РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12442 посетителя онлайн
Новости
1 103 8

Дуда посетит Китай и встретится с Си Цзиньпином: Обсудят, в частности, Украину

Дуда відвідає Китай

Президент Польши Анджей Дуда на выходных посетит с рабочим визитом Китай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Польский лидер обсудит с Си Цзиньпином экономические отношения и ситуацию в Украине. Он отметил важность Китая с точки зрения будущего мира в Украине.

Дуда отправится в Пекин в ночь с пятницы на субботу, визит завершится в среду.

Читайте также: Разговор с Китаем о прекращении войны в Украине продолжится, - Кулеба

Автор: 

Китай (3125) Польша (8611) Дуда Анджей (788)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без Китаю вже ніяк - оце піднялися
показать весь комментарий
21.06.2024 12:42 Ответить
Дуда привезе сі-хуєю копняків з европи, та пояснить йому де ринок китаю, де технології для китаю...
показать весь комментарий
21.06.2024 12:43 Ответить
Чого вони всі такі лохи. Китай хоче домінування на планеті для ослаблення Европи і США використовую РФ і КНДР. Не буде Китай сприяти перемозі України - йому це не вигідно. Ідеальна ситуація для нього це коли виснажена Европа, Україна, РФ і США і бажано щоб воювали вони років 500
показать весь комментарий
21.06.2024 12:44 Ответить
Мабуть, зрозуміли, від кого залежатиме міжнародна політика в ХХІ ст.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:48 Ответить
Та і перемозі Рашки Китай теж не сприятиме , швидше всього буде корейський варіант 1953 року.
показать весь комментарий
21.06.2024 17:50 Ответить
Радій за поляків. Розумні країни вже почали віддалятися від США з їхньою стурбованістю.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:09 Ответить
ta netreba tudi jehati - Kitai ce te že kacapi tilki s kosymi očami. a na maju dumku daže girše čem rusņa.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:11 Ответить
О, Захід почав топтати стежку до китайоз. Може, перетруть з Сі+++, та примусять посадити на поводок кацапню? війна шкодить бізнесу, гроші ******* тишу. А бізнес з Заходом для Китаю велике має значення.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:19 Ответить
 
 