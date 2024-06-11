Невідкладним завданням є надання підтримки Україні так довго, як це буде необхідним, - Столтенберг

Лідери країн Альянсу на саміті у Вашингтоні мають ухвалити рішення щодо військової допомоги Україні та визначити довгострокові фінансові зобов’язання з її подальшої підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про під час спільної пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"У Вашингтоні ми маємо ухвалити важливі рішення щодо стримування та оборони, щодо підтримки України, а також як зміцнити співпрацю з нашими індо-тихоокеанськими партнерами, щоб відповісти на виклики для нашої безпеки від Китаю. Але найбільш невідкладним завданням є надання підтримки Україні так довго, як це буде необхідним. Я очікую, що союзники по НАТО погодять провідну роль НАТО у наданні безпекової допомоги й тренування для України, погодять довгострокові фінансові зобов’язання", - наголосив очільник НАТО.

Столтенберг зазначав, що союзники по Альянсу надають 99% від усієї військової допомоги, що надходить в Україну, тож є сенс у тому, щоб саме НАТО відігравало сильнішу координуючу роль у такому постачанні. Це має упередити затримки та прогалини у постачанні Україні зброї та військового обладнання, які спостерігалися минулої зими.

"Україна потребує стабільного та передбачуваного надходження військової допомоги. Це також має надіслати чіткий сигнал для Москви, що ми будемо з Україною так довго, як це буде необхідним. Формулюючи наші довгострокові зобов’язання перед Україною, ми сприяємо швидкому завершенню цієї війни. Для президента Путіна буде більш очевидним, що він не зможе нас перечекати, тим раніше він може дійти висновку, що має сісти за стіл переговорів, та прийняти той факт, що Україна продовжується як суверенна незалежна держава", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Столтенберг відмовився від ініційованого ним раніше плану створення п’ятирічного фонду військової допомоги Україні після того, як більшість членів альянсу відмовилися підтримати цю ідею.

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