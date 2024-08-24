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Новости
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С 1 сентября в Украине будет работать новый посол Польши. Им стал Петр Лукасевич

польща

С 1 сентября в должности посла Польши в Украине будет работать Петр Лукасевич.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на FRM24, об этом сообщил спикер МИД Польши Павел Вронский.

Как отмечается, 1 сентября Лукасевич начнет работать послом Польши в Украине.

По его словам, в последние дни несколько новых польских послов начали работу в других странах. В частности, посол ЕС в Украине в 2012-2016 годах Ян Томбинский стал послом Польши в Германии.

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Что известно о новом после

Петр Лукасевич - политолог, дипломат, полковник запаса вооруженных сил Польши.

В 1995-2006 годах занимался вопросами государственной безопасности и борьбы с терроризмом. Он служил в стабилизационных миссиях в Ираке в 2004-2005 годах. В 2006 году был заместителем военного атташе в Пакистане, а с 2007 по 2010 год - военным атташе Польши в Афганистане. В течение 2012-2014 годов Лукасевич занимал должность посла Польши в Афганистане. После возвращения в Польшу занимался журналистской, преподавательской и экспертной деятельностью.

Автор: 

Польша (8399) посол (1793)


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Так хейла ж готували на посла,заставу мабуть затримав.
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24.08.2024 14:38 Ответить
Коли українське зерно знову розсипати будуть і топтати?
Коли для орківського зерна, яке вкрадене в України закриють бульбасько-орківський кордон?!
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24.08.2024 15:30 Ответить
Ну, Пьотр так Пьотр. Дослідження генетиків показали, що між поляками і московитами чимало спільного (на рівні ДНК). В українців же дуже великий відсоток збігу в ДНК з шведами і німцями.
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24.08.2024 17:53 Ответить
 
 