УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4848 відвідувачів онлайн
Новини
8 033 22

Дуда вважає проблемою рішення США надавати Україні системи Patriot поза чергою

Дуда вважає проблемою рішення США надавати Україні системи Patriot поза чергою

Президент Польщі Анджей Дуда назвав проблемою рішення США надати пріоритет постачанню систем ППО Patriot Україні, а потім іншим країнам-замовникам. 

Про це польський лідер заявив в етері Radio Zet, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Дуди, "це завжди проблема, коли постачання затримуються". 

"Це завжди проблема, коли постачання затримуються, особливо коли відбувається модернізація польської армії. Однак пам'ятаймо, що нас захищають, серед іншого, сьогодні в Польщі є американські пускові установки, є і британські системи", - заявив президент Польщі.

На думку Дуди, ситуація, яка виникла, говорить про те, що західні країни виробляють недостатньо зброї. За його словами, впродовж багатьох років "вільний світ звик жити без воєн, без загроз", а військове виробництво було обмежене. Він додав, що західні країни мають повертатися до "нормального виробництва" зброї.

Читайте також: Надання Україні зброї є обов’язком Заходу, - Дуда

"Зараз, коли є, наприклад, попит на боєприпаси, склади порожні. І це величезна проблема сьогодні, потрібно повертатися до нормального виробництва, потрібно відновлювати ланцюги постачань, потрібно дивитися на те, що світ змінився", - сказав польський лідер.

Нгадаємо, що президент США Джо Байден після підписання безпекової угоди з Україною заявив, що США спочатку надаватимуть системи протиповітряної оборони Patriot Україні, а потім переходитимуть до виконання своїх зобов'язань щодо постачання таких систем іншим країнам-замовникам.

Читайте також: Дуда відвідає Китай та зустрінеться із Сі Цзіньпіном: Обговорять, зокрема, Україну

Автор: 

Польща (8751) Дуда Анджей (804) Patriot (394)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Друже Дуда, ти спочатку почни збивати кацапськи ракети, що літають над твоєю країною, а потім вже висловлювай свої претензії.
А якщо мати ППО, яке просто спостерігає та веде статистику, то да, краще дати Петріоти Україні.
показати весь коментар
21.06.2024 17:58 Відповісти
+11
коверкання назви статті. Він сказав ,що затримка - проблема, а не те , що Україні їх дають поперед чергою
показати весь коментар
21.06.2024 17:56 Відповісти
+11
Румунія ніколи не розказувала про "братній народ", а просто дала свій "петріот" аби Україна захистила небо. польським сцикунам - ганьба. піднімають у небо свої винищувачі аби подивитися як рашисти вбивають своїми ракетами україців, а могли б збивати. Це ****** стидоба курвам!
показати весь коментар
21.06.2024 18:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коверкання назви статті. Він сказав ,що затримка - проблема, а не те , що Україні їх дають поперед чергою
показати весь коментар
21.06.2024 17:56 Відповісти
Згоден. Ну і акцент на тому, що виробництво в країнах НАТО слабше, ніж повинно бути
показати весь коментар
21.06.2024 17:58 Відповісти
колись був такий закон про "нерозповсюдження ядерної зброї", відповідно до якої радянський союз та штати мають право мати лише по 2 системи, які можуть збивати балістичні ракети 😂🤣
одна мала стояти захищати столицю... інша - якусь одну обрану військову базу...
показати весь коментар
21.06.2024 18:00 Відповісти
Ніяких проблем - старшии сказав
показати весь коментар
21.06.2024 17:58 Відповісти
Друже Дуда, ти спочатку почни збивати кацапськи ракети, що літають над твоєю країною, а потім вже висловлювай свої претензії.
А якщо мати ППО, яке просто спостерігає та веде статистику, то да, краще дати Петріоти Україні.
показати весь коментар
21.06.2024 17:58 Відповісти
США виготовляють, умовно, 650 ракет на рік.
З 650 , умовно, давали Україні 50 ракет .
Зараз хочуть з 650 давати 100 ракет Україні. Значить іншим - на 50 менше (чекати невідомо скільки).

А Дуда каже: так давайте виготовляти 700 . Він не каже, що віддайте все Польщі замість України.
показати весь коментар
21.06.2024 18:06 Відповісти
Західні країни виробляють недостатньо зброї. За його словами, впродовж багатьох років "вільний світ звик жити без воєн, без загроз"
========

Я розумію якби кацапи з таким заголовком би опублікували, але вам то навіщо?
показати весь коментар
21.06.2024 18:00 Відповісти
Дуда в своєму стилі.Думаю добре що ми програли румунам,ті нам дали Патріот.Польський Патріот наразі ганяється за горобцями.
показати весь коментар
21.06.2024 18:03 Відповісти
Там вчора повітряна куля залетіла з Московії десь на Мазовеччину,теж стояли, спостерігали. Певно,москалі вирішили поглузувати над поляками, як свого часу Китай над США, де теж куля кілька днів літала, поки, нарешті, не наважилися її збити, а поляки, мабуть, і на те не спромоглися. Зате петріот для нас зажали. Який нині шній "вільний світ" нерішучий та боязкий.
показати весь коментар
21.06.2024 19:27 Відповісти
О, погуглила,так і ж, 5 годин та куля літала, польські військові кліпали очима та чухали потилиці, заявляли, що ведуть спостереження, аж поки аеростат не покинув повітряний простір Польщі. Та вони навіть кулю не спроможні збити, а наші хочуть, щоб ракети чи літаки збивали, ага, тримай карман ширше.
показати весь коментар
21.06.2024 19:45 Відповісти
Натурально пан зварйовал.Хто ворог Польщі - Росія.З ким вона зараз воює?З Україною.То кому треба давати зброю?Пан ліче же бронь ма отшимаць Польска.Логіка така чисто рольніцка,перепрошую такого собі селюка,фермера,який огородився парканом і ніц не хоче знати що за ним.а об"єднатись може тільки з такими як сам щоб не пустити українське зерно в...та будь куди,просто не пустити...
показати весь коментар
21.06.2024 18:03 Відповісти
Секундные войска нервничают
показати весь коментар
21.06.2024 18:03 Відповісти
Дуда чи довбой@б чи "труднощі перекладу".
показати весь коментар
21.06.2024 18:04 Відповісти
Дуда сказочник. PiS критикуют за то что "модернизация польской армии" это фейковый пузырь за огромные кредиты на несуществующие деньги, в смысле они даже сами не знают как будет расплачиваться Польша.
показати весь коментар
21.06.2024 18:05 Відповісти
Румунія ніколи не розказувала про "братній народ", а просто дала свій "петріот" аби Україна захистила небо. польським сцикунам - ганьба. піднімають у небо свої винищувачі аби подивитися як рашисти вбивають своїми ракетами україців, а могли б збивати. Це ****** стидоба курвам!
показати весь коментар
21.06.2024 18:09 Відповісти
Румуни поки що, серед усих сусідів поводять себе найкраще.
показати весь коментар
21.06.2024 18:26 Відповісти
Для західних кацапів саме існування України є проблемою. Доводиться простим питанням про Бандеру
показати весь коментар
21.06.2024 19:41 Відповісти
Дуда вважає проблемою рішення США надавати Україні системи Patriot поза чергою Україні варто вважати великою проблемою мати сусіда -Польщу, котра думає ,як відтягнути зброю необхідно Україні для захисту від кровожадного рашиста українців, для розміщення її на території Польщі для бездіяльності...
показати весь коментар
21.06.2024 19:47 Відповісти
А що він не так сказав?

>>> "Однак пам'ятаймо, що нас захищають, серед іншого, сьогодні в Польщі є американські пускові установки, є і британські системи", - заявив президент Польщі.
На думку Дуди, ситуація, яка виникла, говорить про те, що західні країни виробляють недостатньо зброї. За його словами, впродовж багатьох років "вільний світ звик жити без воєн, без загроз", а військове виробництво було обмежене. Він додав, що західні країни мають повертатися до "нормального виробництва" зброї". <<<

Сказав, що затримка поставки зброї - це завжди погано. Але Польщу вже захищають американські та британські системи і проблема в тому, що зараз недостатні темпи виробництва зброї.

Жодного слова, що Польщі Patriot потрібніший, ніж Україні.
показати весь коментар
21.06.2024 19:53 Відповісти
Ще один нормальний мужик доказує, що Україні треба мати своє виробництво зброї, і забити на думку всіх, + це солідний дохід у бюджет, якщо ще працювати на експорт
показати весь коментар
21.06.2024 20:09 Відповісти
 
 