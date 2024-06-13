Страны G-7 согласились выдать Украине кредит в 50 млрд евро за счет замороженных активов РФ, - фон дер Ляйен
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны группы "Большой семерки" согласились выдать кредит Украине на сумму 50 миллиардов евро, за счет замороженных российских активов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее аккаунт в соцсети Х.
"G7 договорилась предоставить Украине кредиты на сумму около $50 млрд до конца года. Мы используем сверхприбыли от суверенных активов России, чтобы их погасить", - написала президент Еврокомиссии.
По ее словам, это продолжение действий ЕС, когда они уже отправляли сверхприбыли на оборону и реконструкцию Украины.
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+11 Валентин Коваль #587289
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+10 Maksim Perepelitca
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+6 володимир омельянов
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З одного боку це дуже - гут , бо гроші вкрай потрібні . А з іншого , величезна сума = величезна спокуса її роздєрєбанить .
Заходу треба встановити якийсь жорсткий контроль .
Т.е мы сейчас тратим будущие репарации
выдать кредит Украине на сумму 50 миллиардов евро, за счет замороженных российских активов Источник:
Моя страна получение репараций (взятие Кремля) считает делом решенным. Остановка за временем.
Украина выпускает "победные" облигации.
В качестве твердого залога предлагает их Европе. Европа принимает этот залог и под него выдает кредит.
Кацапские деньги целые, если с ними (кацапами) Европа помирится, вернет им основную сумму и украинские облигации.
Да и то, кацап может отползти за:
1. Волгу
2. Урал
3. Байкал.
Все репарации ждут нас в Владивостоке.
Я понимаю, из сухой тряпки ничего не выжать, и это деньги будут списаны, но сейчас они проходят как займ (кредит)
Збитки від війни в Україні, яку розпочала Росія, за підрахунками Світового банку становлять приблизно 486 мільярдів доларів. Саме цю суму країни "Великої сімки" (G7) зобов'язують агресора виплати Києву.
Deutsche Bank вже засвітився - з цією метою на полях Конференції підписала меморандуми про взаєморозуміння з Siemens Energy і Deutsche Bank, щоб і отримати експертизу Джерело: https://biz.censor.net/n3494507
нецензурне слово?
Розклад чудовий...
Наприклад таке:
@ "Київський симфонічний оркестр на три роки переїде до німецького міста Монхайм-на-Рейні, де з'явиться свій концертний зал."
Німеччина так захищає і українську культуру, і людські цінності від рашистської пітьми!
no EU-28 country is amongst the 64 listed in the 2017 EU tax haven blacklist and greylist.
Tax haven blacklist: American Samoa, Anguilla, Antigua and Barbuda, Bahamas, Belize, Fiji, Guam, Palau, Panama, Russia, Samoa, Seychelles, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands, Vanuatu.
In the February 2023 update, British Virgin Islands, Costa Rica, Marshall Islands and Russia were added and North Macedonia, Barbados, Jamaica and Uruguay were removed.