УКР
Новини
Розмова з Китаєм щодо припинення війни в Україні продовжиться, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Китай вивчають результати саміту миру і Пекін та Київ продовжать переговори щодо припинення війни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що і Україна, і Швейцарія вели переговори з Китаєм щодо його участі у саміті миру. Але, на думку міністра, вирішальним фактором, через який Пекін відмовився бути представленим на саміті, стала відсутність Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може взяти участь у саміті, який організує Китай, - посол у Сінгапурі Зеленко

"Але ми знаємо, що в Пекіні дуже детально вивчають результати саміту. У Пекіні побачили вражаючий масштаб саміту. Я переконаний, що у нас продовжиться розмова з Китаєм щодо припинення війни в Україні", - додав Кулеба.

Китай (4816) перемовини (3057) Кулеба Дмитро (3605)
+11
Китай є одним з головних організаторів цієї війни. Без згоди Китаю, ***** б не наважився на нас напасти.
20.06.2024 22:53 Відповісти
+5
Досягнення саммiту на лицi - пiдписання стратегичного партнерства мiж РФ та ПК.😝
20.06.2024 22:44 Відповісти
+5
кєтай свій вибір зробив. І тебе і клована з дєрьмаком на *** вертел кєтай. Змиріться вже, поціновувачі зазирання у шоколядне вічко.
20.06.2024 22:48 Відповісти
20.06.2024 22:42 Відповісти
20.06.2024 22:48 Відповісти
Безсмертна фраза і головне актуальна і нині.
21.06.2024 01:43 Відповісти
він обслуга команди зрадників
21.06.2024 04:55 Відповісти
20.06.2024 22:44 Відповісти
Деб ще знайти таку роботу, щоб нічого не робити,лише теревенити та будь який результат видавати за добуток, повне забезпечення, недоторканність та й ще добре тобі платити
20.06.2024 22:48 Відповісти
Китай - то любов до кришки гроба. Зеленого. Тьху!
20.06.2024 22:51 Відповісти
20.06.2024 22:53 Відповісти
Я б сказав що ***** напав не не без згоди, а тупо за командою червонопузих
21.06.2024 00:26 Відповісти
зрадник є зрадник, Він виконує зраду . Зрада України,його зарібок
20.06.2024 22:56 Відповісти
Для початку Китайське посольство навпроти Маріїнського парку може перенесемо десь у Бучу за декілька сот метрів від тої церкви ⛪️ ……
хитрожопі жовтопикі які торгували тапками - нині диктують мироустрій….
20.06.2024 22:58 Відповісти
Разговор Катая с Московией, по поводу Амура продолжаеься с середины XVllвека до сих пор.
20.06.2024 23:24 Відповісти
То припинення, чи перемогу України з капітуляцією росії? Пане Дмитре, визначтесь нарешті, або у Єрмака запитайте, яка зараз політика партії.
20.06.2024 23:36 Відповісти
Невиліковні дебіли.

Хоча...
Захід вимагає за свої гроші реформ. Це ЗЄрмакам не Ок.
Китай тупо купує уряди, не маючи нічого проти ані тиранії, ані корупції, ані людожерства. Це ЗЄрмакам Ок.
Якщо ЗЄрмаки домовляться, то:
- ***** отримає паузу для преозброєння та плацдарми для продовження війни;
- ЗЄрмаки отримають великі гроші, з якими можна зйобувать з України після виборів, які вони програють;
- Китай отримає не тільки Роісю, а й огризок, який залишиться від України, для еконрмічної експансії у ЄС.

А тепер знайдіть тут інтереси українців та України.
20.06.2024 23:37 Відповісти
Щоразу, коли влада України хотіла посидіти на двох стільцях справа закінчувалася поділом України. Без респекту.
21.06.2024 00:42 Відповісти
или полезный идиот или агент влияния
21.06.2024 01:02 Відповісти
 
 