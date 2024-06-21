Дуда посетит Китай и встретится с Си Цзиньпином: Обсудят, в частности, Украину

Президент Польши Анджей Дуда на выходных посетит с рабочим визитом Китай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Польский лидер обсудит с Си Цзиньпином экономические отношения и ситуацию в Украине. Он отметил важность Китая с точки зрения будущего мира в Украине.

Дуда отправится в Пекин в ночь с пятницы на субботу, визит завершится в среду.

