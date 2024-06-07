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Литва определилась с новым послом в Украине, им станет политдиректор МИД Станите-Толочкене

Станіте-Толочкене - новий посол Литви в Україні

Правительство Литвы назначило Ингу Станите-Толочкене новым представителем государства в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Инга Станите-Толочкене - политический директор Министерства иностранных дел Литвы. Ранее дипломат также занимала должность посла в Армении, с 19 августа станет представителем в Киеве. Она должна заменить Вальдемара Сарапинаса, который завершает свою работу в Украине.

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Щось підозрюю, що 2-га частина прізвища була Толочко!)))
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07.06.2024 07:35 Ответить
( lit) Toločka.
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07.06.2024 10:35 Ответить
 
 