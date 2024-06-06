Столтенберг о возможности нападения РФ на страну НАТО: Россия сейчас полностью занята войной против Украины

Поскольку Россия сейчас полностью занята войной против Украины, Кремль не будет нападать на государства НАТО в ближайшем будущем.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

У Столтенберга спросили, есть ли реальная вероятность того, что Россия может напасть на одну из стран НАТО. На что генсек ответил, что сейчас в Альянсе не видят непосредственной военной угрозы со стороны Москвы.

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"Конечно, Россия больше чем занята войной в Украине, они фактически перебросили много сил из окрестностей Финляндии и стран Северной Европы в Украину", - пояснил он.

Столтенберг предположил, что после окончания боевых действий в Украине россияне вполне могут восстановить свои силы.

Однако это не означает, что в блоке видят конкретную опасность против кого-то из членов НАТО, подчеркнул он.

По его словам, Североатлантический альянс составляет 50% мировой военной мощи, и его задачей является коллективная оборона. То, что предлагает Альянс, - это объединиться по принципу "один за всех и все за одного".

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С позицией генсека согласился и глава Финляндии. Стубб высказался, что вероятность того, что россияне нападут на кого-то из НАТО, очень низкая.

Он добавил, что союзники в любом случае готовятся и будут готовиться к любому возможному вторжению.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что путь Украины в НАТО является необратимым.