Новим послом Литви в Україні призначено політдиректорку МЗС Станіте-Толочкене

Політична директорка Міністерства закордонних справ Литви Інга Станіте-Толочкене обійняла посаду посла Литви в Україні.

Про це повідомило МЗС Литви, передає Цензор.НЕТ.

"Ми раді представити нашого нового посла в Україні - Інгу Станіте-Толочкене!" - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою Станіте-Толочкене написала, що розпочинає роботу як посол в Україні.

"Вітаю, Києве! Пишаюся тим, що розпочинаю новий етап життя як посол Литви в Україні, країні, де вирішується майбутнє Європи", - написала вона.

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Що відомо про Інгу Станіте-Толочкене

Вона є політичною директоркою Міністерства закордонних справ Литви. Раніше дипломатка обіймала посаду посла у Вірменії. У Києві вона замінить Вальдемара Сарапінаса, який завершує свою роботу в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва визначилась з новим послом в Україні.