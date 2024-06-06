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Столтенберг о возможности нападения РФ на страну НАТО: Россия сейчас полностью занята войной против Украины

Єнс Столтенберг

Поскольку Россия сейчас полностью занята войной против Украины, Кремль не будет нападать на государства НАТО в ближайшем будущем.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

У Столтенберга спросили, есть ли реальная вероятность того, что Россия может напасть на одну из стран НАТО. На что генсек ответил, что сейчас в Альянсе не видят непосредственной военной угрозы со стороны Москвы.

Читайте также: Страны НАТО не видят прямой угрозы со стороны России, - Столтенберг

"Конечно, Россия больше чем занята войной в Украине, они фактически перебросили много сил из окрестностей Финляндии и стран Северной Европы в Украину", - пояснил он.

Столтенберг предположил, что после окончания боевых действий в Украине россияне вполне могут восстановить свои силы.

Однако это не означает, что в блоке видят конкретную опасность против кого-то из членов НАТО, подчеркнул он.

По его словам, Североатлантический альянс составляет 50% мировой военной мощи, и его задачей является коллективная оборона. То, что предлагает Альянс, - это объединиться по принципу "один за всех и все за одного".

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С позицией генсека согласился и глава Финляндии. Стубб высказался, что вероятность того, что россияне нападут на кого-то из НАТО, очень низкая.

Он добавил, что союзники в любом случае готовятся и будут готовиться к любому возможному вторжению.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что путь Украины в НАТО является необратимым.
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Топ комментарии
+7
Ну, НАТО висловлять свое занепокоення, скажуть, что росiя повинна вивести своi вiйська з Вiльнюса. На цьому все.
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06.06.2024 19:05
+6
Українці не безмежні, не будете допомагати так як потрібно, розтопчуть вас кацапи у майбутньому
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06.06.2024 18:25
+5
Радість то яка -- нас не *******
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06.06.2024 18:29
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Правила форума Совет форумчан
Українці не безмежні, не будете допомагати так як потрібно, розтопчуть вас кацапи у майбутньому
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06.06.2024 18:25 Ответить
Та ніхио на них не нападе-во ж не дурачки і свою ядерну зброю не віддали за дякую
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06.06.2024 18:42 Ответить
Если бы с помощью ядерного оружия можно было бы быстро решить все задачи в современной войне, мордор бы давно его применил. И далеко не факт, что после нападения на Литву или Латвию НАТО захочет применить ядерное оружие. Так что не нужно тут рассказывать, что Европа может расслабить булки, не опасаясь попытки восстановления пояса стран Варшавского договора.
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06.06.2024 18:58 Ответить
А у вас що "танці"ну то срупер "без помики сказано"заяви типу кварталу зе-95 перестаньте зниущатися з народу України !
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06.06.2024 18:26 Ответить
Радість то яка -- нас не *******
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06.06.2024 18:29 Ответить
звичайно, шо раша воювати проти нати не може, дякуючи Україні. але, відверто кажучи, вони і проти України не збиралися воювати. хотіли лише маленьку спецобосрацію. тому нічого їм не заважає спланувати і спробувати провести таку ж спекцобосрацію на тариторії нати із метою підвищення ставок. типу забігти-заповзти у Вільнюс і одразу вимагати переговори, поки пзди не дали.
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06.06.2024 18:47 Ответить
Ну, НАТО висловлять свое занепокоення, скажуть, что росiя повинна вивести своi вiйська з Вiльнюса. На цьому все.
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06.06.2024 19:05 Ответить
є тільки один спосіб перевірити
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06.06.2024 21:46 Ответить
от этих буйных имперских нацистов всего можно ожидать в том числе и того что они будут воевать на 2 фронта!
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06.06.2024 19:05 Ответить
Дебіл блть.
Замініть вже цього барана. Хай перестане херню патякать тим дурним язиком.
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06.06.2024 19:27 Ответить
В Наті серйозні проблеми з аналітичним мисленням і прогнозуванням. Вдається взнаки відбір ввльних виборів - вибирають не самих розумних , а хто більше удолєтворяє. Звідси і нема наввть думок у них ,що коли посипиться Україна, всі її ресурси - людські , економічні, географічні відразу будуть мобілізовані і спрямовані проти Нати ,а це вже час їм підіймати лапки і здаватись
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06.06.2024 19:29 Ответить
Тому поки Украіна не в НАТО, НАТО може спати спокійно.
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06.06.2024 20:21 Ответить
Те, що пропонує Альянс, - це об'єднатися за принципом "один за всіх і всі за одного".

«Якщо ми дозволимо Україні впасти, ми побачимо, як Польща і всі країни вздовж російського кордону підуть за нею», - заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю виданню Time

Кому вірити?

США в НАТО найбільш боездатна частина, і робить висновок, що "всі країни впадуть", якщо не допомогти Україні перемогти.

Тоді единий варіант, це реально, а не крапельно допомогти Україні зараз, а не в майбутньому.
Інакше Україна не в змозі буде допомогти НАТО, якщо росія "відчепиться", та візьметься за НАТО, і всі прикордонні країни "впадуть", окрім України
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06.06.2024 22:35 Ответить
А яким ідіотам ще не зрозуміло, що західний світ віддав українців в жертву, аби послаблювати рашку (що та не нападала на них)? Захід дає можливість зеленій плісняви шалено мародерити бюджет України, а в замін заюовчзавсч перед заходом запечатати українців всередині концтабору-Україна і гнати їх на убій, можливо допоки путін не здохне, чи ще щось. Але, повертаючись, головне, що простих українців влада продала заходу, щоб кидати їх на м'ясо до останнього українця.
Тому, не все так однозначно з передачею грошей і зброї, в розрізі впливу на генофонд України, міграційну складову і пертворення України на державу непридатну для проживання.

П.с.
Фінляндія, Південна Корея - стали одними з найкращих в світі завдяки зупинці війни. В свою чергу влада України, обрала шлях повної руйнації країни (через освоєння бюджетів, непілдзвітності, закручування гайок і прав людини - тобто перетворення людей в рабів, як військових, так і цивільних).
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07.06.2024 17:17 Ответить
 
 