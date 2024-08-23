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Новим послом Литви в Україні призначено політдиректорку МЗС Станіте-Толочкене

Посол Литви в Україні Інга Станіте-Толочкене

Політична директорка Міністерства закордонних справ Литви Інга Станіте-Толочкене обійняла посаду посла Литви в Україні.

Про це повідомило МЗС Литви, передає Цензор.НЕТ.

"Ми раді представити нашого нового посла в Україні - Інгу Станіте-Толочкене!" - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою Станіте-Толочкене написала, що розпочинає роботу як посол в Україні.

"Вітаю, Києве! Пишаюся тим, що розпочинаю новий етап життя як посол Литви в Україні, країні, де вирішується майбутнє Європи", - написала вона.

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Що відомо про Інгу Станіте-Толочкене

Вона є політичною директоркою Міністерства закордонних справ Литви. Раніше дипломатка обіймала посаду посла у Вірменії. У Києві вона замінить Вальдемара Сарапінаса, який завершує свою роботу в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва визначилась з новим послом в Україні.

Автор: 

Литва (2379) посол (1094)


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Топ коментарі
+2
Дякуємо, Литовцям! Професійний дипломат!
А в ОПУ, віддають перевагу фахічиням з мінєту! МЗС може засвідчити..
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23.08.2024 17:52
+2
Talocka eto po muzu familija u nejio,a byla do zamuza familija Stanyte,eto litovskaja familija
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23.08.2024 18:08
+2
Iene eto kogda zenilas ,tut taze u nejio familija dolzna bit Inga Stanyte- Tolockiene.Ona izvesna Litve kak celovek cem zanimajetsia vypolniyt do konca,nekorumpovana,vziatki nevazmiot
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23.08.2024 18:38
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Дякуємо, Литовцям! Професійний дипломат!
А в ОПУ, віддають перевагу фахічиням з мінєту! МЗС може засвідчити..
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23.08.2024 17:52 Відповісти
Толочко по мамі

наша людина
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23.08.2024 17:55 Відповісти
і антропологія наша - гарненька українська жіночка
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23.08.2024 17:57 Відповісти
Talocka eto po muzu familija u nejio,a byla do zamuza familija Stanyte,eto litovskaja familija
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23.08.2024 18:08 Відповісти
вибачте!

пригадав, якщо б дівоче то закінчувалось на -кієне
в Україні при подвійних прізвищах спочатку йде прізвище чоловіка, а в Литві навпаки ?

.
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23.08.2024 18:26 Відповісти
Толочко від толока (укр: спільна праця допомога при великій роботі (спорудження будинку і т.д.)

мені здається, в литовській та українській мовах багато однокореневих слів, адже останній лінгвістичний поділ був балто-слов'янський
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23.08.2024 18:30 Відповісти
Iene eto kogda zenilas ,tut taze u nejio familija dolzna bit Inga Stanyte- Tolockiene.Ona izvesna Litve kak celovek cem zanimajetsia vypolniyt do konca,nekorumpovana,vziatki nevazmiot
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23.08.2024 18:38 Відповісти
ще раз вибачте!
при всій любові до "Впертої Литви" (Г.Сенкевіч, Хрестоносці), литовські жіночі прізвіща це суцільний ребус - кожен раз коли вимовляю, боюсь вляпатись

але головне ділові якості майбутнього посла, звісно ж.
дуже гарно, що вона принципипова людина!
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23.08.2024 18:50 Відповісти
Нет, фамилия ее папы Толочко. Она Толочкене, а мама ее Толочкайте.
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23.08.2024 19:23 Відповісти
Справжнья кобьєта до кінця віддється лише своїм.
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23.08.2024 18:49 Відповісти
Балтійці за Україну горою.
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23.08.2024 22:04 Відповісти
 
 