$50 млрд із заморожених активів РФ нададуть Україні, - міністр фінансів Німеччини Лінднер

Україна отримає 50 млрд доларів США із заморожених активів РФ.

Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, передає Цензор.НЕТ.

"Хороші новини від G7: Ще 50 мільярдів доларів для України. Для цього ми використовуємо прибуток із заморожених активів – розумний інструмент, який демонструє Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів. Зараз ми працюємо над деталями", - зазначив він.

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