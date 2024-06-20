Разговор с Китаем о прекращении войны в Украине продолжится, - Кулеба

Китай изучает результаты Саммита мира. Пекин и Киев продолжат переговоры о прекращении войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что и Украина, и Швейцария вели переговоры с Китаем относительно его участия в саммите мира. Но, по мнению министра, решающим фактором, из-за которого Пекин отказался быть представленным на саммите, стало отсутствие России.

"Но мы знаем, что в Пекине очень детально изучают результаты саммита. В Пекине увидели впечатляющий масштаб саммита. Я убежден, что у нас продолжится разговор с Китаем о прекращении войны в Украине", - добавил Кулеба.