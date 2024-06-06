Країни НАТО не бачать прямої загрози з боку Росії, - Столтенберг
Наразі НАТО не бачить прямої загрози з боку Росії для країн-членів Альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це заявив у Фінляндії генсек НАТО Єнс Столтенберг.
На спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом Столтенберг заявив, що аразі безпосередньої загрози нападу Росії немає.
Він підкреслює, що НАТО є найсильнішою військовою силою у світі.
Стубб своєю чергою зазначив, що найкращий спосіб запобігти війні - це підготуватися до неї. На думку президента Фінляндії, зараз немає загрози для країн Північної Європи чи Балтії з боку Москви.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що може почати передавати ворогам західних країн далекобійну зброю у відповідь на поставки озброєнь Україні.
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В них там або біполярка, або хтось п...дить.
Що загрози нема...
На радарах не видно трикутників...
Попереду Зима...
Рашистів смажать...
Продовжується війна...
як, байден сказав, що хєр нам а не нато, то й нема ніякої загрози.
то, готуємося до капітуляції!
Коли проти тебе йде орда , то не так важливо чи ти готуєшься , чи ні . В московитів залишилося на полях України пів мілійона їх м"ясного фаршу , а на болотах пересічний Ваня навіть цього не помітив .
Чи варто готуватися ? В очевидь - так . Але найбільш рентабільшійше зупинити людожерів на їх кордонах з Україною й поки 99% оборонців це українці . Й жодна ******* зброя не може внести перелом з захисту на наступ , якщо в тебе лише ******* зброя , а нема ********* пехотинця з відповідним досвітом . У фінської чи будь якої натівської армії таких пехотинців нема . Але вони є в ЗСУ . Що б не приходилось відвоювувати свої клаптики по клаптикам найбільш рентабельно вкластися в ЗСУ .