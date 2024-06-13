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$50 млрд із заморожених активів РФ нададуть Україні, - міністр фінансів Німеччини Лінднер
Україна отримає 50 млрд доларів США із заморожених активів РФ.
Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, передає Цензор.НЕТ.
"Хороші новини від G7: Ще 50 мільярдів доларів для України. Для цього ми використовуємо прибуток із заморожених активів – розумний інструмент, який демонструє Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів. Зараз ми працюємо над деталями", - зазначив він.
Топ коментарі
+4 частный сектор
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+2 Small Jerboa
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+2 Small Jerboa
показати весь коментар13.06.2024 15:04
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Уже в мае доля этой валюты на торгах Мосбиржи составила 54%.
5-10 років та всі мільйони рашистів будуть винні Китаю грошей на три покоління вперед.
Ця стратегія як раз у стилі китайців.
Наші "Слуги" вже встигли БІЛЬШЕ ВКРАСТИ.