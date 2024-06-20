Розмова з Китаєм щодо припинення війни в Україні продовжиться, - Кулеба

Китай вивчають результати саміту миру і Пекін та Київ продовжать переговори щодо припинення війни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що і Україна, і Швейцарія вели переговори з Китаєм щодо його участі у саміті миру. Але, на думку міністра, вирішальним фактором, через який Пекін відмовився бути представленим на саміті, стала відсутність Росії.

"Але ми знаємо, що в Пекіні дуже детально вивчають результати саміту. У Пекіні побачили вражаючий масштаб саміту. Я переконаний, що у нас продовжиться розмова з Китаєм щодо припинення війни в Україні", - додав Кулеба.