Блінкен назвав Китай, Іран та Північну Корею "країнами, що викликають занепокоєння" через підтримку РФ
Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив Китай, Іран та Північну Корею за їхню підтримку воєнної економіки Росії.
Про це він заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Блінкен назвав Китай, Іран та Північну Корею "країнами, що викликають занепокоєння" через їхню підтримку та співпрацю з Росією. За словами американського дипломата, агресивна війна Росії в Україні "демонструє і підтверджує дуже тісний альянс між Росією й авторитарними державами, такими як Північна Корея, а також Китай та Іран".
Він засудив КНДР, куди, до слова, 18 червня прибув диктатор РФ Путін, а також Іран за постачання боєприпасів до Росії.
Крім цього, Держсекретар США закликав Китай припинити підтримку російської оборонно-промислової бази. Він зазначив, що Пекін "не може, з одного боку, казати, що хоче кращих відносин з Європою, в той же час фінансуючи найбільшу загрозу безпеці з часів Холодної війни", маючи на увазі Росію.
Блінкен додав, що підтримка з боку Китаю дозволила Росії підживлювати свій ВПК.
Нещодавно радник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що китайські компанії продовжують постачати Росії компоненти, які використовують для виготовлення військового обладнання та систем озброєння.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і я занепокоєний за їх стан здоров"я через їх занепокоєння
і дуже стурбований за їх психічний стан через їх стурбованість...
але коли на ізраіль полетідо 300+ чогось
французи, британці, сша та звісно, євреї, і не лише з території ізраіля, збили накуй все те, що летіло....
і ніхто не виразив ні стурбованості, ні занепокоєнь...
з усіх стволів уібали, і все затихло...
то може по ************ всьому що летить теж треба уібати
а не непокоїтись та стурбовуватись
бо ці слова вже надоїли
А то щось не бачити дій.
Довели Украіну до війни, ще і себе ********.
А рашка - країна, що вже викликала занепокоєння?