Дуда считает проблемой решение США предоставлять Украине системы Patriot вне очереди

Президент Польши Анджей Дуда назвал проблемой решение США предоставить приоритет поставке систем ПВО Patriot Украине, а затем другим странам-заказчикам.

Об этом польский лидер заявил в эфире Radio Zet, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Дуды, "это всегда проблема, когда поставки задерживаются".

"Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии. Однако давайте помнить, что нас защищают, среди прочего, сегодня в Польше есть американские пусковые установки, есть и британские системы", - заявил президент Польши.

По мнению Дуды, возникшая ситуация говорит о том, что западные страны производят недостаточно оружия. По его словам, на протяжении многих лет "свободный мир привык жить без войн, без угроз", а военное производство было ограничено. Он добавил, что западные страны должны возвращаться к "нормальному производству" оружия.

"Сейчас, когда есть, например, спрос на боеприпасы, склады пусты. И это огромная проблема сегодня, нужно возвращаться к нормальному производству, нужно восстанавливать цепи поставок, нужно смотреть на то, что мир изменился", - сказал польский лидер.

Напомним, что президент США Джо Байден после подписания соглашения по безопасности с Украиной заявил, что США сначала будут предоставлять системы противовоздушной обороны Patriot Украине, а затем переходить к выполнению своих обязательств по поставке таких систем другим странам-заказчикам.

+19
Друже Дуда, ти спочатку почни збивати кацапськи ракети, що літають над твоєю країною, а потім вже висловлювай свої претензії.
А якщо мати ППО, яке просто спостерігає та веде статистику, то да, краще дати Петріоти Україні.
21.06.2024 17:58
+11
коверкання назви статті. Він сказав ,що затримка - проблема, а не те , що Україні їх дають поперед чергою
21.06.2024 17:56
+11
Румунія ніколи не розказувала про "братній народ", а просто дала свій "петріот" аби Україна захистила небо. польським сцикунам - ганьба. піднімають у небо свої винищувачі аби подивитися як рашисти вбивають своїми ракетами україців, а могли б збивати. Це ****** стидоба курвам!
21.06.2024 18:09
Згоден. Ну і акцент на тому, що виробництво в країнах НАТО слабше, ніж повинно бути
21.06.2024 17:58
колись був такий закон про "нерозповсюдження ядерної зброї", відповідно до якої радянський союз та штати мають право мати лише по 2 системи, які можуть збивати балістичні ракети 😂🤣
одна мала стояти захищати столицю... інша - якусь одну обрану військову базу...
21.06.2024 18:00
Ніяких проблем - старшии сказав
21.06.2024 17:58
США виготовляють, умовно, 650 ракет на рік.
З 650 , умовно, давали Україні 50 ракет .
Зараз хочуть з 650 давати 100 ракет Україні. Значить іншим - на 50 менше (чекати невідомо скільки).

А Дуда каже: так давайте виготовляти 700 . Він не каже, що віддайте все Польщі замість України.
21.06.2024 18:06
Західні країни виробляють недостатньо зброї. За його словами, впродовж багатьох років "вільний світ звик жити без воєн, без загроз"
========

Я розумію якби кацапи з таким заголовком би опублікували, але вам то навіщо?
21.06.2024 18:00
Дуда в своєму стилі.Думаю добре що ми програли румунам,ті нам дали Патріот.Польський Патріот наразі ганяється за горобцями.
21.06.2024 18:03
Там вчора повітряна куля залетіла з Московії десь на Мазовеччину,теж стояли, спостерігали. Певно,москалі вирішили поглузувати над поляками, як свого часу Китай над США, де теж куля кілька днів літала, поки, нарешті, не наважилися її збити, а поляки, мабуть, і на те не спромоглися. Зате петріот для нас зажали. Який нині шній "вільний світ" нерішучий та боязкий.
21.06.2024 19:27
О, погуглила,так і ж, 5 годин та куля літала, польські військові кліпали очима та чухали потилиці, заявляли, що ведуть спостереження, аж поки аеростат не покинув повітряний простір Польщі. Та вони навіть кулю не спроможні збити, а наші хочуть, щоб ракети чи літаки збивали, ага, тримай карман ширше.
21.06.2024 19:45
Натурально пан зварйовал.Хто ворог Польщі - Росія.З ким вона зараз воює?З Україною.То кому треба давати зброю?Пан ліче же бронь ма отшимаць Польска.Логіка така чисто рольніцка,перепрошую такого собі селюка,фермера,який огородився парканом і ніц не хоче знати що за ним.а об"єднатись може тільки з такими як сам щоб не пустити українське зерно в...та будь куди,просто не пустити...
21.06.2024 18:03
Секундные войска нервничают
21.06.2024 18:03
Дуда чи довбой@б чи "труднощі перекладу".
21.06.2024 18:04
Дуда сказочник. PiS критикуют за то что "модернизация польской армии" это фейковый пузырь за огромные кредиты на несуществующие деньги, в смысле они даже сами не знают как будет расплачиваться Польша.
21.06.2024 18:05
Румунія ніколи не розказувала про "братній народ", а просто дала свій "петріот" аби Україна захистила небо. польським сцикунам - ганьба. піднімають у небо свої винищувачі аби подивитися як рашисти вбивають своїми ракетами україців, а могли б збивати. Це ****** стидоба курвам!
21.06.2024 18:09
Румуни поки що, серед усіх сусідів поводять себе найкраще.
21.06.2024 18:26
Для західних кацапів саме існування України є проблемою. Доводиться простим питанням про Бандеру
21.06.2024 19:41
Дуда вважає проблемою рішення США надавати Україні системи Patriot поза чергою Україні варто вважати великою проблемою мати сусіда -Польщу, котра думає ,як відтягнути зброю необхідно Україні для захисту від кровожадного рашиста українців, для розміщення її на території Польщі для бездіяльності...
21.06.2024 19:47
А що він не так сказав?

>>> "Однак пам'ятаймо, що нас захищають, серед іншого, сьогодні в Польщі є американські пускові установки, є і британські системи", - заявив президент Польщі.
На думку Дуди, ситуація, яка виникла, говорить про те, що західні країни виробляють недостатньо зброї. За його словами, впродовж багатьох років "вільний світ звик жити без воєн, без загроз", а військове виробництво було обмежене. Він додав, що західні країни мають повертатися до "нормального виробництва" зброї". <<<

Сказав, що затримка поставки зброї - це завжди погано. Але Польщу вже захищають американські та британські системи і проблема в тому, що зараз недостатні темпи виробництва зброї.

Жодного слова, що Польщі Patriot потрібніший, ніж Україні.
21.06.2024 19:53
Ще один нормальний мужик доказує, що Україні треба мати своє виробництво зброї, і забити на думку всіх, + це солідний дохід у бюджет, якщо ще працювати на експорт
21.06.2024 20:09
 
 