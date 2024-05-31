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Новости Война
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Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что Украина может наносить удары по военным целям РФ в Беларуси

Глава МЗС Литви Ландсбергіс вважає, що Україна може завдавати ударів по військових цілях РФ у Білорусі

По мнению министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, Украина может уничтожать законные российские военные цели на территории Беларуси, если Москва их туда переместит.

Об этом дипломат заявил белорусской службе "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Перед началом встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге главу МИД Литвы спросили, должна ли Украина наносить удары по Беларуси. Дипломат подчеркнул, что Украина "должна иметь способность защищаться".

"Я имею в виду, что Украина должна иметь способность защищаться. Если Россия, опасаясь, что цели могут быть обстреляны в РФ, может переместить их куда-то в другое место, то я считаю, что выбор целей тоже нужно перенести", - заявил глава литовского внешнеполитического ведомства.

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Удары Украиной по территории РФ западным оружием

Напомним, что количество стран, которые поддерживают право Украины на защиту и не против использования своего оружия для атак на страну-агрессора, растет. В это число входят: Франция, Литва, Латвия, Канада, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды.

А недавно к ним присоединились США и Германия. Правда, разрешение этих стран касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Автор: 

Литва (2460) оружие (10215) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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а може б хтось з країн НАТО по Білорусі зацідив? А то все Україна і Україна. Як добре, коли на когось можна звалити все гівно.
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31.05.2024 18:52 Ответить
А єслі ***** нападе? Вот тож то😆😆😆
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31.05.2024 18:53 Ответить
О, то вже бацка має напружитися.
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31.05.2024 18:55 Ответить
Бульбостан нужно разбомбить и дилимилитизировать
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31.05.2024 19:07 Ответить
Ну так, у нас і справді занадто коротка лінія зіткнення з кацапами, давайте її ще трохи розширимо...
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31.05.2024 19:09 Ответить
Добре було б ******* по Мозирському НПЗ
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31.05.2024 19:11 Ответить
Давно пора.
Чим десять тисяч бульбашів небезпечні за рашистів на Вовчанському напрямку? Нічим! Зате повністю беруть участь у війні проти України. Давно треба було всі Мозирі розхерачити
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31.05.2024 19:24 Ответить
Весело вигадали. Тут з кацапами розібратися б спочатку, а вони вже інший, фронт нам придумали. Проте бунтарі це заслужили.
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31.05.2024 19:25 Ответить
 
 