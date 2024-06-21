Дуда вважає проблемою рішення США надавати Україні системи Patriot поза чергою

Президент Польщі Анджей Дуда назвав проблемою рішення США надати пріоритет постачанню систем ППО Patriot Україні, а потім іншим країнам-замовникам.

Про це польський лідер заявив в етері Radio Zet, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Дуди, "це завжди проблема, коли постачання затримуються".

"Це завжди проблема, коли постачання затримуються, особливо коли відбувається модернізація польської армії. Однак пам'ятаймо, що нас захищають, серед іншого, сьогодні в Польщі є американські пускові установки, є і британські системи", - заявив президент Польщі.

На думку Дуди, ситуація, яка виникла, говорить про те, що західні країни виробляють недостатньо зброї. За його словами, впродовж багатьох років "вільний світ звик жити без воєн, без загроз", а військове виробництво було обмежене. Він додав, що західні країни мають повертатися до "нормального виробництва" зброї.

"Зараз, коли є, наприклад, попит на боєприпаси, склади порожні. І це величезна проблема сьогодні, потрібно повертатися до нормального виробництва, потрібно відновлювати ланцюги постачань, потрібно дивитися на те, що світ змінився", - сказав польський лідер.

Нгадаємо, що президент США Джо Байден після підписання безпекової угоди з Україною заявив, що США спочатку надаватимуть системи протиповітряної оборони Patriot Україні, а потім переходитимуть до виконання своїх зобов'язань щодо постачання таких систем іншим країнам-замовникам.

