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Страны G-7 согласились выдать Украине кредит в 50 млрд евро за счет замороженных активов РФ, - фон дер Ляйен

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны группы "Большой семерки" согласились выдать кредит Украине на сумму 50 миллиардов евро, за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее аккаунт в соцсети Х.

"G7 договорилась предоставить Украине кредиты на сумму около $50 млрд до конца года. Мы используем сверхприбыли от суверенных активов России, чтобы их погасить", - написала президент Еврокомиссии.

По ее словам, это продолжение действий ЕС, когда они уже отправляли сверхприбыли на оборону и реконструкцию Украины.

Читайте также: $50 млрд из замороженных активов РФ предоставит Украине, - министр финансов Германии Линднер

Автор: 

G7 (836) кредит (2378) Урсула фон дер Ляйен (520) замороженные активы (285)


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Топ комментарии
+11
Потрібно і західне керування і західні суди - бо вже крадуть - ніби завтра потоп
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13.06.2024 22:06
+10
Якесь двояке відчуття .
З одного боку це дуже - гут , бо гроші вкрай потрібні . А з іншого , величезна сума = величезна спокуса її роздєрєбанить .
Заходу треба встановити якийсь жорсткий контроль .
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13.06.2024 21:57
+6
Бункерний чорт пора вже застрілитись, як би ти не намагався тебе вже і Китай не врятує, ти ізгой як і вся твоя рашиська кліка і нациський "русский мир".
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13.06.2024 21:57
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І куди ці грошики попливуть?
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13.06.2024 21:56 Ответить
Та вже всі навчені. Тут всі знають, що український народ і українська влада - то два різні табори. Сподіваюся, що вони попливуть у ЗСУ та відновлення енергопостачання.
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13.06.2024 22:02 Ответить
Потрібно і західне керування і західні суди - бо вже крадуть - ніби завтра потоп
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13.06.2024 22:06 Ответить
Все самим доведеться, нажаль ніхто крім нас.
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13.06.2024 22:27 Ответить
Бункерний чорт пора вже застрілитись, як би ти не намагався тебе вже і Китай не врятує, ти ізгой як і вся твоя рашиська кліка і нациський "русский мир".
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13.06.2024 21:57 Ответить
Якесь двояке відчуття .
З одного боку це дуже - гут , бо гроші вкрай потрібні . А з іншого , величезна сума = величезна спокуса її роздєрєбанить .
Заходу треба встановити якийсь жорсткий контроль .
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13.06.2024 21:57 Ответить
"кредит" на секундочку!...
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13.06.2024 22:00 Ответить
То не кредит, а репарація.
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13.06.2024 22:04 Ответить
Репарацию, ещё завоевать нужно. А потом отдать погасив этот кредит.
Т.е мы сейчас тратим будущие репарации
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13.06.2024 22:42 Ответить
Ця репарація вже "завойована", тому є можливість її витрачати.
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13.06.2024 23:05 Ответить
В смислі «отдать» ? Репарації не повертають. Готуйтеся, що нафто та газодалари будуть кілька десятиліть, можливо століття, покривати втрати України та наших партнерів у війні, розпочатій Х@йлом.
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14.06.2024 06:34 Ответить
Там где деньги, там счет всегда.
выдать кредит Украине на сумму 50 миллиардов евро, за счет замороженных российских активов Источник:
Моя страна получение репараций (взятие Кремля) считает делом решенным. Остановка за временем.
Украина выпускает "победные" облигации.
В качестве твердого залога предлагает их Европе. Европа принимает этот залог и под него выдает кредит.
Кацапские деньги целые, если с ними (кацапами) Европа помирится, вернет им основную сумму и украинские облигации.
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14.06.2024 07:30 Ответить
Хто поверне тисячі убитих українців? Нічого ми не будемо повертати. Німеччина, здається до 2000 року оплачувала електро освітлення на дорогах по всій Бельгії.
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14.06.2024 16:11 Ответить
Ось коли, як у Берлині, біля Рейхканцелярії. У Москві на Червоній площі будуть наші війська. Тоді можно буде розмовляти про освітлення полонин у Львівській області.
Да и то, кацап может отползти за:
1. Волгу
2. Урал
3. Байкал.
Все репарации ждут нас в Владивостоке.
Я понимаю, из сухой тряпки ничего не выжать, и это деньги будут списаны, но сейчас они проходят как займ (кредит)
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14.06.2024 16:53 Ответить
Зовсім не обовʼязково. Принудять іі до миру на вигідних нам умовах. Вчора рубль обвалився удвічі. Почалося, сподіваюся.
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14.06.2024 19:14 Ответить
Кстати, наткнулась токо шо
Збитки від війни в Україні, яку розпочала Росія, за підрахунками Світового банку становлять приблизно 486 мільярдів доларів. Саме цю суму країни "Великої сімки" (G7) зобов'язують агресора виплати Києву.
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14.06.2024 19:17 Ответить
Якщо Ви українець, то не падайте духом. Росії воздасться. А якщо із росісі - то падайте , ще ваші внуки будуть нам платити.
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14.06.2024 19:20 Ответить
Десятиліття, століття.... Ми вже москву взяли? Чи я чогось можливо не знаю? Як ви з них хочете репарації вибивати? ну просто цікаво
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14.06.2024 09:48 Ответить
Почитай цюстаттю для прикладу
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14.06.2024 16:12 Ответить
Ви думаєте це зупинить зелених клептоманів?
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13.06.2024 22:05 Ответить
Ну МВФ теж надає кредити , але ж він зумів вибудувати одну з кращих у світі систем контроля за використанням грошей .
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13.06.2024 22:15 Ответить
за рахунок москалів слава богу
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13.06.2024 22:22 Ответить
ви не второпали...
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13.06.2024 22:46 Ответить
Ви не змогли виразно сформулювати.
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13.06.2024 22:51 Ответить
Країни G-7 погодились видати Україні кредит в 50 млрд євро за рахунок заморожених активів РФ, - фон дер Ляєн...угу, через Deutsche Bank, повз касу "кабміну" рехформаторів)

Deutsche Bank вже засвітився - з цією метою на полях Конференції підписала меморандуми про взаєморозуміння з Siemens Energy і Deutsche Bank, щоб і отримати експертизу Джерело: https://biz.censor.net/n3494507
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13.06.2024 22:02 Ответить
Думаєте в фон дер Ляєн просто так хороший настрій) подивіться фото уважно... цікаво хто кого нецензурне слово?
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13.06.2024 22:16 Ответить
Пронумеровать усi бонкноти, негайно!
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13.06.2024 22:04 Ответить
Вони пронумеровані, потрібно помітити спеціальною фарбою ))
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13.06.2024 22:06 Ответить
Гривня падає, держборг росте, кредити розбираємо як гарячі пиріжки і паралельно продажні судді відпускають продажних мусорів, куратори великого крадівництва попри відкриті справи переїзджають до Австрії, а держслужбовців, які мішають красти - тупо розстрілюють.
Розклад чудовий...
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13.06.2024 22:06 Ответить
все як завжди, потім по гавномарафоні скажуть що це вкрав наш поЦреотичний ворюга а не бурят і наш народ схаває..... Посуті якщо нічого не поміняється, то ми повільно будемо перемелені і перетворені в руїни, заради того щоб бубочка награвся в світову примадонну а зелене скотне шобло накралось і смилось кудись в Європу....
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14.06.2024 09:52 Ответить
Це за рахунок відсотків від грошей?
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13.06.2024 22:11 Ответить
за рахунок відсотків від москальских грошей
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13.06.2024 22:26 Ответить
Захід багато робить для України і українців.
Наприклад таке:
@ "Київський симфонічний оркестр на три роки переїде до німецького міста Монхайм-на-Рейні, де з'явиться свій концертний зал."
Німеччина так захищає і українську культуру, і людські цінності від рашистської пітьми!

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13.06.2024 22:12 Ответить
Вчора були коментарі не давайте. Сьогодні вже давайте, але пронумеруйте або помітити спеціальною фарбою .Що буде завтра...)
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13.06.2024 22:16 Ответить
у ЕС знають, що все одно ці гроші повернуться на їхні офшори)
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13.06.2024 22:26 Ответить
В ЄС нема офшорів.
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13.06.2024 22:30 Ответить
Люксембург,Ліхтенштейн,Монако,Мальта,Сан-Марино,Угорщина,Ірландія,Латвія...
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13.06.2024 22:42 Ответить
Це взагалі не офшори, ви схоже не розумієте значення цього слова.

no EU-28 country is amongst the 64 listed in the 2017 EU tax haven blacklist and greylist.
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13.06.2024 22:44 Ответить
не буду сперичатися,вся інформація є в мережі
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13.06.2024 22:58 Ответить
Тим часом інформація з мережі:

Tax haven blacklist: American Samoa, Anguilla, Antigua and Barbuda, Bahamas, Belize, Fiji, Guam, Palau, Panama, Russia, Samoa, Seychelles, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands, Vanuatu.

In the February 2023 update, British Virgin Islands, Costa Rica, Marshall Islands and Russia were added and North Macedonia, Barbados, Jamaica and Uruguay were removed.
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13.06.2024 23:07 Ответить
ви трохи плутаєте офшори і країни із зниженими податками наприклад на IT, як в Ірландії.
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13.06.2024 23:10 Ответить
В усіх цих країнах ви будете проходити KYC і підтверджувати законне походження грошей.
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13.06.2024 22:45 Ответить
а у нас у податковій і папірець видадуть, що законно 5издив)
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13.06.2024 22:47 Ответить
Не взлетить, у нас наступники завжди дрюкають папєрєдніків)
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13.06.2024 22:49 Ответить
деребанять як в останній день помпеї..
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13.06.2024 23:23 Ответить
"Різко зріс попит на купівлю українцями нерухомості в Іспанії. За даними нотаріусів, лише за перше півріччя 2022 року громадяни України придбали тут 1 237 будинків, що на 73% більше, ніж у першому півріччі 2021 року. Це майже на 60% більше угод, ніж в середньому реєстрували за останні 15 років."
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13.06.2024 23:26 Ответить
Це ті, хто потікали від війни. Можливо навіть багато з цих 1237 айтішники, бо нерухомість в Іспанії не така й дорога, однушка в Києві = зачухана вілла в селі.
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14.06.2024 00:48 Ответить
Ось ваші айтішникиhttps://youtu.be/OLe09u1XmrA Українські митники скупили квартири та офіси у Дубаї: «Схеми» знайшли нерухомості на $25 млн
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14.06.2024 01:15 Ответить
зате там є нерухомість яку купують через офшори
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13.06.2024 22:32 Ответить
Ні, на 50 мільярдів євро нема)
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13.06.2024 22:41 Ответить
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13.06.2024 22:44 Ответить
"Хитрый План Путина" в действии .
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13.06.2024 23:03 Ответить
ДА почнеться ера зміни плитки в Ужгороді, футбольних полів в Львові в відновлення житла в Мукачево - стільки як зелені не вкрав напевно ніхто. Ото пощастило людям керувати під час війни - міліардерами стануть всі
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13.06.2024 23:36 Ответить
вместе с кредитом в комплекте дайте нам министра финансов . ген. прокурора председателя верховного суда начальников назк и набу . сотни три судей из британии и японии и каждый месяц финансовый отчет по каждому доллару и евро ---- иначе ********* .
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14.06.2024 06:24 Ответить
Ну при такому розкладі можемо вже тоді бубенчика лишити як шавку)
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14.06.2024 09:55 Ответить
 
 