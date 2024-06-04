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Новости Война
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Байден о мире в Украине: Это не означает членство в НАТО

Байден про мир в Україні

Президент США Джо Байден считает, что членство в НАТО не является необходимым залогом мира в Украине.

Об этом он заявил в интервью Time, передает Цензор.НЕТ.

"Мир выглядит как гарантирование того, что Россия никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО. Это значит, что у нас с ними отношения как с другими странами, где мы поставляем оружие для того, чтобы они могли оборонять себя в будущем", - пояснил американский лидер.

В то же время, сказал Байден, он не готов поддержать НАТОвизацию Украины.

Президент США отметил, что если страны Запада позволят Украине упасть, то за ней упадут другие страны-соседи РФ.

Также читайте: У администрации Байдена нет четкого представления о том, как может выглядеть приемлемое завершение войны в Украине или Израиле, - NYT

Автор: 

Байден Джо (2790) НАТО (9982) США (26652)


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Топ комментарии
+24
нда, а Буш у 2008-му топив за Україну в НАТО. но комсомолка і корупціонер Сракозі були проти. а тепер вже і дід дає задню... краще би промовчав і взагалі не говорив такого. бо ці слова означають, що війна в Україні ще на багато, багато, багато, багато років. і кацапи не окупують Україну, вони її просто знищать.. діда на пенсію.
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04.06.2024 16:30
+24
Так, а шо цей старець тоді хоче? Нехай тоді скаже, що потрібно для гарантованого ненападу кацапні? Я думаю, що знищення кацапстану буде найкращою гарантією.
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04.06.2024 16:30
+20
Геть яйця висохли.
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04.06.2024 16:30
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Я думаю, що це попередження, що поки Україною керує Єрмак з його оп і корупцією, нам НАТО не світить. Американців вже дістала та єрмаковщина.
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04.06.2024 22:59 Ответить
Ще б пак, куди малоросів - совкодрочерів в НАТО пускати, там одинх угорців кремлефілів вистачає
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04.06.2024 23:37 Ответить
А не послать ли куда подальше весь запад к ху...м? Они уже если по хорошему уже заколебали.
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06.06.2024 11:55 Ответить
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