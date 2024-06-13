УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12175 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
2 382 12

$50 млрд із заморожених активів РФ нададуть Україні, - міністр фінансів Німеччини Лінднер

Україні дадуть 50 млрд доларів із заморожених активів РФ

Україна отримає 50 млрд доларів США із заморожених активів РФ.

Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, передає Цензор.НЕТ.

"Хороші новини від G7: Ще 50 мільярдів доларів для України. Для цього ми використовуємо прибуток із заморожених активів – розумний інструмент, який демонструє Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів. Зараз ми працюємо над деталями", - зазначив він.

Також читайте: Німеччина передала Україні чверть своїх систем Patriot. Надати більше немає можливості, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7375) заморожені активи (561)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
рашка узаконила свій статус колонії китаю
показати весь коментар
13.06.2024 15:02
+2
Щось МАЛО!
Наші "Слуги" вже встигли БІЛЬШЕ ВКРАСТИ.
показати весь коментар
13.06.2024 14:59
+2
Ну, тепер китайці стануть тихо, не квапливо, грати на Московській Біржі та вичавлювати з рашиків останні гроші.
5-10 років та всі мільйони рашистів будуть винні Китаю грошей на три покоління вперед.
Ця стратегія як раз у стилі китайців.
показати весь коментар
13.06.2024 15:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пуцін сдафайся!!! Юань стал основной валютой на биржевых торгах, заявили в ЦБ.

Уже в мае доля этой валюты на торгах Мосбиржи составила 54%.
показати весь коментар
13.06.2024 14:53 Відповісти
рашка узаконила свій статус колонії китаю
показати весь коментар
13.06.2024 15:02 Відповісти
Ну, тепер китайці стануть тихо, не квапливо, грати на Московській Біржі та вичавлювати з рашиків останні гроші.
5-10 років та всі мільйони рашистів будуть винні Китаю грошей на три покоління вперед.
Ця стратегія як раз у стилі китайців.
показати весь коментар
13.06.2024 15:04 Відповісти
Щось МАЛО!
Наші "Слуги" вже встигли БІЛЬШЕ ВКРАСТИ.
показати весь коментар
13.06.2024 14:59 Відповісти
Заморожених активів рф не чипають ! Помилка ...
показати весь коментар
13.06.2024 15:00 Відповісти
Наконец то можно будет стадионы в Волчанске и Работино построить.
показати весь коментар
13.06.2024 15:04 Відповісти
тільки до рук зелених не давайте, снаряддям, атакамсами, дронами та можна декілька f35 прикупити
показати весь коментар
13.06.2024 15:05 Відповісти
Главное что бы правительство на эти деньги закупило оружие, а не сново пустило на асфальт и т.д.
показати весь коментар
13.06.2024 15:06 Відповісти
А з цих грошей можна Один мільярд гривень на вибори?
показати весь коментар
13.06.2024 15:11 Відповісти
про економику запада ватоголовый позабавило)))ввп нью йорка как у всего кацапстана))))доля ввп кацапастана в мире 1,5-2 процента,запад держиться))))
показати весь коментар
13.06.2024 16:11 Відповісти
 
 