Страны НАТО не видят прямой угрозы со стороны России, - Столтенберг
Сейчас НАТО не видит прямой угрозы со стороны России для стран-членов Альянса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом заявил в Финляндии генсек НАТО Йенс Столтенберг.
На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом Столтенберг заявил, что сейчас непосредственной угрозы нападения России нет.
Он подчеркивает, что НАТО является сильнейшей военной силой в мире.
Стубб в свою очередь отметил, что лучший способ предотвратить войну - это подготовиться к ней. По мнению президента Финляндии, сейчас нет угрозы для стран Северной Европы или Балтии со стороны Москвы.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что может начать передавать врагам западных стран дальнобойное оружие в ответ на поставки вооружений Украине.
Пожалуйста, подождите...
В них там або біполярка, або хтось п...дить.
Що загрози нема...
На радарах не видно трикутників...
Попереду Зима...
Рашистів смажать...
Продовжується війна...
як, байден сказав, що хєр нам а не нато, то й нема ніякої загрози.
то, готуємося до капітуляції!
Коли проти тебе йде орда , то не так важливо чи ти готуєшься , чи ні . В московитів залишилося на полях України пів мілійона їх м"ясного фаршу , а на болотах пересічний Ваня навіть цього не помітив .
Чи варто готуватися ? В очевидь - так . Але найбільш рентабільшійше зупинити людожерів на їх кордонах з Україною й поки 99% оборонців це українці . Й жодна ******* зброя не може внести перелом з захисту на наступ , якщо в тебе лише ******* зброя , а нема ********* пехотинця з відповідним досвітом . У фінської чи будь якої натівської армії таких пехотинців нема . Але вони є в ЗСУ . Що б не приходилось відвоювувати свої клаптики по клаптикам найбільш рентабельно вкластися в ЗСУ .