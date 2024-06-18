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Новости
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Блинкен назвал Китай, Иран и Северную Корею "странами, вызывающими беспокойство" из-за поддержки РФ

Блінкен назвав Китай, Іран та Північну Корею «країнами, що викликають занепокоєння» через підтримку РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил Китай, Иран и Северную Корею за их поддержку военной экономики России.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Блинкен назвал Китай, Иран и Северную Корею "странами, вызывающими беспокойство" из-за их поддержки и сотрудничества с Россией. По словам американского дипломата, агрессивная война России в Украине "демонстрирует и подтверждает очень тесный альянс между Россией и авторитарными государствами, такими как Северная Корея, а также Китай и Иран".

Он осудил КНДР, куда, к слову, 18 июня прибыл диктатор РФ Путин, а также Иран за поставки боеприпасов в Россию.

Кроме этого, Госсекретарь США призвал Китай прекратить поддержку российской оборонно-промышленной базы. Он отметил, что Пекин "не может, с одной стороны, говорить, что хочет лучших отношений с Европой, в то же время финансировать самую большую угрозу безопасности со времен Холодной войны", имея в виду Россию.

Читайте также: Советуем НАТО воздержаться от обвинений других и "не подливать масла в огонь" по поводу войны в Украине, - МИД Китая

Блинкен добавил, что поддержка со стороны Китая позволила России подпитывать свой ВПК.

Недавно советник Белого дома Джон Кирби заявлял, что китайские компании продолжают поставлять России компоненты, которые используют для изготовления военного оборудования и систем вооружения.

Читайте также: 90% российской микроэлектроники происходит из Китая, - Столтенберг

Автор: 

Госдепартамент США (1843) Китай (2996) россия (95725) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+4
У СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ, ЧИМ РАЗ БІЛЬШЕ ВИНИКАЄ ВЕЛИКЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ, ЧЕРЕЗ ДІЇ АМЕРИКАНСЬКИХ ЗАНЕПОКОЄНИХ ...
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18.06.2024 22:56
+3
Постійному занепокоєнню занепокоєних занепокоєнців вже занепокоєне само занепокоєння...
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18.06.2024 22:46
+2
а у мене викликає занепоконя від частоти та кількості занепокоєнь та стурбованості наших партнерів...
і я занепокоєний за їх стан здоров"я через їх занепокоєння
і дуже стурбований за їх психічний стан через їх стурбованість...
але коли на ізраіль полетідо 300+ чогось
французи, британці, сша та звісно, євреї, і не лише з території ізраіля, збили накуй все те, що летіло....
і ніхто не виразив ні стурбованості, ні занепокоєнь...
з усіх стволів уібали, і все затихло...
то може по ************ всьому що летить теж треба уібати
а не непокоїтись та стурбовуватись
бо ці слова вже надоїли
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18.06.2024 23:24
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Постійному занепокоєнню занепокоєних занепокоєнців вже занепокоєне само занепокоєння...
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18.06.2024 22:46 Ответить
У СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ, ЧИМ РАЗ БІЛЬШЕ ВИНИКАЄ ВЕЛИКЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ, ЧЕРЕЗ ДІЇ АМЕРИКАНСЬКИХ ЗАНЕПОКОЄНИХ ...
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18.06.2024 22:56 Ответить
" викликають занепокоєння" - = беззубі емоції
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18.06.2024 23:13 Ответить
За каждый скормленный путлеру старый советский снаряд они потребуют у Владимира Владимировича множество мелких услуг
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18.06.2024 23:13 Ответить
Занепокойники
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18.06.2024 23:18 Ответить
а у мене викликає занепоконя від частоти та кількості занепокоєнь та стурбованості наших партнерів...
і я занепокоєний за їх стан здоров"я через їх занепокоєння
і дуже стурбований за їх психічний стан через їх стурбованість...
але коли на ізраіль полетідо 300+ чогось
французи, британці, сша та звісно, євреї, і не лише з території ізраіля, збили накуй все те, що летіло....
і ніхто не виразив ні стурбованості, ні занепокоєнь...
з усіх стволів уібали, і все затихло...
то може по ************ всьому що летить теж треба уібати
а не непокоїтись та стурбовуватись
бо ці слова вже надоїли
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18.06.2024 23:24 Ответить
У путлера есть ядерное оружие которое ему и его банде досталось от совка поэтому они пытаются варить эту крысу медленно. Но проблема заключается в том что крыса об этом знает. Поэтому эту Крису нужно прибить сразу без всяких саммитов и конгрессов.
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18.06.2024 23:38 Ответить
Так робити щось треба, виводити підпріємства з китаю, прикручувати сірий імпорт...

А то щось не бачити дій.

Довели Украіну до війни, ще і себе ********.
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19.06.2024 01:46 Ответить
Блінкен назвав Китай, Іран та Північну Корею "країнами, що викликають занепокоєння"

А рашка - країна, що вже викликала занепокоєння?
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19.06.2024 03:41 Ответить
Схоже,що ці три країни допомагають РФ більше,чим всі країни ЄС і НАТО разом взяті допомагаютьУкраїні.
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19.06.2024 07:42 Ответить
 
 