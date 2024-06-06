Столтенберг о возможности нападения РФ на страну НАТО: Россия сейчас полностью занята войной против Украины
Поскольку Россия сейчас полностью занята войной против Украины, Кремль не будет нападать на государства НАТО в ближайшем будущем.
Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
У Столтенберга спросили, есть ли реальная вероятность того, что Россия может напасть на одну из стран НАТО. На что генсек ответил, что сейчас в Альянсе не видят непосредственной военной угрозы со стороны Москвы.
"Конечно, Россия больше чем занята войной в Украине, они фактически перебросили много сил из окрестностей Финляндии и стран Северной Европы в Украину", - пояснил он.
Столтенберг предположил, что после окончания боевых действий в Украине россияне вполне могут восстановить свои силы.
Однако это не означает, что в блоке видят конкретную опасность против кого-то из членов НАТО, подчеркнул он.
По его словам, Североатлантический альянс составляет 50% мировой военной мощи, и его задачей является коллективная оборона. То, что предлагает Альянс, - это объединиться по принципу "один за всех и все за одного".
С позицией генсека согласился и глава Финляндии. Стубб высказался, что вероятность того, что россияне нападут на кого-то из НАТО, очень низкая.
Он добавил, что союзники в любом случае готовятся и будут готовиться к любому возможному вторжению.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что путь Украины в НАТО является необратимым.
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Замініть вже цього барана. Хай перестане херню патякать тим дурним язиком.
«Якщо ми дозволимо Україні впасти, ми побачимо, як Польща і всі країни вздовж російського кордону підуть за нею», - заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю виданню Time
Кому вірити?
США в НАТО найбільш боездатна частина, і робить висновок, що "всі країни впадуть", якщо не допомогти Україні перемогти.
Тоді единий варіант, це реально, а не крапельно допомогти Україні зараз, а не в майбутньому.
Інакше Україна не в змозі буде допомогти НАТО, якщо росія "відчепиться", та візьметься за НАТО, і всі прикордонні країни "впадуть", окрім України
Тому, не все так однозначно з передачею грошей і зброї, в розрізі впливу на генофонд України, міграційну складову і пертворення України на державу непридатну для проживання.
П.с.
Фінляндія, Південна Корея - стали одними з найкращих в світі завдяки зупинці війни. В свою чергу влада України, обрала шлях повної руйнації країни (через освоєння бюджетів, непілдзвітності, закручування гайок і прав людини - тобто перетворення людей в рабів, як військових, так і цивільних).