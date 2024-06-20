Разговор с Китаем о прекращении войны в Украине продолжится, - Кулеба
Китай изучает результаты Саммита мира. Пекин и Киев продолжат переговоры о прекращении войны.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что и Украина, и Швейцария вели переговоры с Китаем относительно его участия в саммите мира. Но, по мнению министра, решающим фактором, из-за которого Пекин отказался быть представленным на саммите, стало отсутствие России.
"Но мы знаем, что в Пекине очень детально изучают результаты саммита. В Пекине увидели впечатляющий масштаб саммита. Я убежден, что у нас продолжится разговор с Китаем о прекращении войны в Украине", - добавил Кулеба.
Топ комментарии
+11 klhlhhhhhhhhhhhkf
показать весь комментарий20.06.2024 22:53 Ответить Ссылка
+5 Mnm Pip
показать весь комментарий20.06.2024 22:44 Ответить Ссылка
+5 Erlich Bachman
показать весь комментарий20.06.2024 22:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хитрожопі жовтопикі які торгували тапками - нині диктують мироустрій….
Хоча...
Захід вимагає за свої гроші реформ. Це ЗЄрмакам не Ок.
Китай тупо купує уряди, не маючи нічого проти ані тиранії, ані корупції, ані людожерства. Це ЗЄрмакам Ок.
Якщо ЗЄрмаки домовляться, то:
- ***** отримає паузу для преозброєння та плацдарми для продовження війни;
- ЗЄрмаки отримають великі гроші, з якими можна зйобувать з України після виборів, які вони програють;
- Китай отримає не тільки Роісю, а й огризок, який залишиться від України, для еконрмічної експансії у ЄС.
А тепер знайдіть тут інтереси українців та України.