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США будут в первую очередь предоставлять Patriot Украине и только потом другим странам, - Байден

США першочергово надаватимуть Patriot Україні, і лише потім іншим країнам, - Байден

США будут передавать имеющиеся системы ПВО "Patriot" Украине в приоритетном порядке.

Об этом заявил американский лидер Джо Байден на пресс-конференции в Италии после подписания соглашения о безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Байдена, США будут передавать имеющиеся системы ПВО Patriot Украине в приоритетном порядке, и только после этого Вашингтон будет переходить к выполнению своих обязательств по поставке таких систем другим странам-заказчикам. Глава Белого дома отметил, что те страны, которые ожидают от США поставок систем ПВО, будут проинформированы о том, что им надо подождать.

"Мы имеем поддержку пяти стран по передаче систем Patriot... Все, что мы будем иметь, мы будем передавать Украине и только позже будем переходить к выполнению обязательств", - заявил Байден.

Читайте также: США помогут Украине оружием, разведданными и подготовкой украинских бойцов. Об отправке американских войск речь не идет, - Байден

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Украина срочно нуждается в семи системах Patriot. По его словам, на саммите лидеров стран G7 речь шла о получении пяти систем.

"Это не означает, что завтра у нас будет 5 систем, но мы видим в ближайшем будущем хорошие результаты для Украины", - заявил украинский лидер.

Напомним, что в четверг, 13 июня, во время брифинга в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока Вашингтон не планирует передавать нашей стране те Patriot, которые базируются на территории Польши.

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Автор: 

Байден Джо (2790) США (26827) Patriot (277)


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Топ комментарии
+3
Ну хоча би пару з наявності могли би передати, німці ж не здрейфили?
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14.06.2024 00:26
+1
все Патриоты целы , шо ты гонишь ,не читай рос СМИ
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14.06.2024 07:14
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Ну хоча би пару з наявності могли би передати, німці ж не здрейфили?
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14.06.2024 00:26 Ответить
Поляк відмовилися передавати систему Патріот, оскільки мають лише одну.
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14.06.2024 01:33 Ответить
Это не польская система так что их никто споашивать не будет. Слишком много на себя берут в последнее время
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14.06.2024 03:37 Ответить
Na miejsce baterii amerykańskiej trafi bateria z innej części swiata .Polska nie zgodzila sie na przekazanie polskiej baterii . Polskie patrioty bronioną polskiego nieba i to się nie zmeni.
Cezary Tomczyk.
Уже созвонились с Суливаном и обговорили все детали.
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14.06.2024 05:35 Ответить
Будапештский меморандум? Ну-ну...
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14.06.2024 03:18 Ответить
Поляки купували цю систему і вона їсть їхню власність
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14.06.2024 05:38 Ответить
https://t.me/voynareal/91515 🌊 На Москві така повінь від зливи, що москалі тонуть у власних квартирах, а автівки на вулицях йдуть під воду
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14.06.2024 06:16 Ответить
⚡️Безпекова угода між Україною та США також включає постачання Patriot та цілих ескадрилій літаків, і не тільки F-16, - Зеленський
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14.06.2024 06:21 Ответить
🙄Ніколи так не було і от знов: усі ракети розвертаються курсом на Хмельниччину.
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14.06.2024 06:23 Ответить
https://t.me/voynareal/91563 У Курську ранок на який русня заслужила - вже годину лунають потужні вибухи
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14.06.2024 06:24 Ответить
🔥 Безпілотниками атаковано нафтобазу у Воронезькій області. Пошкоджено резервуари з паливом.
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14.06.2024 06:26 Ответить
Без США не було би нічого,але при всій повазі, ОТЯМИТЕСЬ, скільки "петріот "систем в США -сотні!!!!!!!!
Скільки ще тисяч ракет повинно впасти на голови українців, щоб "добрий дядя"Байден передав, хоча би по одній системі в кожен обласний центр.
Інше питання, російські розвідувальні безпілотники, спокійно літають і фотографують, будь що,в середині України,чому не піднімається питання про ППО малого -середнього радіусу?
Щоби зеленський три роки клянчив третю "петріот"за мільярдів доларів,і її через тиждень знищив дрон за 50тисяч долларів наведений російським дроном розвідником.
Як завжди сором...
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14.06.2024 06:37 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/06/14/7460711/ Губернатор Воронежской области пожаловался на атаку дронов, которые повредили нефтебазу
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14.06.2024 06:44 Ответить
все Патриоты целы , шо ты гонишь ,не читай рос СМИ
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14.06.2024 07:14 Ответить
Прямо ''угода мрії'' ім. хрінпіду.
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14.06.2024 09:34 Ответить
 
 