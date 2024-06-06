Столтенберг про можливість нападу РФ на країну НАТО: Росія зараз повністю зайнята війною проти України

Оскільки Росія зараз повністю зайнята війною проти України, Кремль не нападатиме на держави НАТО у найближчому майбутньому.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції із президентом Фінляндії Александром Стуббом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У Столтенберга запитали, чи є реальна вірогідність того, що Росія може напасти на одну із країн НАТО. На що генсек відповів, що зараз в Альянсі не бачать безпосередньої військової загрози зі сторони Москви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО не бачать прямої загрози з боку Росії, - Столтенберг

"Звичайно, Росія більше ніж зайнята війною в Україні, вони фактично перекинули багато сил з околиць Фінляндії та країн Північної Європи в Україну", – пояснив він.

Столтенберг припустив, що після закінчення бойових дій в Україні росіяни цілком можуть відновити свої сили.

Однак це не означає, що у блоці бачать конкретну небезпеку проти когось із членів НАТО, наголосив він.

За його словами, Північноатлантичний альянс становить 50% світової військової потужності, і його завданням є колективна оборона. Те, що пропонує Альянс, – це об‘єднатися за принципом "один за всіх і всі за одного".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден про мир в Україні: Це не означає членство в НАТО

З позицією генсека погодився й глава Фінляндії. Стубб висловився, що ймовірність того, що росіяни нападуть на когось із НАТО, є дуже низькою.

Він додав, що союзники у будь-якому разі готуються й готуватимуться до будь-якого можливого вторгнення.

Раніше, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що шлях України до НАТО є незворотним.