США помогут Украине оружием, разведданными и подготовкой украинских бойцов. Об отправке американских войск речь не идет, - Байден
Президент США Джо Байден рассказал, какие направления помощи Украине от Вашингтона предусмотрены в рамках подписанного соглашения о безопасности с Украиной.
Об этом глава Белого дома рассказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским после подписания соглашения о безопасности, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
Американский лидер отметил, что двустороннее соглашение о безопасности США и Украины поможет укрепить обороноспособность ВСУ. По его словам, США помогут Украине защитить себя и сдерживать агрессию РФ оружием, боеприпасами, разведданными и подготовкой украинских бойцов по стандартам НАТО. Однако о возможной отправке американских войск в Украину речь не идет.
"Не путем отправки американских войск воевать в Украину, а предоставлением оружия и боеприпасов, расширением обмена разведданными, дальнейшим обучением смелых украинских военных в США и Европе, усиливая совместимость наших войск, инвестированием в украинскую оборонную промышленность", - заявил глава Белого дома.
Кроме этого, Байден отметил, что подписанное соглашение предусматривает участие США в экономическом и энергетическом восстановлении Украины. Также США помогут Украине инвестициями в военно-промышленный комплекс для обеспечения возможности нашего государства иметь собственное оружие.
Глава США добавил, что Штаты продолжают давление на Россию, пока она не прекратит свою агрессию. Он также упомянул о последних санкциях США и о решении лидеров государств G7 по использованию российских активов.
Напомним, что в четверг, 13 июня, президенты США и Украины подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами.
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