Новим послом Литви в Україні призначено політдиректорку МЗС Станіте-Толочкене
Політична директорка Міністерства закордонних справ Литви Інга Станіте-Толочкене обійняла посаду посла Литви в Україні.
Про це повідомило МЗС Литви, передає Цензор.НЕТ.
"Ми раді представити нашого нового посла в Україні - Інгу Станіте-Толочкене!" - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою Станіте-Толочкене написала, що розпочинає роботу як посол в Україні.
"Вітаю, Києве! Пишаюся тим, що розпочинаю новий етап життя як посол Литви в Україні, країні, де вирішується майбутнє Європи", - написала вона.
Що відомо про Інгу Станіте-Толочкене
Вона є політичною директоркою Міністерства закордонних справ Литви. Раніше дипломатка обіймала посаду посла у Вірменії. У Києві вона замінить Вальдемара Сарапінаса, який завершує свою роботу в Україні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва визначилась з новим послом в Україні.
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А в ОПУ, віддають перевагу фахічиням з мінєту! МЗС може засвідчити..
наша людина
пригадав, якщо б дівоче то закінчувалось на -кієне
в Україні при подвійних прізвищах спочатку йде прізвище чоловіка, а в Литві навпаки ?
.
мені здається, в литовській та українській мовах багато однокореневих слів, адже останній лінгвістичний поділ був балто-слов'янський
при всій любові до "Впертої Литви" (Г.Сенкевіч, Хрестоносці), литовські жіночі прізвіща це суцільний ребус - кожен раз коли вимовляю, боюсь вляпатись
але головне ділові якості майбутнього посла, звісно ж.
дуже гарно, що вона принципипова людина!