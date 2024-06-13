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$50 млрд из замороженных активов РФ предоставит Украине, - министр финансов Германии Линднер
Украина получит 50 млрд долларов США из замороженных активов РФ.
Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер, передает Цензор.НЕТ.
"Хорошие новости от G7: Еще 50 миллиардов долларов для Украины. Для этого мы используем прибыль с замороженных активов - разумный инструмент, который демонстрирует Путину наше единство, очень помогает Украине и снимает нагрузку с бюджетов. Сейчас мы работаем над деталями", - отметил он.
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Уже в мае доля этой валюты на торгах Мосбиржи составила 54%.
5-10 років та всі мільйони рашистів будуть винні Китаю грошей на три покоління вперед.
Ця стратегія як раз у стилі китайців.
Наші "Слуги" вже встигли БІЛЬШЕ ВКРАСТИ.