Украина может принять участие в саммите, организуемом Китайом, - посол в Сингапуре Зеленко

Катерина Зеленко

Украина при определенных условиях может принять участие в мирном саммите, который будет инициировать Китай и в котором может принять участие Россия. Но только при условии, если переговоры будут основываться на международном праве и принципах, которые закреплены в уставе ООН.

Об этом заявила госпожа посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко в интервью изданию South China Morning Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Дипломат выразила благодарность азиатским странам, которые приняли участие в Саммите мира, который состоялся в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, назвав это событие "успехом".

Читайте также: Блинкен назвал Китай, Иран и Северную Корею "странами, вызывающими беспокойство" из-за поддержки РФ

Зеленко считает, что между Украиной и юго-восточной Азией есть возможность для углубления сотрудничества. Она выразила надежду на то, что страны юго-восточной Азии примут более активное участие в сотрудничестве с Украиной, в частности в проектах послевоенного восстановления.

Также Зеленко подчеркнула, что Киев хочет видеть Пекин "своим другом" и "не видит и никогда не видел Китай своим противником".

+15
Арахамія,Безглузда і уся корумпована ЗЕлена шобла знову хочуть втягнути Україну в договорнячки з ****** і ого комуняцким хозяїнами?Мало їм було ганьби в Стамбулі?
20.06.2024 18:40
+11
Звичайно. Аж бігом! Бо і на Швейцарському Єрмак всюди бігав і на кожному кроці розказував, що наступний форум повинен бути з участю Кацапії. Бо настав час прямих перемовин Зеленского з Пуйлом.
20.06.2024 18:37
+10
Саміт "миру" по китайські; Китай,ху@ляндія,біла ху@ляндія,Хезболла,Талібан,йеменські хусити,Хамас,Іран,Сербія,Угорщина,КНДР і Єрмак(бо Зелю вони не визнають легітимним),ну ще можуть польських "фермерів" запросити.
20.06.2024 18:46
Пекін нам друг а Сі кент
20.06.2024 18:36
Це ж мова Діпломатіі

Що вона сказала? «Все може бути «… Ми вам не вороги… не треба бути ворогом до нас.
20.06.2024 19:17
та не п.зди, шворка
20.06.2024 19:20
Звичайно. Аж бігом! Бо і на Швейцарському Єрмак всюди бігав і на кожному кроці розказував, що наступний форум повинен бути з участю Кацапії. Бо настав час прямих перемовин Зеленского з Пуйлом.
20.06.2024 18:37
Лінк на Ермака е?!

Де, кому, це він казав?

Хоть якась « пряма мова» е?
20.06.2024 19:18
кончений дебіл? читати не здатен?
20.06.2024 19:22
Кого читати? Тебе дебіла?

Лінк наведи. Або закрий пельку.
20.06.2024 19:26
https://www.unian.ua/politics/noviy-samit-miru-yaka-poziciya-kiyeva-shchodo-uchasti-predstavnika-rosiji-12671481.html За словами Єрмака, результати роботи цих робочих "стануть частиною цього спільного плану, який буде підтриманий низкою країн" на другій зустрічі. "Ми думаємо, що можна буде запросити представника Росії", - заявив очільник ОП.

і це не для тебе, додіка, а щоб люди побачили що ти є
20.06.2024 19:31
20.06.2024 19:32
Про це навіть другі учасники на брифінгах згадували.
20.06.2024 22:30
Арахамія,Безглузда і уся корумпована ЗЕлена шобла знову хочуть втягнути Україну в договорнячки з ****** і ого комуняцким хозяїнами?Мало їм було ганьби в Стамбулі?
20.06.2024 18:40
Це капєць ! пуйло знищить НЕЛЕГІТИМНОГО. І жоден українець не доведе, що наш прострочений громадянин начебто ЛЕГІТИМНИЙ ! дЄрмак теж.
20.06.2024 21:26
Судячи зі сказаного, подачі теми...- ця послиця теж майстер по секс-послугам ( в МЗС саме таких і набирають..., сексологинь!)!
20.06.2024 18:45
Саміт "миру" по китайські; Китай,ху@ляндія,біла ху@ляндія,Хезболла,Талібан,йеменські хусити,Хамас,Іран,Сербія,Угорщина,КНДР і Єрмак(бо Зелю вони не визнають легітимним),ну ще можуть польських "фермерів" запросити.
20.06.2024 18:46
Будуть обговорювати як мирно поділіти літіеві копалини Луганщини на 13 триліонів доларів.
20.06.2024 19:01
а Китай знає, що вони якусь зустріч організовують?
20.06.2024 18:51
А чо нє? Мудрий нарід уже дозріває "по Дніпру". Придворні полководці з усіх вутюгів розказують що війну ми вже програли, світло по шість годин в день, мобілізацію провалено наглухо.
Всьо готово до прийому братушок...
20.06.2024 18:53
Китай є союзником террористочноі РФ Зепитори вже давно домовились , про капітуляцію ! Розигрують виставу , як Привчити -втюхати лохтороту73% 🐑🐏🦠, « дагаварились пасередине» ! Ні НАТО ні кави в Ялті , Харкові, Запоріжжі, Херсоні ………
20.06.2024 18:53
Стосунки арахамо-єрмачні з Китаєм нагадують мені стосунки між одними моїми знайомими, які розлучились років 10 тому, чоловік завів нову сім'ю, навіть дітей, а колишня дружина дотепер його добивається, висилаючи пікантні фото і пишучи гарячі повідомлення, хоча він старається блокувати свої акаунти. 😊
20.06.2024 18:55
фсбшна мавпа арахамія вже на низькому старті
20.06.2024 19:11
Карабас Ермак уже анонсировал второй межпланетный самiт миру. Буратину пустили по второму кругу.
20.06.2024 19:13
Киев хочет видеть Пекин другом? Клоуны раскройте глаза, у Пекина один друг - Москва.
20.06.2024 19:15
Может план Б. Запад треплом оказался.
20.06.2024 19:20
Опять же Трамп на горизонте.
20.06.2024 19:21
Та це зрозуміло хто такий Китай для ху&ла не секрет.

Київ грав свої гру. Та каже що він усе бачить…
20.06.2024 19:22
це тобі підорохєрмак наспівав, шалава коломоцькомахметівська
20.06.2024 19:19
В якому статусі бачить ця пОСЛИЦЯ делегацію України на китайському самміті?
У якості "мальчіков для биття"?
20.06.2024 19:21
Так посол чи посолка? Переговори "на саміті, який організує Китай?

А тим часом агресор маріуполить Харків, нищить енергетику.

Можу посолку звозити в Бучу, Сінгапур - Вовчанськ - Харків - ....
20.06.2024 19:23
Мабуть послиця
20.06.2024 19:33
Усі нормальні люди розуміють, що пані посолка не може таке говорити без погодження як мінімум з МЗС. Тому такий меседж - це пряма та недвозначна провокація, що спрямована на розкол коаліції наших союзників, та може призвести до дуже тяжких наслідків. Ганьба!
20.06.2024 20:13 Ответить
20.06.2024 20:43
Похоже к осени саммиты валом попрут. Пошла вода в хату. Покататся по миру! А до отопительного сезона в смысле мороза осталось 5 месяцев в натяг. Ох и весело будет от 5 этажа вверх до 16 по жилмассивам страны! В лифтах покататься особенно.
20.06.2024 21:06
Гадаю слід провести в кндр, - це буде більш потужно!
20.06.2024 21:20
А Бояришник буде безкоштовний для зєлєнского ? Він же для пуйла НЕЛЕГІТИМНИЙ ! Але пляшку треба давити на трьох !
20.06.2024 21:23
Це мрія Зеленського ! Потім скаже, що так рішили на саміті !
20.06.2024 23:34
 
 