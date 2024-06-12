УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11410 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
793 7

НАТО повинно зберегти щорічну підтримку України у 40 млрд євро, - Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг

На засіданні Ради Україна — НАТО 13 червня країни-члени Альянсу обговорять, як забезпечити передбачувану підтримку України в довгостроковій перспективі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Щороку члени Альянсу надають Україні 40 мільярдів євро на військову підтримку. Ми повинні зберегти цей рівень підтримки, як мінімум, і так довго, як це буде потрібно, щоб прискорити висновок у Москві, що Росія не може нас перечекати", — сказав Столтенберг.

Очікується, що міністри в рамках дводенної зустрічі у Брюсселі затвердять план, за яким НАТО візьме на себе провідну роль у координації надання військової допомоги Україні.

"Це є ключовим елементом нашого пакета допомоги Україні на Вашингтонському саміті, разом з довгостроковими фінансовими зобов’язаннями", — зазначив генсек НАТО.

Також читайте: Угорщина не братиме участі у рішеннях НАТО щодо України, але й не блокуватиме їх, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6460) Столтенберг Єнс (1596)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В баксах нібито багато, а в штуках єрунда.
показати весь коментар
12.06.2024 21:36 Відповісти
Допомога НАТО занадто мала, і якби НАТО збільшило свої виробничі лінії, воно могло б легко забезпечити українську армію достатньою кількістю снарядів. НАТО відмовляється давати більше для України, НАТО відмовляється змінюватися для України.
показати весь коментар
12.06.2024 21:55 Відповісти
скажу непопулярну річ:

але ж щорічні 40 млрд євро - це щорічне зменшення допомоги .

інфляція, подорожчання енергоресурсів, ціна на порох...кожен наступний рік 40 млрд конвертуватимуться у все меншу кількість снарядів та техніки, хіба не так ?
показати весь коментар
12.06.2024 22:07 Відповісти
а путін тратить 120 млрд на рік!
показати весь коментар
13.06.2024 04:12 Відповісти
тобто у них план "перечакати" росію.

а у путіна план воювати вічно, тому що йому під час війни легко утримуватися при владі.

короче, ця війна надовго!

тільки загиблих українців Європа не рахує ....
показати весь коментар
13.06.2024 04:11 Відповісти
 
 