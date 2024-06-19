УКР
Рютте - сильний кандидат на посаду генсека НАТО, - Столтенберг

Марк Рютте кандидат на посаду генсека НАТО

НАТО дуже близьке до обрання нового генсека Альянсу. Прем’єр Нідерландів Марк Рютте - сильний кандидат для цієї посади. 

Про це генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив під час бесіди з представниками ЗМІ у Вашингтоні 18 червня на спільній пресконференції з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зауважив, що оскільки сам не обирає наступника, то не буде робити заяв щодо того, хто стане новим генсеком НАТО.

Разом з тим Столтенберг висловив думку, що члени блоку "близькі до завершення" у питанні наступного очільника Альянсу. На це, зокрема, вплинуло рішення угорського прем'єр-міністра Віктор Орбана щодо підтримки кандидатури Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Румунії зніме кандидатуру на пост генсека НАТО, відкривши шлях на цю посаду для Рютте, - ЗМІ

"Але після сьогоднішньої заяви прем'єр-міністра Орбана, я вважаю очевидним, що ми дуже близькі до завершення в Альянсі, коли члени Альянсу оберуть наступного Генерального секретаря", - сказав Столтенберг.

Він додав, що "це гарна новина"

"Я вважаю, що Марк Рютте є дуже сильним кандидатом. Він має великий досвід прем’єр-міністра. Він близький друг і колега, і тому я твердо вірю, що дуже скоро Альянс визначиться з моїм наступником, і це буде добре для всіх нас, для НАТО, а також для мене", - висловився Столтенберг.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що не виступає проти кандидатури прем’єра Нідерландів Марка Рютте, який претендує на посаду наступного генерального секретаря НАТО

+2
Мріяти, як правило, не шкідливо.
19.06.2024 08:42 Відповісти
+2
Найкращим кандидатом була б Урсула. Вона єдина з ******** політиків у кого сталеві яйця, та й паРашу вона ненавидить люто.
19.06.2024 09:33 Відповісти
+1
краще буде занепокоюватися
19.06.2024 06:41 Відповісти
Рюте буде такеж пусте місто як і Столтенберг.

А от Боріс Джонсон був би на місті!
19.06.2024 09:24 Відповісти
Я не знаю, яким буде Рютте, але, головною країною в НАТО стала венгрія.
19.06.2024 06:59 Відповісти
з чого ви це взяли?все добре.Хай орбан думає що він головний,але закінчиться у нас війна і орбану покажуть його місце.А можливо і раніше.Радикалізм тут не працює.Махать шаблею не приходиться.Приходиться іти на компроміс,навіть з такими негідниками
19.06.2024 08:18 Відповісти
головна краъна без армии,вернее она есть в числе 35 танков т72,мощщааа)
19.06.2024 09:07 Відповісти
Настане час і ми прочитаєм:Залужний---сильний кандидат на посаду генсека НАТО .
19.06.2024 08:08 Відповісти
Найкращим кандидатом була б Урсула. Вона єдина з ******** політиків у кого сталеві яйця, та й паРашу вона ненавидить люто.
19.06.2024 09:33 Відповісти
та мабуть ніт. Урсула зі своїми сталевими яйцями принесе більше користі для України на посаді Голови Єврокомісії у разі її повторного перепризначення. бо зараз в Європі розвелось багато ліваків і, після останніх виборів, ультраправих. Тож там роботи у неї буде непочатий край, щоб ту всю братію тримати в рукавицях. А от щодо НАТО, то тут все одно важливіша позиція Пентагону, ніж самого Генсека НАТО. Рютте на цій посаді буде в самий раз.
19.06.2024 11:40 Відповісти
Рютте назвав пропозиції ***** "гімняними" - от тому він найкращий претендент на цю посаду.
19.06.2024 11:35 Відповісти
 
 