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Новини
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Блінкен назвав Китай, Іран та Північну Корею "країнами, що викликають занепокоєння" через підтримку РФ

Блінкен назвав Китай, Іран та Північну Корею «країнами, що викликають занепокоєння» через підтримку РФ

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив Китай, Іран та Північну Корею за їхню підтримку воєнної економіки Росії.

Про це він заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Блінкен назвав Китай, Іран та Північну Корею "країнами, що викликають занепокоєння" через їхню підтримку та співпрацю з Росією. За словами американського дипломата, агресивна війна Росії в Україні "демонструє і підтверджує дуже тісний альянс між Росією й авторитарними державами, такими як Північна Корея, а також Китай та Іран".

Він засудив КНДР, куди, до слова, 18 червня прибув диктатор РФ Путін, а також Іран за постачання боєприпасів до Росії. 

Крім цього, Держсекретар США закликав Китай припинити підтримку російської оборонно-промислової бази. Він зазначив, що Пекін "не може, з одного боку, казати, що хоче кращих відносин з Європою, в той же час фінансуючи найбільшу загрозу безпеці з часів Холодної війни", маючи на увазі Росію.

Читайте також: Китай відіграє ключову роль у забезпеченні або підтримці війни Росії в Україні, - Столтенберг

Блінкен додав, що підтримка з боку Китаю дозволила Росії підживлювати свій ВПК.

Нещодавно радник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що китайські компанії продовжують постачати Росії компоненти, які використовують для виготовлення військового обладнання та систем озброєння.

Читайте також: 90% російської мікроелектроніки походить з Китаю, - Столтенберг

Автор: 

Держдепартамент США (1639) Китай (4624) росія (65415) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+4
У СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ, ЧИМ РАЗ БІЛЬШЕ ВИНИКАЄ ВЕЛИКЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ, ЧЕРЕЗ ДІЇ АМЕРИКАНСЬКИХ ЗАНЕПОКОЄНИХ ...
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18.06.2024 22:56
+3
Постійному занепокоєнню занепокоєних занепокоєнців вже занепокоєне само занепокоєння...
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18.06.2024 22:46
+2
а у мене викликає занепоконя від частоти та кількості занепокоєнь та стурбованості наших партнерів...
і я занепокоєний за їх стан здоров"я через їх занепокоєння
і дуже стурбований за їх психічний стан через їх стурбованість...
але коли на ізраіль полетідо 300+ чогось
французи, британці, сша та звісно, євреї, і не лише з території ізраіля, збили накуй все те, що летіло....
і ніхто не виразив ні стурбованості, ні занепокоєнь...
з усіх стволів уібали, і все затихло...
то може по ************ всьому що летить теж треба уібати
а не непокоїтись та стурбовуватись
бо ці слова вже надоїли
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18.06.2024 23:24
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Постійному занепокоєнню занепокоєних занепокоєнців вже занепокоєне само занепокоєння...
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18.06.2024 22:46 Відповісти
У СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ, ЧИМ РАЗ БІЛЬШЕ ВИНИКАЄ ВЕЛИКЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ, ЧЕРЕЗ ДІЇ АМЕРИКАНСЬКИХ ЗАНЕПОКОЄНИХ ...
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18.06.2024 22:56 Відповісти
" викликають занепокоєння" - = беззубі емоції
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18.06.2024 23:13 Відповісти
За каждый скормленный путлеру старый советский снаряд они потребуют у Владимира Владимировича множество мелких услуг
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18.06.2024 23:13 Відповісти
Занепокойники
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18.06.2024 23:18 Відповісти
а у мене викликає занепоконя від частоти та кількості занепокоєнь та стурбованості наших партнерів...
і я занепокоєний за їх стан здоров"я через їх занепокоєння
і дуже стурбований за їх психічний стан через їх стурбованість...
але коли на ізраіль полетідо 300+ чогось
французи, британці, сша та звісно, євреї, і не лише з території ізраіля, збили накуй все те, що летіло....
і ніхто не виразив ні стурбованості, ні занепокоєнь...
з усіх стволів уібали, і все затихло...
то може по ************ всьому що летить теж треба уібати
а не непокоїтись та стурбовуватись
бо ці слова вже надоїли
показати весь коментар
18.06.2024 23:24 Відповісти
У путлера есть ядерное оружие которое ему и его банде досталось от совка поэтому они пытаются варить эту крысу медленно. Но проблема заключается в том что крыса об этом знает. Поэтому эту Крису нужно прибить сразу без всяких саммитов и конгрессов.
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18.06.2024 23:38 Відповісти
Так робити щось треба, виводити підпріємства з китаю, прикручувати сірий імпорт...

А то щось не бачити дій.

Довели Украіну до війни, ще і себе ********.
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19.06.2024 01:46 Відповісти
Блінкен назвав Китай, Іран та Північну Корею "країнами, що викликають занепокоєння"

А рашка - країна, що вже викликала занепокоєння?
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19.06.2024 03:41 Відповісти
Схоже,що ці три країни допомагають РФ більше,чим всі країни ЄС і НАТО разом взяті допомагаютьУкраїні.
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19.06.2024 07:42 Відповісти
 
 