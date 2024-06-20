УКР
Україна може взяти участь у саміті, який організує Китай, - посол у Сінгапурі Зеленко

Катерина Зеленко

Україна за певних умов може взяти участь у мирному саміті, який ініціюватиме Китай та в якому може взяти участь Росія. Але лише за умови, якщо перемовини будуть ґрунтуватися на міжнародному праві та принципах, які закріплені в статуті ООН.

Про це заявила пані посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко в інтервʼю виданню South China Morning Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Дипломатка висловила вдячність азійським країнам, які взяли участь у Саміті миру, що відбувся у Швейцарії 15-16 червня 2024 року, назвавши цю подію "успіхом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен назвав Китай, Іран та Північну Корею "країнами, що викликають занепокоєння" через підтримку РФ

Зеленко вважає, що між Україною та південно-східною Азією є можливість для поглиблення співпраці. Вона висловила надію на те, що країни південно-східної Азії візьмуть більш активну участь у співпраці з Україною, зокрема у проєктах повоєнної відбудови.

Також Зеленко підкреслила, що Київ хоче бачити Пекін "своїм другом" і "не бачить і ніколи не бачив Китай своїм супротивником".

+15
Арахамія,Безглузда і уся корумпована ЗЕлена шобла знову хочуть втягнути Україну в договорнячки з ****** і ого комуняцким хозяїнами?Мало їм було ганьби в Стамбулі?
20.06.2024 18:40 Відповісти
+11
Звичайно. Аж бігом! Бо і на Швейцарському Єрмак всюди бігав і на кожному кроці розказував, що наступний форум повинен бути з участю Кацапії. Бо настав час прямих перемовин Зеленского з Пуйлом.
20.06.2024 18:37 Відповісти
+10
Саміт "миру" по китайські; Китай,ху@ляндія,біла ху@ляндія,Хезболла,Талібан,йеменські хусити,Хамас,Іран,Сербія,Угорщина,КНДР і Єрмак(бо Зелю вони не визнають легітимним),ну ще можуть польських "фермерів" запросити.
20.06.2024 18:46 Відповісти
Пекін нам друг а Сі кент
20.06.2024 18:36 Відповісти
Це ж мова Діпломатіі

Що вона сказала? «Все може бути «… Ми вам не вороги… не треба бути ворогом до нас.
20.06.2024 19:17 Відповісти
та не п.зди, шворка
20.06.2024 19:20 Відповісти
20.06.2024 18:37 Відповісти
Лінк на Ермака е?!

Де, кому, це він казав?

Хоть якась « пряма мова» е?
20.06.2024 19:18 Відповісти
кончений дебіл? читати не здатен?
20.06.2024 19:22 Відповісти
Кого читати? Тебе дебіла?

Лінк наведи. Або закрий пельку.
20.06.2024 19:26 Відповісти
https://www.unian.ua/politics/noviy-samit-miru-yaka-poziciya-kiyeva-shchodo-uchasti-predstavnika-rosiji-12671481.html За словами Єрмака, результати роботи цих робочих "стануть частиною цього спільного плану, який буде підтриманий низкою країн" на другій зустрічі. "Ми думаємо, що можна буде запросити представника Росії", - заявив очільник ОП.

і це не для тебе, додіка, а щоб люди побачили що ти є
20.06.2024 19:31 Відповісти
20.06.2024 19:32 Відповісти
Про це навіть другі учасники на брифінгах згадували.
20.06.2024 22:30 Відповісти
20.06.2024 18:40 Відповісти
Це капєць ! пуйло знищить НЕЛЕГІТИМНОГО. І жоден українець не доведе, що наш прострочений громадянин начебто ЛЕГІТИМНИЙ ! дЄрмак теж.
20.06.2024 21:26 Відповісти
Судячи зі сказаного, подачі теми...- ця послиця теж майстер по секс-послугам ( в МЗС саме таких і набирають..., сексологинь!)!
20.06.2024 18:45 Відповісти
20.06.2024 18:46 Відповісти
Будуть обговорювати як мирно поділіти літіеві копалини Луганщини на 13 триліонів доларів.
20.06.2024 19:01 Відповісти
а Китай знає, що вони якусь зустріч організовують?
20.06.2024 18:51 Відповісти
А чо нє? Мудрий нарід уже дозріває "по Дніпру". Придворні полководці з усіх вутюгів розказують що війну ми вже програли, світло по шість годин в день, мобілізацію провалено наглухо.
Всьо готово до прийому братушок...
20.06.2024 18:53 Відповісти
Китай є союзником террористочноі РФ Зепитори вже давно домовились , про капітуляцію ! Розигрують виставу , як Привчити -втюхати лохтороту73% 🐑🐏🦠, « дагаварились пасередине» ! Ні НАТО ні кави в Ялті , Харкові, Запоріжжі, Херсоні ………
20.06.2024 18:53 Відповісти
Стосунки арахамо-єрмачні з Китаєм нагадують мені стосунки між одними моїми знайомими, які розлучились років 10 тому, чоловік завів нову сім'ю, навіть дітей, а колишня дружина дотепер його добивається, висилаючи пікантні фото і пишучи гарячі повідомлення, хоча він старається блокувати свої акаунти. 😊
20.06.2024 18:55 Відповісти
фсбшна мавпа арахамія вже на низькому старті
20.06.2024 19:11 Відповісти
Карабас Ермак уже анонсировал второй межпланетный самiт миру. Буратину пустили по второму кругу.
20.06.2024 19:13 Відповісти
Киев хочет видеть Пекин другом? Клоуны раскройте глаза, у Пекина один друг - Москва.
20.06.2024 19:15 Відповісти
Может план Б. Запад треплом оказался.
20.06.2024 19:20 Відповісти
Опять же Трамп на горизонте.
20.06.2024 19:21 Відповісти
Та це зрозуміло хто такий Китай для ху&ла не секрет.

Київ грав свої гру. Та каже що він усе бачить…
20.06.2024 19:22 Відповісти
це тобі підорохєрмак наспівав, шалава коломоцькомахметівська
20.06.2024 19:19 Відповісти
В якому статусі бачить ця пОСЛИЦЯ делегацію України на китайському самміті?
У якості "мальчіков для биття"?
20.06.2024 19:21 Відповісти
Так посол чи посолка? Переговори "на саміті, який організує Китай?

А тим часом агресор маріуполить Харків, нищить енергетику.

Можу посолку звозити в Бучу, Сінгапур - Вовчанськ - Харків - ....
20.06.2024 19:23 Відповісти
Мабуть послиця
20.06.2024 19:33 Відповісти
Усі нормальні люди розуміють, що пані посолка не може таке говорити без погодження як мінімум з МЗС. Тому такий меседж - це пряма та недвозначна провокація, що спрямована на розкол коаліції наших союзників, та може призвести до дуже тяжких наслідків. Ганьба!
20.06.2024 20:13 Відповісти
20.06.2024 20:43 Відповісти
Похоже к осени саммиты валом попрут. Пошла вода в хату. Покататся по миру! А до отопительного сезона в смысле мороза осталось 5 месяцев в натяг. Ох и весело будет от 5 этажа вверх до 16 по жилмассивам страны! В лифтах покататься особенно.
20.06.2024 21:06 Відповісти
Гадаю слід провести в кндр, - це буде більш потужно!
20.06.2024 21:20 Відповісти
А Бояришник буде безкоштовний для зєлєнского ? Він же для пуйла НЕЛЕГІТИМНИЙ ! Але пляшку треба давити на трьох !
20.06.2024 21:23 Відповісти
Це мрія Зеленського ! Потім скаже, що так рішили на саміті !
20.06.2024 23:34 Відповісти
 
 