Неотложной задачей является предоставление поддержки Украине так долго, как это будет необходимо, - Столтенберг

Лидеры стран Альянса на саммите в Вашингтоне должны принять решение о военной помощи Украине и определить долгосрочные финансовые обязательства по ее дальнейшей поддержке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"В Вашингтоне мы должны принять важные решения по сдерживанию и обороне, по поддержке Украины, а также как укрепить сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами, чтобы ответить на вызовы для нашей безопасности от Китая. Но наиболее неотложной задачей является оказание поддержки Украине так долго, как это будет необходимо. Я ожидаю, что союзники по НАТО согласуют ведущую роль НАТО в предоставлении помощи по безопасности и тренировки для Украины, согласуют долгосрочные финансовые обязательства", - подчеркнул глава НАТО.

Столтенберг отмечал, что союзники по Альянсу предоставляют 99% от всей военной помощи, поступающей в Украину, поэтому есть смысл в том, чтобы именно НАТО играло сильную координирующую роль в такой поставке. Это должно предотвратить задержки и пробелы в поставках Украине оружия и военного оборудования, которые наблюдались прошлой зимой.

"Украина нуждается в стабильном и предсказуемом поступлении военной помощи. Это также должно послать четкий сигнал для Москвы, что мы будем с Украиной так долго, как это будет необходимо. Формулируя наши долгосрочные обязательства перед Украиной, мы способствуем быстрому завершению этой войны. Для президента Путина будет более очевидным, что он не сможет нас переждать, тем раньше он может прийти к выводу, что должен сесть за стол переговоров, и принять тот факт, что Украина продолжается как суверенное независимое государство", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Столтенберг отказался от инициированного им ранее плана создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как большинство членов альянса отказались поддержать эту идею.

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