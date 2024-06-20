Україна може взяти участь у саміті, який організує Китай, - посол у Сінгапурі Зеленко

Україна за певних умов може взяти участь у мирному саміті, який ініціюватиме Китай та в якому може взяти участь Росія. Але лише за умови, якщо перемовини будуть ґрунтуватися на міжнародному праві та принципах, які закріплені в статуті ООН.

Про це заявила пані посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко в інтервʼю виданню South China Morning Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Дипломатка висловила вдячність азійським країнам, які взяли участь у Саміті миру, що відбувся у Швейцарії 15-16 червня 2024 року, назвавши цю подію "успіхом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен назвав Китай, Іран та Північну Корею "країнами, що викликають занепокоєння" через підтримку РФ

Зеленко вважає, що між Україною та південно-східною Азією є можливість для поглиблення співпраці. Вона висловила надію на те, що країни південно-східної Азії візьмуть більш активну участь у співпраці з Україною, зокрема у проєктах повоєнної відбудови.

Також Зеленко підкреслила, що Київ хоче бачити Пекін "своїм другом" і "не бачить і ніколи не бачив Китай своїм супротивником".