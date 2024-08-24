Із 1 вересня в Україні працюватиме новий посол Польщі. Ним став Пьотр Лукасевич
Із 1 вересня на посаді посла Польщі в Україні працюватиме Пьотр Лукасевич.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на FRM24, про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський.
Як зазначається, 1 вересня Лукасевич розпочне працювати послом Польщі в Україні.
За його словами, останніми днями декілька нових польських послів розпочали роботу в інших країнах. Зокрема, посол ЄС в Україні в 2012-2016 роках Ян Томбінський став послом Польщі в Німеччині.
Що відомо про нового посла
Пьотр Лукасевич - політолог, дипломат, полковник запасу збройних сил Польщі.
У 1995-2006 роках займався питаннями державної безпеки та боротьби з тероризмом. Він служив у стабілізаційних місіях в Іраку у 2004-2005 роках. У 2006 році був заступником військового аташе у Пакистані, а з 2007 по 2010 рік - військовим аташе Польщі в Афганістані. Упродовж 2012-2014 років Лукасевич обіймав посаду посла Польщі в Афганістані. Після повернення до Польщі займався журналістською, викладацькою та експертною діяльністю.
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