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США не планують передавати Україні Patriot, що базуються в Польщі, - Остін

США не планують передавати Україні Patriot, що базуються в Польщі, - Остін

Посилення протиповітряної оборони України продовжується залишатися пріорітетом для США. Проте наразі Вашингтон не планує передавати нашій країні ті Patriot, які базуються на території Польщі.

Про це під час брифінгу у Брюсселі сказав глава Пентагону Ллойд Остін, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Остіна, посилення ППО України є пріоритетом США вже багато місяців. Він зазначив, що США щоразу наголошують, що треба надавати Україні додаткові системи Patriot. Проте, як сказав глава Пентагону, у Вашингтоні багато часу приділяють постачанню й інших спроможностей для посилення ППО України, зокрема ракет-перехоплювачів.

Очільник оборонного відомства США сказав, що сьогодні він немає нових оголошень щодо Patriot.

"У мене сьогодні немає оголошень стосовно Patriot, але ми працюємо, щоб надати їм (українцям, - ред.) можливості якомога швидше", - сказав Остін.

Крім цього, він зазначив, що у Вашингтона наразі немає планів щодо постачання Києву систем Patriot, які базуються на території Польщі. Проте США працюють над питанням посилення ППО України з іншими державами. 

Читайте також: США передадуть Україні другу систему Patriot, - АР

"Не буде змін у нашому покритті Patriot Польщі. Щоб дати Україні те, що потрібно, ми працюємо з іншими країнами, щоб надати їй спроможності", - сказав глава Пентагону.

Нагадаємо, що напередодні глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра назвав небезпечним кроком переміщення системи Patriot до України, оскільки у такому разі знижується захист Польщі.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що США нададуть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot, яка базується в Польщі. Там комплекс захищав ротацію американських військ, які повертаються до США. 

Читайте також: Німеччина передала Україні чверть своїх систем Patriot. Надати більше немає можливості, - Пісторіус

Автор: 

ППО (3210) США (23009) Остін Ллойд (521) Patriot (312)


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Топ коментарі
+11
Якби хотіли то вже давно б передали. А так петляють аби час відтягнути
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13.06.2024 17:44
+10
опять 25. Знов на тіж граблі, що протягом пів року. Що загрожує Польші?
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13.06.2024 17:40
+4
Нам не весело, всім по фіг, а кацапам радість. Браво США, тепер ми думатимемо, перш ніж з ваших рук печиво їсти.
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13.06.2024 17:48
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опять 25. Знов на тіж граблі, що протягом пів року. Що загрожує Польші?
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13.06.2024 17:40 Відповісти
Ожидания 💯 и реалии 💩.
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13.06.2024 17:40 Відповісти
Ну давайте свою, Чи не пох. Нам выбирать не приходится
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13.06.2024 17:42 Відповісти
Якби хотіли то вже давно б передали. А так петляють аби час відтягнути
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13.06.2024 17:44 Відповісти
Шось придумають - раз поляки заартачились
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13.06.2024 17:47 Відповісти
Нам не весело, всім по фіг, а кацапам радість. Браво США, тепер ми думатимемо, перш ніж з ваших рук печиво їсти.
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13.06.2024 17:48 Відповісти
Остіну б не завадило якось поскоріше карму виправити, бо з такими рішеннями він ніколи не одужає. А залишилось йому мабуть недовго.
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13.06.2024 17:50 Відповісти
Кажуть що в нього рак простати, і з яїчками проблеми ! А ще мені в черзі одна жіночка казала , що він кум Обами.
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13.06.2024 17:54 Відповісти
Онкологія це офіційна новина...Прходив хірургічне втручання
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13.06.2024 18:18 Відповісти
Жіночка з черги йому і яйця перемацувала , чи тільки з ним у Обами кумувала ?
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13.06.2024 21:01 Відповісти
"Посилення протиповітряної оборони України продовжується залишатися пріорітетом для США. Проте ..."

Як кажуть в народі, все що до проте/але/но(рус)/but - собаче лайно .
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13.06.2024 17:51 Відповісти
Невже прислухалися до думки найпатужнішого стратега ********** і бояться, що захопивши Україну та Європу, рашисти підуть у Польшу та на Балкани?
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13.06.2024 17:51 Відповісти
Та вашим ,,пріорітетом" аж пре.....!!
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13.06.2024 17:52 Відповісти
ну той правильно..., мабуть полякам спокійніше з ним...., вони все одно бояться його використовувати, але він в них є..., це їх мабуть втішає...
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13.06.2024 17:59 Відповісти
Знову буба нипав
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13.06.2024 18:00 Відповісти
Та задовбали!!! Передаємо - не передаємо, дамо - не дамо!!! Я вже роки зо два викреслила з читання всі ті новини, що пишуть у майбутньому часі, бо це ж неможливо! Обіцянка - цяцянка, "смажте, мама, - риба буде!"
"Ой, не впасти б з корабля, *ля!" (с)
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13.06.2024 18:05 Відповісти
"У мене сьогодні немає оголошень стосовно Patriot, адже ми працюємо, щоб надати куйлу можливість якомога більше вбивати українців і знищувати інфраструктуру України - сказав Остін.
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13.06.2024 18:11 Відповісти
Запитання для чого Патріот Польщі,вже кілька раз залітало.Ноль реакції.
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13.06.2024 18:49 Відповісти
У всьому винні **********,це їхня мета!
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13.06.2024 19:37 Відповісти
 
 