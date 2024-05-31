Саммит НАТО будет непродуктивным, если не будет решен вопрос о приглашении Украины в Альянс, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский ожидает, что на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля решат вопрос приглашения Украины в Альянс
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам саммита "Украина - Северная Европа".
"Саммит должен быть продуктивным, и Украина считает, что этого невозможно добиться без решения вопроса приглашения Украины в НАТО", - сказал он.
Зеленский отметил, что на встрече в Стокгольме были формализованы совместные политические усилия по укреплению ЕС и НАТО.
"Спасибо за ваши четкие обязательства по этим вопросам для Украины, и сегодня мы подробно обсудили необходимые нам вопросы, необходимость начала переговоров о членстве Украины в ЕС уже в июне и подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне", - добавил президент.
Ранее посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что приглашение Украины к членству в НАТО не будет рассматриваться на саммите в Вашингтоне
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Захід лохи бо мало дають нам зброї.
НАТО лохи якщо не приймуть Україну.
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зелена хуцпоматія - безглузда та нещадна
"Президент Володимир Зеленський запевнив французів, що їхні солдати на фронті не потрібні і не будуть помирати в Україні.
«Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, бойові бригади і батальйони», - зазначив Володимир Зеленський."
Без нашого капризулькіна вже й саміт НАТО - не саміт.
При тому, що сам Зеленський втихаря за наказом фсб гидить де тільки може.
Мене цей саміт цікавить тільки тим, чи отримаємо ми запрошення. Бо якщо знов будуть товкти воду в ступі що двері відчинені, то нехай таке своє рішення ті натівці засунуть собі в дупу.