РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9598 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
2 382 12

$50 млрд из замороженных активов РФ предоставит Украине, - министр финансов Германии Линднер

Україні дадуть 50 млрд доларів із заморожених активів РФ

Украина получит 50 млрд долларов США из замороженных активов РФ.

Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошие новости от G7: Еще 50 миллиардов долларов для Украины. Для этого мы используем прибыль с замороженных активов - разумный инструмент, который демонстрирует Путину наше единство, очень помогает Украине и снимает нагрузку с бюджетов. Сейчас мы работаем над деталями", - отметил он.

Также читайте: Германия передала Украине четверть своих систем Patriot. Предоставить больше нет возможности, - Писториус

Автор: 

Германия (6978) замороженные активы (285)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
рашка узаконила свій статус колонії китаю
показать весь комментарий
13.06.2024 15:02
+2
Щось МАЛО!
Наші "Слуги" вже встигли БІЛЬШЕ ВКРАСТИ.
показать весь комментарий
13.06.2024 14:59
+2
Ну, тепер китайці стануть тихо, не квапливо, грати на Московській Біржі та вичавлювати з рашиків останні гроші.
5-10 років та всі мільйони рашистів будуть винні Китаю грошей на три покоління вперед.
Ця стратегія як раз у стилі китайців.
показать весь комментарий
13.06.2024 15:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пуцін сдафайся!!! Юань стал основной валютой на биржевых торгах, заявили в ЦБ.

Уже в мае доля этой валюты на торгах Мосбиржи составила 54%.
показать весь комментарий
13.06.2024 14:53 Ответить
рашка узаконила свій статус колонії китаю
показать весь комментарий
13.06.2024 15:02 Ответить
Ну, тепер китайці стануть тихо, не квапливо, грати на Московській Біржі та вичавлювати з рашиків останні гроші.
5-10 років та всі мільйони рашистів будуть винні Китаю грошей на три покоління вперед.
Ця стратегія як раз у стилі китайців.
показать весь комментарий
13.06.2024 15:04 Ответить
Щось МАЛО!
Наші "Слуги" вже встигли БІЛЬШЕ ВКРАСТИ.
показать весь комментарий
13.06.2024 14:59 Ответить
Заморожених активів рф не чипають ! Помилка ...
показать весь комментарий
13.06.2024 15:00 Ответить
Наконец то можно будет стадионы в Волчанске и Работино построить.
показать весь комментарий
13.06.2024 15:04 Ответить
тільки до рук зелених не давайте, снаряддям, атакамсами, дронами та можна декілька f35 прикупити
показать весь комментарий
13.06.2024 15:05 Ответить
Главное что бы правительство на эти деньги закупило оружие, а не сново пустило на асфальт и т.д.
показать весь комментарий
13.06.2024 15:06 Ответить
А з цих грошей можна Один мільярд гривень на вибори?
показать весь комментарий
13.06.2024 15:11 Ответить
про економику запада ватоголовый позабавило)))ввп нью йорка как у всего кацапстана))))доля ввп кацапастана в мире 1,5-2 процента,запад держиться))))
показать весь комментарий
13.06.2024 16:11 Ответить
 
 