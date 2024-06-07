Литва визначилась з новим послом в Україні, ним стане політдиректорка МЗС Станіте-Толочкене
Уряд Литви призначив Інгу Станіте-Толочкене новим представником держави в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Станіте-Толочкене - політична директорка Міністерства закордонних справ Литви. Раніше дипломатка також обіймала посаду посла у Вірменії, з 19 серпня стане представником у Києві – вона має замінити Вальдемара Сарапінаса, який завершує свою роботу в Україні.
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Геннадій #588068
показати весь коментар07.06.2024 07:35 Відповісти Мені подобається 0
Markus #531371
показати весь коментар07.06.2024 10:35 Відповісти Мені подобається 0
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