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Новости Помощь Украине
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США не планируют передавать Украине базирующиеся в Польше Patriot, - Остин

США не планують передавати Україні Patriot, що базуються в Польщі, - Остін

Усиление противовоздушной обороны Украины продолжается оставаться приоритетом для США. Однако пока Вашингтон не планирует передавать нашей стране те Patriot, которые базируются на территории Польши.

Об этом во время брифинга в Брюсселе сказал глава Пентагона Ллойд Остин, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Остина, усиление ПВО Украины является приоритетом США уже много месяцев. Он отметил, что США каждый раз подчеркивают, что надо предоставлять Украине дополнительные системы Patriot. Однако, как сказал глава Пентагона, в Вашингтоне много времени уделяют поставке и другим возможностям для усиления ПВО Украины, в частности ракет-перехватчиков.

Глава оборонного ведомства США сказал, что сегодня он нет новых объявлений по Patriot.

"У меня сегодня нет объявлений относительно Patriot, но мы работаем, чтобы предоставить им (украинцам, - ред.) возможности как можно скорее", - сказал Остин.

Кроме этого, он отметил, что у Вашингтона пока нет планов по поставке Киеву систем Patriot, которые базируются на территории Польши. Однако США работают над вопросом усиления ПВО Украины с другими государствами.

Читайте также: США передадут Украине вторую систему Patriot, - АР

"Не будет изменений в нашем покрытии Patriot Польши. Чтобы дать Украине то, что нужно, мы работаем с другими странами, чтобы предоставить ей возможности", - сказал глава Пентагона.

Напомним, что накануне глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера назвал опасным шагом перемещение системы Patriot в Украину, поскольку в таком случае снижается защита Польши.

Накануне в СМИ появилась информация, что США предоставят Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot, которая базируется в Польше. Там комплекс защищал ротацию американских войск, которые возвращаются в США.

Читайте также: Германия передала Украине четверть своих систем Patriot. Предоставить больше нет возможности, - Писториус

Автор: 

ПВО (2771) США (26827) Остин Ллойд (420) Patriot (277)


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Топ комментарии
+11
Якби хотіли то вже давно б передали. А так петляють аби час відтягнути
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13.06.2024 17:44
+10
опять 25. Знов на тіж граблі, що протягом пів року. Що загрожує Польші?
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13.06.2024 17:40
+4
Нам не весело, всім по фіг, а кацапам радість. Браво США, тепер ми думатимемо, перш ніж з ваших рук печиво їсти.
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13.06.2024 17:48
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Правила форума Совет форумчан
опять 25. Знов на тіж граблі, що протягом пів року. Що загрожує Польші?
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13.06.2024 17:40 Ответить
Ожидания 💯 и реалии 💩.
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13.06.2024 17:40 Ответить
Ну давайте свою, Чи не пох. Нам выбирать не приходится
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13.06.2024 17:42 Ответить
Якби хотіли то вже давно б передали. А так петляють аби час відтягнути
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13.06.2024 17:44 Ответить
Шось придумають - раз поляки заартачились
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13.06.2024 17:47 Ответить
Нам не весело, всім по фіг, а кацапам радість. Браво США, тепер ми думатимемо, перш ніж з ваших рук печиво їсти.
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13.06.2024 17:48 Ответить
Остіну б не завадило якось поскоріше карму виправити, бо з такими рішеннями він ніколи не одужає. А залишилось йому мабуть недовго.
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13.06.2024 17:50 Ответить
Кажуть що в нього рак простати, і з яїчками проблеми ! А ще мені в черзі одна жіночка казала , що він кум Обами.
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13.06.2024 17:54 Ответить
Онкологія це офіційна новина...Прходив хірургічне втручання
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13.06.2024 18:18 Ответить
Жіночка з черги йому і яйця перемацувала , чи тільки з ним у Обами кумувала ?
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13.06.2024 21:01 Ответить
"Посилення протиповітряної оборони України продовжується залишатися пріорітетом для США. Проте ..."

Як кажуть в народі, все що до проте/але/но(рус)/but - собаче лайно .
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13.06.2024 17:51 Ответить
Невже прислухалися до думки найпатужнішого стратега ********** і бояться, що захопивши Україну та Європу, рашисти підуть у Польшу та на Балкани?
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13.06.2024 17:51 Ответить
Та вашим ,,пріорітетом" аж пре.....!!
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13.06.2024 17:52 Ответить
ну той правильно..., мабуть полякам спокійніше з ним...., вони все одно бояться його використовувати, але він в них є..., це їх мабуть втішає...
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13.06.2024 17:59 Ответить
Знову буба нипав
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13.06.2024 18:00 Ответить
Та задовбали!!! Передаємо - не передаємо, дамо - не дамо!!! Я вже роки зо два викреслила з читання всі ті новини, що пишуть у майбутньому часі, бо це ж неможливо! Обіцянка - цяцянка, "смажте, мама, - риба буде!"
"Ой, не впасти б з корабля, *ля!" (с)
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13.06.2024 18:05 Ответить
"У мене сьогодні немає оголошень стосовно Patriot, адже ми працюємо, щоб надати куйлу можливість якомога більше вбивати українців і знищувати інфраструктуру України - сказав Остін.
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13.06.2024 18:11 Ответить
Запитання для чого Патріот Польщі,вже кілька раз залітало.Ноль реакції.
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13.06.2024 18:49 Ответить
У всьому винні **********,це їхня мета!
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13.06.2024 19:37 Ответить
 
 