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Новости Помощь Украине
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США помогут Украине оружием, разведданными и подготовкой украинских бойцов. Об отправке американских войск речь не идет, - Байден

США допоможуть Україні зброєю, розвідданими та підготовкою українських бійців, - Байден

Президент США Джо Байден рассказал, какие направления помощи Украине от Вашингтона предусмотрены в рамках подписанного соглашения о безопасности с Украиной.

Об этом глава Белого дома рассказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским после подписания соглашения о безопасности, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Американский лидер отметил, что двустороннее соглашение о безопасности США и Украины поможет укрепить обороноспособность ВСУ. По его словам, США помогут Украине защитить себя и сдерживать агрессию РФ оружием, боеприпасами, разведданными и подготовкой украинских бойцов по стандартам НАТО. Однако о возможной отправке американских войск в Украину речь не идет.

"Не путем отправки американских войск воевать в Украину, а предоставлением оружия и боеприпасов, расширением обмена разведданными, дальнейшим обучением смелых украинских военных в США и Европе, усиливая совместимость наших войск, инвестированием в украинскую оборонную промышленность", - заявил глава Белого дома.

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Кроме этого, Байден отметил, что подписанное соглашение предусматривает участие США в экономическом и энергетическом восстановлении Украины. Также США помогут Украине инвестициями в военно-промышленный комплекс для обеспечения возможности нашего государства иметь собственное оружие.

Глава США добавил, что Штаты продолжают давление на Россию, пока она не прекратит свою агрессию. Он также упомянул о последних санкциях США и о решении лидеров государств G7 по использованию российских активов.

Напомним, что в четверг, 13 июня, президенты США и Украины подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами.

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Автор: 

Байден Джо (2790) помощь (7819) соглашение (1342) США (26827)


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Діду, якщо так і далі будете соплі жувати, то швидше за все що йтиметься!(,
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13.06.2024 22:50 Ответить
Де озброєння, на 3.9 млрд, що було виділено конгрессом, по програмі PDA на 2023 рік, га, Бідон? Защурив? У той час коли кацапи пішли в наступ!!!
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13.06.2024 23:27 Ответить
Є такий "модний" вислів - не на часі...
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14.06.2024 06:25 Ответить
Шановний Байден та скажи хоч раз,що це буде, можливо ті мерзотні кацапи почухають рєпу і заберуться.Згадався приклад Грузії, коли тодішній президент Буш зробив заяву,що введе війська і ті кацапи за тиждень змились
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14.06.2024 09:41 Ответить
 
 