США не планують передавати Україні Patriot, що базуються в Польщі, - Остін
Посилення протиповітряної оборони України продовжується залишатися пріорітетом для США. Проте наразі Вашингтон не планує передавати нашій країні ті Patriot, які базуються на території Польщі.
Про це під час брифінгу у Брюсселі сказав глава Пентагону Ллойд Остін, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Остіна, посилення ППО України є пріоритетом США вже багато місяців. Він зазначив, що США щоразу наголошують, що треба надавати Україні додаткові системи Patriot. Проте, як сказав глава Пентагону, у Вашингтоні багато часу приділяють постачанню й інших спроможностей для посилення ППО України, зокрема ракет-перехоплювачів.
Очільник оборонного відомства США сказав, що сьогодні він немає нових оголошень щодо Patriot.
"У мене сьогодні немає оголошень стосовно Patriot, але ми працюємо, щоб надати їм (українцям, - ред.) можливості якомога швидше", - сказав Остін.
Крім цього, він зазначив, що у Вашингтона наразі немає планів щодо постачання Києву систем Patriot, які базуються на території Польщі. Проте США працюють над питанням посилення ППО України з іншими державами.
"Не буде змін у нашому покритті Patriot Польщі. Щоб дати Україні те, що потрібно, ми працюємо з іншими країнами, щоб надати їй спроможності", - сказав глава Пентагону.
Нагадаємо, що напередодні глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра назвав небезпечним кроком переміщення системи Patriot до України, оскільки у такому разі знижується захист Польщі.
Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що США нададуть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot, яка базується в Польщі. Там комплекс захищав ротацію американських військ, які повертаються до США.
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