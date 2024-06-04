Байден о мире в Украине: Это не означает членство в НАТО
Президент США Джо Байден считает, что членство в НАТО не является необходимым залогом мира в Украине.
Об этом он заявил в интервью Time, передает Цензор.НЕТ.
"Мир выглядит как гарантирование того, что Россия никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО. Это значит, что у нас с ними отношения как с другими странами, где мы поставляем оружие для того, чтобы они могли оборонять себя в будущем", - пояснил американский лидер.
В то же время, сказал Байден, он не готов поддержать НАТОвизацию Украины.
Президент США отметил, что если страны Запада позволят Украине упасть, то за ней упадут другие страны-соседи РФ.
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