання щодо запрошення України до Альянсу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський очікує, що на саміті НАТО у Вашингтоні 9-11 липня
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив на пресконференції за підсумками саміту "Україна - Північна Європа".
"Саміт має бути продуктивним, й Україна вважає, що цього неможливо домогтися без вирішення питання запрошення України до НАТО", - сказав він.
Зеленський зазначив, що на зустрічі в Стокгольмі було формалізовано спільні політичні зусилля зі зміцнення ЄС і НАТО.
"Спасибі за ваші чіткі зобов'язання з цих питань для України, й сьогодні ми детально обговорили необхідні нам питання, необхідність початку переговорів про членство України в ЄС уже в червні та підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні", - додав президент.
Раніше посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що запрошення України до членства в НАТО не розглядатиметься на саміті у Вашингтоні
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Захід лохи бо мало дають нам зброї.
НАТО лохи якщо не приймуть Україну.
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зелена хуцпоматія - безглузда та нещадна
"Президент Володимир Зеленський запевнив французів, що їхні солдати на фронті не потрібні і не будуть помирати в Україні.
«Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, бойові бригади і батальйони», - зазначив Володимир Зеленський."
Без нашого капризулькіна вже й саміт НАТО - не саміт.
При тому, що сам Зеленський втихаря за наказом фсб гидить де тільки може.
Мене цей саміт цікавить тільки тим, чи отримаємо ми запрошення. Бо якщо знов будуть товкти воду в ступі що двері відчинені, то нехай таке своє рішення ті натівці засунуть собі в дупу.