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Страны НАТО не видят прямой угрозы со стороны России, - Столтенберг

Столтенберг

Сейчас НАТО не видит прямой угрозы со стороны России для стран-членов Альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом заявил в Финляндии генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом Столтенберг заявил, что сейчас непосредственной угрозы нападения России нет.

Он подчеркивает, что НАТО является сильнейшей военной силой в мире.

Стубб в свою очередь отметил, что лучший способ предотвратить войну - это подготовиться к ней. По мнению президента Финляндии, сейчас нет угрозы для стран Северной Европы или Балтии со стороны Москвы.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что может начать передавать врагам западных стран дальнобойное оружие в ответ на поставки вооружений Украине.

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Топ комментарии
+3
Ну вони ж не такі дураки шо віддали свою ядерну зброю і раділи
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06.06.2024 13:48
+1
Або дурість, або наївність.
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06.06.2024 13:19
+1
Ну да, коли їх секретар ради оборони говорить що вони влуплять тактичною ядерною зброєю по Парижу, Лондону чи Берліні це певно залицяння. Якісь убогі або дурні
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06.06.2024 13:19
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Або дурість, або наївність.
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06.06.2024 13:19 Ответить
Ну вони ж не такі дураки шо віддали свою ядерну зброю і раділи
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06.06.2024 13:48 Ответить
вдарять непрямою, ідіотів До шашликів готуйтесь
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06.06.2024 15:02 Ответить
Міністри оборони "країн НАТО" наввипередки вилазять і кажуть "в нас є 2-3 роки підготуватися до війни з рашою" і при цьому виходить Столтенберг і каже "країни НАТО не бачать прямої загрози зі сторони росії", ідемо на шашлики.
В них там або біполярка, або хтось п...дить.
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06.06.2024 17:22 Ответить
Ну да, коли їх секретар ради оборони говорить що вони влуплять тактичною ядерною зброєю по Парижу, Лондону чи Берліні це певно залицяння. Якісь убогі або дурні
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06.06.2024 13:19 Ответить
Супутники кажуть...

Що загрози нема...
На радарах не видно трикутників...

Попереду Зима...

Рашистів смажать...

Продовжується війна...
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06.06.2024 13:29 Ответить
Руйнування українських міст і вбивство цивільних до уваги не беруться.
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06.06.2024 13:32 Ответить
ну, от.
як, байден сказав, що хєр нам а не нато, то й нема ніякої загрози.
то, готуємося до капітуляції!
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06.06.2024 14:05 Ответить
То він бачить, то не бачить, то бачить, то не бачить. Вони там на ромашці загрози вираховують?
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06.06.2024 14:38 Ответить
Так що, на шашлики?
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06.06.2024 14:52 Ответить
Таку ж ясність бачення Україна мала ще у 2021 році.
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06.06.2024 14:57 Ответить
повилазило?
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06.06.2024 14:59 Ответить
Свого часу і король угорців , й король поляків вважали , що то десь там Бату-хан , щось там захоплює , а ми , мовляв , добре підготувалися ... Вийшло так , що Бату захопив й Буду , и переправившися через сам Дунай - Пешт теж захопив ...

Коли проти тебе йде орда , то не так важливо чи ти готуєшься , чи ні . В московитів залишилося на полях України пів мілійона їх м"ясного фаршу , а на болотах пересічний Ваня навіть цього не помітив .
Чи варто готуватися ? В очевидь - так . Але найбільш рентабільшійше зупинити людожерів на їх кордонах з Україною й поки 99% оборонців це українці . Й жодна ******* зброя не може внести перелом з захисту на наступ , якщо в тебе лише ******* зброя , а нема ********* пехотинця з відповідним досвітом . У фінської чи будь якої натівської армії таких пехотинців нема . Але вони є в ЗСУ . Що б не приходилось відвоювувати свої клаптики по клаптикам найбільш рентабельно вкластися в ЗСУ .
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06.06.2024 15:00 Ответить
они в этих европах ждут когда кацапские сапожищи будут идти по их странам?!так это враз!совсем ослепли идиоты непуганные!
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06.06.2024 16:24 Ответить
І дурість, і наївність , і бажання закрити очі і заткнути вуха. Захід так і не прокинувся остаточно.
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06.06.2024 18:29 Ответить
 
 