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Новини НАТО
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Саміт НАТО буде непродуктивним, якщо не буде вирішено питання щодо запрошення України до Альянсу, - Зеленський

Зеленський про саміт НАТО

Президент Володимир Зеленський очікує, що на саміті НАТО у Вашингтоні 9-11 липня

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив на пресконференції за підсумками саміту "Україна - Північна Європа".

"Саміт має бути продуктивним, й Україна вважає, що цього неможливо домогтися без вирішення питання запрошення України до НАТО", - сказав він.

Зеленський зазначив, що на зустрічі в Стокгольмі було формалізовано спільні політичні зусилля зі зміцнення ЄС і НАТО.

"Спасибі за ваші чіткі зобов'язання з цих питань для України, й сьогодні ми детально обговорили необхідні нам питання, необхідність початку переговорів про членство України в ЄС уже в червні та підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні", - додав президент.

Раніше посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що запрошення України до членства в НАТО не розглядатиметься на саміті у Вашингтоні

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Автор: 

Зеленський Володимир (23815) НАТО (6441) членство в НАТО (1719)


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Топ коментарі
+9
Байден лох якщо не не приїде на саміт в Швейцарію.

Захід лохи бо мало дають нам зброї.

НАТО лохи якщо не приймуть Україну.

---

зелена хуцпоматія - безглузда та нещадна
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31.05.2024 16:21
+8
Вова, ти вже у Вільнюсі побиковав, так це багато життів солдат коштувало народу, досить дебіл, ДОСИТЬ.
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31.05.2024 16:25
+4
приберить це є@ала з екрану....де баканов...де резніков з яйцями? чому дермак керує а не ти?
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31.05.2024 16:27
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Байден лох якщо не не приїде на саміт в Швейцарію.

Захід лохи бо мало дають нам зброї.

НАТО лохи якщо не приймуть Україну.

---

зелена хуцпоматія - безглузда та нещадна
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31.05.2024 16:21 Відповісти
Коли він вже їх дістане що вони йому в очі скажуть хто він такий і що він має робити з собою, єрмаком і татаровим?
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31.05.2024 16:22 Відповісти
Не буде ніякого запрошення - ідь і не вимахуися
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31.05.2024 16:24 Відповісти
Вова, ти вже у Вільнюсі побиковав, так це багато життів солдат коштувало народу, досить дебіл, ДОСИТЬ.
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31.05.2024 16:25 Відповісти
Все в цьому питанні давно роз'яснено і все рівно цей президент розповідає ефемерності.
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31.05.2024 16:25 Відповісти
Вова прям задаёт новые стандарты ненавязчивости.
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31.05.2024 16:27 Відповісти
приберить це є@ала з екрану....де баканов...де резніков з яйцями? чому дермак керує а не ти?
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31.05.2024 16:27 Відповісти
Навіщо він без зупину галдить про НАТО, якщо він проти того, щоб військові країн-членів НАТО ВЖЕ ЗАРАЗ допомогли українським військовим?

"Президент Володимир Зеленський запевнив французів, що їхні солдати на фронті не потрібні і не будуть помирати в Україні.

«Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, бойові бригади і батальйони», - зазначив Володимир Зеленський."
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31.05.2024 16:28 Відповісти
Якщо нашому капризулькі пустишечку не сунуть - буде капризулькати.
Без нашого капризулькіна вже й саміт НАТО - не саміт.
При тому, що сам Зеленський втихаря за наказом фсб гидить де тільки може.
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31.05.2024 16:35 Відповісти
При добі, нетряпка, ми в НАТО не будемо.
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31.05.2024 16:37 Відповісти
Просто гидко чути ці звинувачення всіх партнерів на себе подивись що ти зробив з країною ти винен а не хтось разом з своїм ермолой
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31.05.2024 16:37 Відповісти
Ого, курнув-понесло.
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31.05.2024 16:42 Відповісти
Печально мисль у вави і плуталась і рвалась… що йому пишуть для озвучки ?
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31.05.2024 17:17 Відповісти
Добре, що на цього клоуна вже ніхто не зважає.
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31.05.2024 17:26 Відповісти
Повна ж-ОПа кремлівських кротів і корупціонерів але воно хоче переплюнути Пороха з Томосом,УПЦ,безвізом,автокефалією і т.д...Ніхіба у нього не вийле, буржуям такий причіп в НАТО і ЕС не потрібен.
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31.05.2024 17:28 Відповісти
Просьба, определение продуктивности - в студию.
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31.05.2024 17:35 Відповісти
Вова себе уявив імператором Галактики. Це майже не піддається лікуванню..
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31.05.2024 17:43 Відповісти
Дивують коментарі. Люди, йдеться не про Зеленського, а про Україну. А для України і для всіх українців, які прагнуть в НАТО, саміт буде непродуктивним, якщо на ньому Україна не отримає запрошення.
Мене цей саміт цікавить тільки тим, чи отримаємо ми запрошення. Бо якщо знов будуть товкти воду в ступі що двері відчинені, то нехай таке своє рішення ті натівці засунуть собі в дупу.
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31.05.2024 18:10 Відповісти
А таки будуть товкти воду в ступі. Вже кілька поважних осіб попередили щоб Україна запрошення до НАТО на цьому зльоті не чекала
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31.05.2024 18:15 Відповісти
Спочатку хай засунуть в дупу виборці із наріда свого дебільного припіздєнта, а потім мріють про НАТО. Тут вже тисячі разів вам баранам писано: не бачити ні НАТО, ні ЄС, допоки у владі сидітимуть кремлівські кроти. Вибрали, жеріть, хай очі повилізять. Шкода, що через зебаранів страдають і нормальні люди.
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31.05.2024 19:10 Відповісти
тут в основному проплачені боти що під кожною новиною обка*куть зеленського. По ділу та без
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31.05.2024 23:43 Відповісти
Ну сказали ж тобі, не буде запрошення. Ти ж так пафосно скрипів, що не ходиш в гості, коли не зовуть. То чого стільки скиглиш? І не с твоєю головою вирішувати продуктивність дій НАТО.
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31.05.2024 18:57 Відповісти
Геть хворий на голову (не виліковно)
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31.05.2024 19:28 Відповісти
Дайте йому сєльодки!
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31.05.2024 20:38 Відповісти
 
 