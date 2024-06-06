Країни НАТО не бачать прямої загрози з боку Росії, - Столтенберг

Наразі НАТО не бачить прямої загрози з боку Росії для країн-членів Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це заявив у Фінляндії генсек НАТО Єнс Столтенберг.

На спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом Столтенберг заявив, що аразі безпосередньої загрози нападу Росії немає.

Він підкреслює, що НАТО є найсильнішою військовою силою у світі.

Стубб своєю чергою зазначив, що найкращий спосіб запобігти війні - це підготуватися до неї. На думку президента Фінляндії, зараз немає загрози для країн Північної Європи чи Балтії з боку Москви.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що може почати передавати ворогам західних країн далекобійну зброю у відповідь на поставки озброєнь Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ не змогла зробити жодного великого прориву під час наступу на Харківщині. Її сили досягли незначних територіальних здобутків, - Столтенберг