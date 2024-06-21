Дуда считает проблемой решение США предоставлять Украине системы Patriot вне очереди

Президент Польши Анджей Дуда назвал проблемой решение США предоставить приоритет поставке систем ПВО Patriot Украине, а затем другим странам-заказчикам.

Об этом польский лидер заявил в эфире Radio Zet, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Дуды, "это всегда проблема, когда поставки задерживаются".

"Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии. Однако давайте помнить, что нас защищают, среди прочего, сегодня в Польше есть американские пусковые установки, есть и британские системы", - заявил президент Польши.

По мнению Дуды, возникшая ситуация говорит о том, что западные страны производят недостаточно оружия. По его словам, на протяжении многих лет "свободный мир привык жить без войн, без угроз", а военное производство было ограничено. Он добавил, что западные страны должны возвращаться к "нормальному производству" оружия.

Читайте также: Предоставление Украине оружия является обязанностью Запада, - Дуда

"Сейчас, когда есть, например, спрос на боеприпасы, склады пусты. И это огромная проблема сегодня, нужно возвращаться к нормальному производству, нужно восстанавливать цепи поставок, нужно смотреть на то, что мир изменился", - сказал польский лидер.

Напомним, что президент США Джо Байден после подписания соглашения по безопасности с Украиной заявил, что США сначала будут предоставлять системы противовоздушной обороны Patriot Украине, а затем переходить к выполнению своих обязательств по поставке таких систем другим странам-заказчикам.

Читайте также: Дуда посетит Китай и встретится с Си Цзиньпином: Обсудят, в частности, Украину