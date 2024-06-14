США будут в первую очередь предоставлять Patriot Украине и только потом другим странам, - Байден
США будут передавать имеющиеся системы ПВО "Patriot" Украине в приоритетном порядке.
Об этом заявил американский лидер Джо Байден на пресс-конференции в Италии после подписания соглашения о безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Байдена, США будут передавать имеющиеся системы ПВО Patriot Украине в приоритетном порядке, и только после этого Вашингтон будет переходить к выполнению своих обязательств по поставке таких систем другим странам-заказчикам. Глава Белого дома отметил, что те страны, которые ожидают от США поставок систем ПВО, будут проинформированы о том, что им надо подождать.
"Мы имеем поддержку пяти стран по передаче систем Patriot... Все, что мы будем иметь, мы будем передавать Украине и только позже будем переходить к выполнению обязательств", - заявил Байден.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Украина срочно нуждается в семи системах Patriot. По его словам, на саммите лидеров стран G7 речь шла о получении пяти систем.
"Это не означает, что завтра у нас будет 5 систем, но мы видим в ближайшем будущем хорошие результаты для Украины", - заявил украинский лидер.
Напомним, что в четверг, 13 июня, во время брифинга в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока Вашингтон не планирует передавать нашей стране те Patriot, которые базируются на территории Польши.
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Cezary Tomczyk.
Уже созвонились с Суливаном и обговорили все детали.
Скільки ще тисяч ракет повинно впасти на голови українців, щоб "добрий дядя"Байден передав, хоча би по одній системі в кожен обласний центр.
Інше питання, російські розвідувальні безпілотники, спокійно літають і фотографують, будь що,в середині України,чому не піднімається питання про ППО малого -середнього радіусу?
Щоби зеленський три роки клянчив третю "петріот"за мільярдів доларів,і її через тиждень знищив дрон за 50тисяч долларів наведений російським дроном розвідником.
Як завжди сором...