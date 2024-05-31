Саммит НАТО будет непродуктивным, если не будет решен вопрос о приглашении Украины в Альянс, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский ожидает, что на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля решат вопрос приглашения Украины в Альянс

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам саммита "Украина - Северная Европа".

"Саммит должен быть продуктивным, и Украина считает, что этого невозможно добиться без решения вопроса приглашения Украины в НАТО", - сказал он.

Зеленский отметил, что на встрече в Стокгольме были формализованы совместные политические усилия по укреплению ЕС и НАТО.

"Спасибо за ваши четкие обязательства по этим вопросам для Украины, и сегодня мы подробно обсудили необходимые нам вопросы, необходимость начала переговоров о членстве Украины в ЕС уже в июне и подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне", - добавил президент.

Ранее посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что приглашение Украины к членству в НАТО не будет рассматриваться на саммите в Вашингтоне

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