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Литва визначилась з новим послом в Україні, ним стане політдиректорка МЗС Станіте-Толочкене

Станіте-Толочкене - новий посол Литви в Україні

Уряд Литви призначив Інгу Станіте-Толочкене новим представником держави в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Станіте-Толочкене - політична директорка Міністерства закордонних справ Литви. Раніше дипломатка також обіймала посаду посла у Вірменії, з 19 серпня стане представником у Києві – вона має замінити Вальдемара Сарапінаса, який завершує свою роботу в Україні.

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Автор: 

Литва (2398) посол (1101) посольство (944) Україна (5894)


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Щось підозрюю, що 2-га частина прізвища була Толочко!)))
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07.06.2024 07:35 Відповісти
( lit) Toločka.
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07.06.2024 10:35 Відповісти
 
 