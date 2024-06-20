Украина может принять участие в саммите, организуемом Китайом, - посол в Сингапуре Зеленко

Украина при определенных условиях может принять участие в мирном саммите, который будет инициировать Китай и в котором может принять участие Россия. Но только при условии, если переговоры будут основываться на международном праве и принципах, которые закреплены в уставе ООН.

Об этом заявила госпожа посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко в интервью изданию South China Morning Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Дипломат выразила благодарность азиатским странам, которые приняли участие в Саммите мира, который состоялся в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, назвав это событие "успехом".

Читайте также: Блинкен назвал Китай, Иран и Северную Корею "странами, вызывающими беспокойство" из-за поддержки РФ

Зеленко считает, что между Украиной и юго-восточной Азией есть возможность для углубления сотрудничества. Она выразила надежду на то, что страны юго-восточной Азии примут более активное участие в сотрудничестве с Украиной, в частности в проектах послевоенного восстановления.

Также Зеленко подчеркнула, что Киев хочет видеть Пекин "своим другом" и "не видит и никогда не видел Китай своим противником".