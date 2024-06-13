Страны G-7 согласились выдать Украине кредит в 50 млрд евро за счет замороженных активов РФ, - фон дер Ляйен

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны группы "Большой семерки" согласились выдать кредит Украине на сумму 50 миллиардов евро, за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее аккаунт в соцсети Х.

"G7 договорилась предоставить Украине кредиты на сумму около $50 млрд до конца года. Мы используем сверхприбыли от суверенных активов России, чтобы их погасить", - написала президент Еврокомиссии.

По ее словам, это продолжение действий ЕС, когда они уже отправляли сверхприбыли на оборону и реконструкцию Украины.

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