Украина может принять участие в саммите, организуемом Китайом, - посол в Сингапуре Зеленко
Украина при определенных условиях может принять участие в мирном саммите, который будет инициировать Китай и в котором может принять участие Россия. Но только при условии, если переговоры будут основываться на международном праве и принципах, которые закреплены в уставе ООН.
Об этом заявила госпожа посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко в интервью изданию South China Morning Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Дипломат выразила благодарность азиатским странам, которые приняли участие в Саммите мира, который состоялся в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, назвав это событие "успехом".
Зеленко считает, что между Украиной и юго-восточной Азией есть возможность для углубления сотрудничества. Она выразила надежду на то, что страны юго-восточной Азии примут более активное участие в сотрудничестве с Украиной, в частности в проектах послевоенного восстановления.
Также Зеленко подчеркнула, что Киев хочет видеть Пекин "своим другом" и "не видит и никогда не видел Китай своим противником".
Що вона сказала? «Все може бути «… Ми вам не вороги… не треба бути ворогом до нас.
Де, кому, це він казав?
Хоть якась « пряма мова» е?
Лінк наведи. Або закрий пельку.
і це не для тебе, додіка, а щоб люди побачили що ти є
Всьо готово до прийому братушок...
Київ грав свої гру. Та каже що він усе бачить…
У якості "мальчіков для биття"?
А тим часом агресор маріуполить Харків, нищить енергетику.
Можу посолку звозити в Бучу, Сінгапур - Вовчанськ - Харків - ....