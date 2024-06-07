Литва определилась с новым послом в Украине, им станет политдиректор МИД Станите-Толочкене
Правительство Литвы назначило Ингу Станите-Толочкене новым представителем государства в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Инга Станите-Толочкене - политический директор Министерства иностранных дел Литвы. Ранее дипломат также занимала должность посла в Армении, с 19 августа станет представителем в Киеве. Она должна заменить Вальдемара Сарапинаса, который завершает свою работу в Украине.
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Геннадій 79764d15
показать весь комментарий07.06.2024 07:35 Ответить Мне нравится 0
Markus e8049a1f
показать весь комментарий07.06.2024 10:35 Ответить Мне нравится 0
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