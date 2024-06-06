Страны НАТО не видят прямой угрозы со стороны России, - Столтенберг

Сейчас НАТО не видит прямой угрозы со стороны России для стран-членов Альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом заявил в Финляндии генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом Столтенберг заявил, что сейчас непосредственной угрозы нападения России нет.

Он подчеркивает, что НАТО является сильнейшей военной силой в мире.

Стубб в свою очередь отметил, что лучший способ предотвратить войну - это подготовиться к ней. По мнению президента Финляндии, сейчас нет угрозы для стран Северной Европы или Балтии со стороны Москвы.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что может начать передавать врагам западных стран дальнобойное оружие в ответ на поставки вооружений Украине.

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