$50 млрд из замороженных активов РФ предоставит Украине, - министр финансов Германии Линднер

Украина получит 50 млрд долларов США из замороженных активов РФ.

Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошие новости от G7: Еще 50 миллиардов долларов для Украины. Для этого мы используем прибыль с замороженных активов - разумный инструмент, который демонстрирует Путину наше единство, очень помогает Украине и снимает нагрузку с бюджетов. Сейчас мы работаем над деталями", - отметил он.

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