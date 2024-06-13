НАТО схвалило план розширення підтримки України після зняття вето Угорщини, - ЗМІ

Члени Північноатлантичного Альянсу ухвалили "оперативний план розширення підтримки України" після тривалого блокування Угорщиною. Цей план передбачає більшу роль НАТО у постачанні зброї та навчанні українських військових.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на агентство DPA, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що схвалений НАТО план, зокрема, декларує, що надалі Альянс візьме на себе міжнародну координацію постачань зброї та тренувань для ЗСУ.

Також тепер перед НАТО стоїть мета створити аналог американської Групи сприяння безпеці в Україні, яка функціонує у німецькому Вісбадені при європейській штаб-квартирі Збройних сил США і налічує близько 300 військовослужбовців.

Документ ухвалили 13 червня письмовою процедурою у кулуарах зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі. Оприлюднити план мають у п'ятницю, 14 червня, після офіційного затвердження міністрами оборони.

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Ухвалення плану стало можливим після зняття вето, накладеного Угорщиною. Як відомо, уряд Віктора Орбана тривалий час блокував схвалення "оперативного плану". Угорський прем'єр називав ініціативу Альянсу ризиком "прямої конфронтації" з РФ.

Раніше генсек Альянсу НАТО Йенс Столтенберг заявляв, що НАТО повинно зберегти щорічну підтримку України у 40 млрд євро.

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