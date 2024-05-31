Саміт НАТО буде непродуктивним, якщо не буде вирішено питання щодо запрошення України до Альянсу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує, що на саміті НАТО у Вашингтоні 9-11 липня

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив на пресконференції за підсумками саміту "Україна - Північна Європа".

"Саміт має бути продуктивним, й Україна вважає, що цього неможливо домогтися без вирішення питання запрошення України до НАТО", - сказав він.

Зеленський зазначив, що на зустрічі в Стокгольмі було формалізовано спільні політичні зусилля зі зміцнення ЄС і НАТО.

"Спасибі за ваші чіткі зобов'язання з цих питань для України, й сьогодні ми детально обговорили необхідні нам питання, необхідність початку переговорів про членство України в ЄС уже в червні та підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні", - додав президент.

Раніше посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що запрошення України до членства в НАТО не розглядатиметься на саміті у Вашингтоні

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