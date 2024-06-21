Дуда считает проблемой решение США предоставлять Украине системы Patriot вне очереди
Президент Польши Анджей Дуда назвал проблемой решение США предоставить приоритет поставке систем ПВО Patriot Украине, а затем другим странам-заказчикам.
Об этом польский лидер заявил в эфире Radio Zet, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Дуды, "это всегда проблема, когда поставки задерживаются".
"Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии. Однако давайте помнить, что нас защищают, среди прочего, сегодня в Польше есть американские пусковые установки, есть и британские системы", - заявил президент Польши.
По мнению Дуды, возникшая ситуация говорит о том, что западные страны производят недостаточно оружия. По его словам, на протяжении многих лет "свободный мир привык жить без войн, без угроз", а военное производство было ограничено. Он добавил, что западные страны должны возвращаться к "нормальному производству" оружия.
"Сейчас, когда есть, например, спрос на боеприпасы, склады пусты. И это огромная проблема сегодня, нужно возвращаться к нормальному производству, нужно восстанавливать цепи поставок, нужно смотреть на то, что мир изменился", - сказал польский лидер.
Напомним, что президент США Джо Байден после подписания соглашения по безопасности с Украиной заявил, что США сначала будут предоставлять системы противовоздушной обороны Patriot Украине, а затем переходить к выполнению своих обязательств по поставке таких систем другим странам-заказчикам.
одна мала стояти захищати столицю... інша - якусь одну обрану військову базу...
А якщо мати ППО, яке просто спостерігає та веде статистику, то да, краще дати Петріоти Україні.
З 650 , умовно, давали Україні 50 ракет .
Зараз хочуть з 650 давати 100 ракет Україні. Значить іншим - на 50 менше (чекати невідомо скільки).
А Дуда каже: так давайте виготовляти 700 . Він не каже, що віддайте все Польщі замість України.
========
Я розумію якби кацапи з таким заголовком би опублікували, але вам то навіщо?
>>> "Однак пам'ятаймо, що нас захищають, серед іншого, сьогодні в Польщі є американські пускові установки, є і британські системи", - заявив президент Польщі.
На думку Дуди, ситуація, яка виникла, говорить про те, що західні країни виробляють недостатньо зброї. За його словами, впродовж багатьох років "вільний світ звик жити без воєн, без загроз", а військове виробництво було обмежене. Він додав, що західні країни мають повертатися до "нормального виробництва" зброї". <<<
Сказав, що затримка поставки зброї - це завжди погано. Але Польщу вже захищають американські та британські системи і проблема в тому, що зараз недостатні темпи виробництва зброї.
Жодного слова, що Польщі Patriot потрібніший, ніж Україні.