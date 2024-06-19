Рютте - сильний кандидат на посаду генсека НАТО, - Столтенберг

НАТО дуже близьке до обрання нового генсека Альянсу. Прем’єр Нідерландів Марк Рютте - сильний кандидат для цієї посади.

Про це генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив під час бесіди з представниками ЗМІ у Вашингтоні 18 червня на спільній пресконференції з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зауважив, що оскільки сам не обирає наступника, то не буде робити заяв щодо того, хто стане новим генсеком НАТО.

Разом з тим Столтенберг висловив думку, що члени блоку "близькі до завершення" у питанні наступного очільника Альянсу. На це, зокрема, вплинуло рішення угорського прем'єр-міністра Віктор Орбана щодо підтримки кандидатури Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Румунії зніме кандидатуру на пост генсека НАТО, відкривши шлях на цю посаду для Рютте, - ЗМІ

"Але після сьогоднішньої заяви прем'єр-міністра Орбана, я вважаю очевидним, що ми дуже близькі до завершення в Альянсі, коли члени Альянсу оберуть наступного Генерального секретаря", - сказав Столтенберг.

Він додав, що "це гарна новина"

"Я вважаю, що Марк Рютте є дуже сильним кандидатом. Він має великий досвід прем’єр-міністра. Він близький друг і колега, і тому я твердо вірю, що дуже скоро Альянс визначиться з моїм наступником, і це буде добре для всіх нас, для НАТО, а також для мене", - висловився Столтенберг.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що не виступає проти кандидатури прем’єра Нідерландів Марка Рютте, який претендує на посаду наступного генерального секретаря НАТО