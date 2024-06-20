РУС
Разговор с Китаем о прекращении войны в Украине продолжится, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Китай изучает результаты Саммита мира. Пекин и Киев продолжат переговоры о прекращении войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что и Украина, и Швейцария вели переговоры с Китаем относительно его участия в саммите мира. Но, по мнению министра, решающим фактором, из-за которого Пекин отказался быть представленным на саммите, стало отсутствие России.

Читайте также: Украина может принять участие в саммите, организуемом Китайом, - посол в Сингапуре Зеленко

"Но мы знаем, что в Пекине очень детально изучают результаты саммита. В Пекине увидели впечатляющий масштаб саммита. Я убежден, что у нас продолжится разговор с Китаем о прекращении войны в Украине", - добавил Кулеба.

+11
Китай є одним з головних організаторів цієї війни. Без згоди Китаю, ***** б не наважився на нас напасти.
20.06.2024 22:53 Ответить
+5
Досягнення саммiту на лицi - пiдписання стратегичного партнерства мiж РФ та ПК.😝
20.06.2024 22:44 Ответить
+5
кєтай свій вибір зробив. І тебе і клована з дєрьмаком на *** вертел кєтай. Змиріться вже, поціновувачі зазирання у шоколядне вічко.
20.06.2024 22:48 Ответить
20.06.2024 22:42 Ответить
кєтай свій вибір зробив. І тебе і клована з дєрьмаком на *** вертел кєтай. Змиріться вже, поціновувачі зазирання у шоколядне вічко.
20.06.2024 22:48 Ответить
Безсмертна фраза і головне актуальна і нині.
21.06.2024 01:43 Ответить
він обслуга команди зрадників
21.06.2024 04:55 Ответить
Досягнення саммiту на лицi - пiдписання стратегичного партнерства мiж РФ та ПК.😝
20.06.2024 22:44 Ответить
Деб ще знайти таку роботу, щоб нічого не робити,лише теревенити та будь який результат видавати за добуток, повне забезпечення, недоторканність та й ще добре тобі платити
20.06.2024 22:48 Ответить
Китай - то любов до кришки гроба. Зеленого. Тьху!
20.06.2024 22:51 Ответить
Китай є одним з головних організаторів цієї війни. Без згоди Китаю, ***** б не наважився на нас напасти.
20.06.2024 22:53 Ответить
Я б сказав що ***** напав не не без згоди, а тупо за командою червонопузих
21.06.2024 00:26 Ответить
зрадник є зрадник, Він виконує зраду . Зрада України,його зарібок
20.06.2024 22:56 Ответить
Для початку Китайське посольство навпроти Маріїнського парку може перенесемо десь у Бучу за декілька сот метрів від тої церкви ⛪️ ……
хитрожопі жовтопикі які торгували тапками - нині диктують мироустрій….
20.06.2024 22:58 Ответить
Разговор Катая с Московией, по поводу Амура продолжаеься с середины XVllвека до сих пор.
20.06.2024 23:24 Ответить
То припинення, чи перемогу України з капітуляцією росії? Пане Дмитре, визначтесь нарешті, або у Єрмака запитайте, яка зараз політика партії.
20.06.2024 23:36 Ответить
Невиліковні дебіли.

Хоча...
Захід вимагає за свої гроші реформ. Це ЗЄрмакам не Ок.
Китай тупо купує уряди, не маючи нічого проти ані тиранії, ані корупції, ані людожерства. Це ЗЄрмакам Ок.
Якщо ЗЄрмаки домовляться, то:
- ***** отримає паузу для преозброєння та плацдарми для продовження війни;
- ЗЄрмаки отримають великі гроші, з якими можна зйобувать з України після виборів, які вони програють;
- Китай отримає не тільки Роісю, а й огризок, який залишиться від України, для еконрмічної експансії у ЄС.

А тепер знайдіть тут інтереси українців та України.
20.06.2024 23:37 Ответить
Щоразу, коли влада України хотіла посидіти на двох стільцях справа закінчувалася поділом України. Без респекту.
21.06.2024 00:42 Ответить
или полезный идиот или агент влияния
21.06.2024 01:02 Ответить
 
 