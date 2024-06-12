НАТО должно сохранить ежегодную поддержку Украины в 40 млрд евро, - Столтенберг

На заседании Совета Украина - НАТО 13 июня страны-члены Альянса обсудят, как обеспечить предсказуемую поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Каждый год члены Альянса предоставляют Украине 40 миллиардов евро на военную поддержку. Мы должны сохранить этот уровень поддержки, как минимум, и так долго, как это потребуется, чтобы ускорить вывод в Москве, что Россия не может нас переждать", - сказал Столтенберг.

Ожидается, что министры в рамках двухдневной встречи в Брюсселе утвердят план, по которому НАТО возьмет на себя ведущую роль в координации предоставления военной помощи Украине.

"Это является ключевым элементом нашего пакета помощи Украине на Вашингтонском саммите, вместе с долгосрочными финансовыми обязательствами", - отметил генсек НАТО.

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