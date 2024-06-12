НАТО повинно зберегти щорічну підтримку України у 40 млрд євро, - Столтенберг

На засіданні Ради Україна — НАТО 13 червня країни-члени Альянсу обговорять, як забезпечити передбачувану підтримку України в довгостроковій перспективі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Щороку члени Альянсу надають Україні 40 мільярдів євро на військову підтримку. Ми повинні зберегти цей рівень підтримки, як мінімум, і так довго, як це буде потрібно, щоб прискорити висновок у Москві, що Росія не може нас перечекати", — сказав Столтенберг.

Очікується, що міністри в рамках дводенної зустрічі у Брюсселі затвердять план, за яким НАТО візьме на себе провідну роль у координації надання військової допомоги Україні.

"Це є ключовим елементом нашого пакета допомоги Україні на Вашингтонському саміті, разом з довгостроковими фінансовими зобов’язаннями", — зазначив генсек НАТО.

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