Розмова з Китаєм щодо припинення війни в Україні продовжиться, - Кулеба
Китай вивчають результати саміту миру і Пекін та Київ продовжать переговори щодо припинення війни.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що і Україна, і Швейцарія вели переговори з Китаєм щодо його участі у саміті миру. Але, на думку міністра, вирішальним фактором, через який Пекін відмовився бути представленим на саміті, стала відсутність Росії.
"Але ми знаємо, що в Пекіні дуже детально вивчають результати саміту. У Пекіні побачили вражаючий масштаб саміту. Я переконаний, що у нас продовжиться розмова з Китаєм щодо припинення війни в Україні", - додав Кулеба.
хитрожопі жовтопикі які торгували тапками - нині диктують мироустрій….
Хоча...
Захід вимагає за свої гроші реформ. Це ЗЄрмакам не Ок.
Китай тупо купує уряди, не маючи нічого проти ані тиранії, ані корупції, ані людожерства. Це ЗЄрмакам Ок.
Якщо ЗЄрмаки домовляться, то:
- ***** отримає паузу для преозброєння та плацдарми для продовження війни;
- ЗЄрмаки отримають великі гроші, з якими можна зйобувать з України після виборів, які вони програють;
- Китай отримає не тільки Роісю, а й огризок, який залишиться від України, для еконрмічної експансії у ЄС.
А тепер знайдіть тут інтереси українців та України.