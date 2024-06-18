Блинкен назвал Китай, Иран и Северную Корею "странами, вызывающими беспокойство" из-за поддержки РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил Китай, Иран и Северную Корею за их поддержку военной экономики России.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Блинкен назвал Китай, Иран и Северную Корею "странами, вызывающими беспокойство" из-за их поддержки и сотрудничества с Россией. По словам американского дипломата, агрессивная война России в Украине "демонстрирует и подтверждает очень тесный альянс между Россией и авторитарными государствами, такими как Северная Корея, а также Китай и Иран".

Он осудил КНДР, куда, к слову, 18 июня прибыл диктатор РФ Путин, а также Иран за поставки боеприпасов в Россию.

Кроме этого, Госсекретарь США призвал Китай прекратить поддержку российской оборонно-промышленной базы. Он отметил, что Пекин "не может, с одной стороны, говорить, что хочет лучших отношений с Европой, в то же время финансировать самую большую угрозу безопасности со времен Холодной войны", имея в виду Россию.

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Блинкен добавил, что поддержка со стороны Китая позволила России подпитывать свой ВПК.

Недавно советник Белого дома Джон Кирби заявлял, что китайские компании продолжают поставлять России компоненты, которые используют для изготовления военного оборудования и систем вооружения.

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