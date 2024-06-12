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Новости Помощь Украине
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НАТО должно сохранить ежегодную поддержку Украины в 40 млрд евро, - Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг

На заседании Совета Украина - НАТО 13 июня страны-члены Альянса обсудят, как обеспечить предсказуемую поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Каждый год члены Альянса предоставляют Украине 40 миллиардов евро на военную поддержку. Мы должны сохранить этот уровень поддержки, как минимум, и так долго, как это потребуется, чтобы ускорить вывод в Москве, что Россия не может нас переждать", - сказал Столтенберг.

Ожидается, что министры в рамках двухдневной встречи в Брюсселе утвердят план, по которому НАТО возьмет на себя ведущую роль в координации предоставления военной помощи Украине.

"Это является ключевым элементом нашего пакета помощи Украине на Вашингтонском саммите, вместе с долгосрочными финансовыми обязательствами", - отметил генсек НАТО.

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Автор: 

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В баксах нібито багато, а в штуках єрунда.
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12.06.2024 21:36 Ответить
Допомога НАТО занадто мала, і якби НАТО збільшило свої виробничі лінії, воно могло б легко забезпечити українську армію достатньою кількістю снарядів. НАТО відмовляється давати більше для України, НАТО відмовляється змінюватися для України.
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12.06.2024 21:55 Ответить
скажу непопулярну річ:

але ж щорічні 40 млрд євро - це щорічне зменшення допомоги .

інфляція, подорожчання енергоресурсів, ціна на порох...кожен наступний рік 40 млрд конвертуватимуться у все меншу кількість снарядів та техніки, хіба не так ?
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12.06.2024 22:07 Ответить
а путін тратить 120 млрд на рік!
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13.06.2024 04:12 Ответить
тобто у них план "перечакати" росію.

а у путіна план воювати вічно, тому що йому під час війни легко утримуватися при владі.

короче, ця війна надовго!

тільки загиблих українців Європа не рахує ....
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13.06.2024 04:11 Ответить
 
 