Дуда вважає проблемою рішення США надавати Україні системи Patriot поза чергою
Президент Польщі Анджей Дуда назвав проблемою рішення США надати пріоритет постачанню систем ППО Patriot Україні, а потім іншим країнам-замовникам.
Про це польський лідер заявив в етері Radio Zet, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Дуди, "це завжди проблема, коли постачання затримуються".
"Це завжди проблема, коли постачання затримуються, особливо коли відбувається модернізація польської армії. Однак пам'ятаймо, що нас захищають, серед іншого, сьогодні в Польщі є американські пускові установки, є і британські системи", - заявив президент Польщі.
На думку Дуди, ситуація, яка виникла, говорить про те, що західні країни виробляють недостатньо зброї. За його словами, впродовж багатьох років "вільний світ звик жити без воєн, без загроз", а військове виробництво було обмежене. Він додав, що західні країни мають повертатися до "нормального виробництва" зброї.
"Зараз, коли є, наприклад, попит на боєприпаси, склади порожні. І це величезна проблема сьогодні, потрібно повертатися до нормального виробництва, потрібно відновлювати ланцюги постачань, потрібно дивитися на те, що світ змінився", - сказав польський лідер.
Нгадаємо, що президент США Джо Байден після підписання безпекової угоди з Україною заявив, що США спочатку надаватимуть системи протиповітряної оборони Patriot Україні, а потім переходитимуть до виконання своїх зобов'язань щодо постачання таких систем іншим країнам-замовникам.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
одна мала стояти захищати столицю... інша - якусь одну обрану військову базу...
А якщо мати ППО, яке просто спостерігає та веде статистику, то да, краще дати Петріоти Україні.
З 650 , умовно, давали Україні 50 ракет .
Зараз хочуть з 650 давати 100 ракет Україні. Значить іншим - на 50 менше (чекати невідомо скільки).
А Дуда каже: так давайте виготовляти 700 . Він не каже, що віддайте все Польщі замість України.
========
Я розумію якби кацапи з таким заголовком би опублікували, але вам то навіщо?
>>> "Однак пам'ятаймо, що нас захищають, серед іншого, сьогодні в Польщі є американські пускові установки, є і британські системи", - заявив президент Польщі.
На думку Дуди, ситуація, яка виникла, говорить про те, що західні країни виробляють недостатньо зброї. За його словами, впродовж багатьох років "вільний світ звик жити без воєн, без загроз", а військове виробництво було обмежене. Він додав, що західні країни мають повертатися до "нормального виробництва" зброї". <<<
Сказав, що затримка поставки зброї - це завжди погано. Але Польщу вже захищають американські та британські системи і проблема в тому, що зараз недостатні темпи виробництва зброї.
Жодного слова, що Польщі Patriot потрібніший, ніж Україні.