Україна може взяти участь у саміті, який організує Китай, - посол у Сінгапурі Зеленко
Україна за певних умов може взяти участь у мирному саміті, який ініціюватиме Китай та в якому може взяти участь Росія. Але лише за умови, якщо перемовини будуть ґрунтуватися на міжнародному праві та принципах, які закріплені в статуті ООН.
Про це заявила пані посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко в інтервʼю виданню South China Morning Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Дипломатка висловила вдячність азійським країнам, які взяли участь у Саміті миру, що відбувся у Швейцарії 15-16 червня 2024 року, назвавши цю подію "успіхом".
Зеленко вважає, що між Україною та південно-східною Азією є можливість для поглиблення співпраці. Вона висловила надію на те, що країни південно-східної Азії візьмуть більш активну участь у співпраці з Україною, зокрема у проєктах повоєнної відбудови.
Також Зеленко підкреслила, що Київ хоче бачити Пекін "своїм другом" і "не бачить і ніколи не бачив Китай своїм супротивником".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що вона сказала? «Все може бути «… Ми вам не вороги… не треба бути ворогом до нас.
Де, кому, це він казав?
Хоть якась « пряма мова» е?
Лінк наведи. Або закрий пельку.
і це не для тебе, додіка, а щоб люди побачили що ти є
Всьо готово до прийому братушок...
Київ грав свої гру. Та каже що він усе бачить…
У якості "мальчіков для биття"?
А тим часом агресор маріуполить Харків, нищить енергетику.
Можу посолку звозити в Бучу, Сінгапур - Вовчанськ - Харків - ....