Столтенберг про можливість нападу РФ на країну НАТО: Росія зараз повністю зайнята війною проти України
Оскільки Росія зараз повністю зайнята війною проти України, Кремль не нападатиме на держави НАТО у найближчому майбутньому.
Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції із президентом Фінляндії Александром Стуббом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У Столтенберга запитали, чи є реальна вірогідність того, що Росія може напасти на одну із країн НАТО. На що генсек відповів, що зараз в Альянсі не бачать безпосередньої військової загрози зі сторони Москви.
"Звичайно, Росія більше ніж зайнята війною в Україні, вони фактично перекинули багато сил з околиць Фінляндії та країн Північної Європи в Україну", – пояснив він.
Столтенберг припустив, що після закінчення бойових дій в Україні росіяни цілком можуть відновити свої сили.
Однак це не означає, що у блоці бачать конкретну небезпеку проти когось із членів НАТО, наголосив він.
За його словами, Північноатлантичний альянс становить 50% світової військової потужності, і його завданням є колективна оборона. Те, що пропонує Альянс, – це об‘єднатися за принципом "один за всіх і всі за одного".
З позицією генсека погодився й глава Фінляндії. Стубб висловився, що ймовірність того, що росіяни нападуть на когось із НАТО, є дуже низькою.
Він додав, що союзники у будь-якому разі готуються й готуватимуться до будь-якого можливого вторгнення.
Раніше, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що шлях України до НАТО є незворотним.
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Замініть вже цього барана. Хай перестане херню патякать тим дурним язиком.
«Якщо ми дозволимо Україні впасти, ми побачимо, як Польща і всі країни вздовж російського кордону підуть за нею», - заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю виданню Time
Кому вірити?
США в НАТО найбільш боездатна частина, і робить висновок, що "всі країни впадуть", якщо не допомогти Україні перемогти.
Тоді единий варіант, це реально, а не крапельно допомогти Україні зараз, а не в майбутньому.
Інакше Україна не в змозі буде допомогти НАТО, якщо росія "відчепиться", та візьметься за НАТО, і всі прикордонні країни "впадуть", окрім України
Тому, не все так однозначно з передачею грошей і зброї, в розрізі впливу на генофонд України, міграційну складову і пертворення України на державу непридатну для проживання.
П.с.
Фінляндія, Південна Корея - стали одними з найкращих в світі завдяки зупинці війни. В свою чергу влада України, обрала шлях повної руйнації країни (через освоєння бюджетів, непілдзвітності, закручування гайок і прав людини - тобто перетворення людей в рабів, як військових, так і цивільних).