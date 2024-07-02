НАТО має гарантувати безперервну підтримку Україні для захисту від російської агресії, - Дуда

На саміті у Вашингтоні НАТО мусить гарантувати тривалу і безперервну підтримку України в протидії російській агресії, а також принаймні підтвердити невідворотність шляху України до Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава Польської держави Анджей Дуда під час спільної пресконференції з президентом Албанії Байрамом Бегаєм у вівторок у Варшаві.

"Ми говорили про те, що НАТО має гарантувати Україні тривалу і безперервну підтримку доти, доки ця допомога буде потрібною, аби ефективно захищатися від російської агресії", - наголосив Дуда.

Він зауважив, що Північноатлантичний альянс на саміті має гарантувати "щонайменше невідворотність стежки України до НАТО, тобто що це залежатиме виключно від волі українського суспільства".

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Президент Польщі також подякував Албанії за надання Україні військової допомоги для протидії російській агресії.

За словами Дуди, НАТО має розпочати "нову стратегічну політику" щодо Росії. Це означає, що Брюссель повинен перестати керуватися у відносинах з РФ основоположним актом НАТО-Росія, який Москва давно вже багато разів порушила, зокрема у питаннях нерозповсюдження ядерної зброї, розташовуючи її в Білорусі, а також значної мілітаризації Калінінградської області, що межує з Польщею, сказав він.

"Зараз потрібна нова і тверда політика щодо Росії, яка захистить східний фланг, весь вільний світ від російського імперіалізму і російської агресії", - наголосив Дуда.

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Президент Польщі підкреслив, що двома "фундаментальними пунктами" на саміті НАТО мають бути постійна підтримка Києва до завершення війни і відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах, а також тверда політика щодо Росії.

Дуда також зазначив, що пріоритетом Польського головування в Раді ЄС у першій половині наступного року будуть дії, спрямовані на інтеграцію Албанії, інших країн Західних Балкан, а також України і Молдови до Євросоюзу.

Своєю чергою Бегай наголосив, що найкращим засобом для протидії російській агресії є об’єднана Європа, а отже, розширення Євросоюзу. Він висловив сподівання, що Польське головування в ЄС у першому півріччі наступного року значно вплине на процес євроінтеграції всього балканського регіону. Російську агресію в Україні президент Албанії назвав "найбільшою загрозою для миру і безпеки в Європі".

"Албанія висловлює свою повну солідарність з Україною і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - наголосив албанський лідер. Він додав, що у контексті російської агресії Україну треба підтримувати так довго, скільки вона цього потребуватиме.

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"Це не благодійність, а наша спільна інвестиція у наше майбутнє і мир у світі. Ми віримо у майбутнє України в євроатлантичній родині і ми підтримуємо прагнення України стати членом НАТО", - підкреслив Бегай.

Він нагадав, що кілька місяців тому Албанія спільно з Україною організували саміт Україна – Західні Балкани, під час якого усі країни Західних Балкан висловили свою підтримку Україні, засуджуючи неспровоковану російську агресію проти України.

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.