США будут в первую очередь предоставлять Patriot Украине и только потом другим странам, - Байден

США будут передавать имеющиеся системы ПВО "Patriot" Украине в приоритетном порядке.

Об этом заявил американский лидер Джо Байден на пресс-конференции в Италии после подписания соглашения о безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Байдена, США будут передавать имеющиеся системы ПВО Patriot Украине в приоритетном порядке, и только после этого Вашингтон будет переходить к выполнению своих обязательств по поставке таких систем другим странам-заказчикам. Глава Белого дома отметил, что те страны, которые ожидают от США поставок систем ПВО, будут проинформированы о том, что им надо подождать.

"Мы имеем поддержку пяти стран по передаче систем Patriot... Все, что мы будем иметь, мы будем передавать Украине и только позже будем переходить к выполнению обязательств", - заявил Байден.

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В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Украина срочно нуждается в семи системах Patriot. По его словам, на саммите лидеров стран G7 речь шла о получении пяти систем.

"Это не означает, что завтра у нас будет 5 систем, но мы видим в ближайшем будущем хорошие результаты для Украины", - заявил украинский лидер.

Напомним, что в четверг, 13 июня, во время брифинга в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока Вашингтон не планирует передавать нашей стране те Patriot, которые базируются на территории Польши.

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