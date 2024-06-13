США не планируют передавать Украине базирующиеся в Польше Patriot, - Остин

Усиление противовоздушной обороны Украины продолжается оставаться приоритетом для США. Однако пока Вашингтон не планирует передавать нашей стране те Patriot, которые базируются на территории Польши.

Об этом во время брифинга в Брюсселе сказал глава Пентагона Ллойд Остин, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Остина, усиление ПВО Украины является приоритетом США уже много месяцев. Он отметил, что США каждый раз подчеркивают, что надо предоставлять Украине дополнительные системы Patriot. Однако, как сказал глава Пентагона, в Вашингтоне много времени уделяют поставке и другим возможностям для усиления ПВО Украины, в частности ракет-перехватчиков.

Глава оборонного ведомства США сказал, что сегодня он нет новых объявлений по Patriot.

"У меня сегодня нет объявлений относительно Patriot, но мы работаем, чтобы предоставить им (украинцам, - ред.) возможности как можно скорее", - сказал Остин.

Кроме этого, он отметил, что у Вашингтона пока нет планов по поставке Киеву систем Patriot, которые базируются на территории Польши. Однако США работают над вопросом усиления ПВО Украины с другими государствами.

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"Не будет изменений в нашем покрытии Patriot Польши. Чтобы дать Украине то, что нужно, мы работаем с другими странами, чтобы предоставить ей возможности", - сказал глава Пентагона.

Напомним, что накануне глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера назвал опасным шагом перемещение системы Patriot в Украину, поскольку в таком случае снижается защита Польши.

Накануне в СМИ появилась информация, что США предоставят Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot, которая базируется в Польше. Там комплекс защищал ротацию американских войск, которые возвращаются в США.

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