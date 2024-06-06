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Новини
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Столтенберг про можливість нападу РФ на країну НАТО: Росія зараз повністю зайнята війною проти України

Єнс Столтенберг

Оскільки Росія зараз повністю зайнята війною проти України, Кремль не нападатиме на держави НАТО у найближчому майбутньому.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції із президентом Фінляндії Александром Стуббом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У Столтенберга запитали, чи є реальна вірогідність того, що Росія може напасти на одну із країн НАТО. На що генсек відповів, що зараз в Альянсі не бачать безпосередньої військової загрози зі сторони Москви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО не бачать прямої загрози з боку Росії, - Столтенберг

"Звичайно, Росія більше ніж зайнята війною в Україні, вони фактично перекинули багато сил з околиць Фінляндії та країн Північної Європи в Україну", – пояснив він.

Столтенберг припустив, що після закінчення бойових дій в Україні росіяни цілком можуть відновити свої сили.

Однак це не означає, що у блоці бачать конкретну небезпеку проти когось із членів НАТО, наголосив він.

За його словами, Північноатлантичний альянс становить 50% світової військової потужності, і його завданням є колективна оборона. Те, що пропонує Альянс, – це об‘єднатися за принципом "один за всіх і всі за одного".

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З позицією генсека погодився й глава Фінляндії. Стубб висловився, що ймовірність того, що росіяни нападуть на когось із НАТО, є дуже низькою.

Він додав, що союзники у будь-якому разі готуються й готуватимуться до будь-якого можливого вторгнення.

Раніше, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що шлях України до НАТО є незворотним.

Автор: 

НАТО (6446) росія (65223) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+7
Ну, НАТО висловлять свое занепокоення, скажуть, что росiя повинна вивести своi вiйська з Вiльнюса. На цьому все.
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06.06.2024 19:05
+6
Українці не безмежні, не будете допомагати так як потрібно, розтопчуть вас кацапи у майбутньому
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06.06.2024 18:25
+5
Радість то яка -- нас не *******
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06.06.2024 18:29
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Українці не безмежні, не будете допомагати так як потрібно, розтопчуть вас кацапи у майбутньому
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06.06.2024 18:25 Відповісти
Та ніхио на них не нападе-во ж не дурачки і свою ядерну зброю не віддали за дякую
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06.06.2024 18:42 Відповісти
Если бы с помощью ядерного оружия можно было бы быстро решить все задачи в современной войне, мордор бы давно его применил. И далеко не факт, что после нападения на Литву или Латвию НАТО захочет применить ядерное оружие. Так что не нужно тут рассказывать, что Европа может расслабить булки, не опасаясь попытки восстановления пояса стран Варшавского договора.
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06.06.2024 18:58 Відповісти
А у вас що "танці"ну то срупер "без помики сказано"заяви типу кварталу зе-95 перестаньте зниущатися з народу України !
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06.06.2024 18:26 Відповісти
Радість то яка -- нас не *******
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06.06.2024 18:29 Відповісти
звичайно, шо раша воювати проти нати не може, дякуючи Україні. але, відверто кажучи, вони і проти України не збиралися воювати. хотіли лише маленьку спецобосрацію. тому нічого їм не заважає спланувати і спробувати провести таку ж спекцобосрацію на тариторії нати із метою підвищення ставок. типу забігти-заповзти у Вільнюс і одразу вимагати переговори, поки пзди не дали.
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06.06.2024 18:47 Відповісти
Ну, НАТО висловлять свое занепокоення, скажуть, что росiя повинна вивести своi вiйська з Вiльнюса. На цьому все.
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06.06.2024 19:05 Відповісти
є тільки один спосіб перевірити
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06.06.2024 21:46 Відповісти
от этих буйных имперских нацистов всего можно ожидать в том числе и того что они будут воевать на 2 фронта!
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06.06.2024 19:05 Відповісти
Дебіл блть.
Замініть вже цього барана. Хай перестане херню патякать тим дурним язиком.
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06.06.2024 19:27 Відповісти
В Наті серйозні проблеми з аналітичним мисленням і прогнозуванням. Вдається взнаки відбір ввльних виборів - вибирають не самих розумних , а хто більше удолєтворяє. Звідси і нема наввть думок у них ,що коли посипиться Україна, всі її ресурси - людські , економічні, географічні відразу будуть мобілізовані і спрямовані проти Нати ,а це вже час їм підіймати лапки і здаватись
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06.06.2024 19:29 Відповісти
Тому поки Украіна не в НАТО, НАТО може спати спокійно.
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06.06.2024 20:21 Відповісти
Те, що пропонує Альянс, - це об'єднатися за принципом "один за всіх і всі за одного".

«Якщо ми дозволимо Україні впасти, ми побачимо, як Польща і всі країни вздовж російського кордону підуть за нею», - заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю виданню Time

Кому вірити?

США в НАТО найбільш боездатна частина, і робить висновок, що "всі країни впадуть", якщо не допомогти Україні перемогти.

Тоді единий варіант, це реально, а не крапельно допомогти Україні зараз, а не в майбутньому.
Інакше Україна не в змозі буде допомогти НАТО, якщо росія "відчепиться", та візьметься за НАТО, і всі прикордонні країни "впадуть", окрім України
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06.06.2024 22:35 Відповісти
А яким ідіотам ще не зрозуміло, що західний світ віддав українців в жертву, аби послаблювати рашку (що та не нападала на них)? Захід дає можливість зеленій плісняви шалено мародерити бюджет України, а в замін заюовчзавсч перед заходом запечатати українців всередині концтабору-Україна і гнати їх на убій, можливо допоки путін не здохне, чи ще щось. Але, повертаючись, головне, що простих українців влада продала заходу, щоб кидати їх на м'ясо до останнього українця.
Тому, не все так однозначно з передачею грошей і зброї, в розрізі впливу на генофонд України, міграційну складову і пертворення України на державу непридатну для проживання.

П.с.
Фінляндія, Південна Корея - стали одними з найкращих в світі завдяки зупинці війни. В свою чергу влада України, обрала шлях повної руйнації країни (через освоєння бюджетів, непілдзвітності, закручування гайок і прав людини - тобто перетворення людей в рабів, як військових, так і цивільних).
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07.06.2024 17:17 Відповісти
 
 