Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что Украина может наносить удары по военным целям РФ в Беларуси

По мнению министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, Украина может уничтожать законные российские военные цели на территории Беларуси, если Москва их туда переместит.

Об этом дипломат заявил белорусской службе "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Перед началом встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге главу МИД Литвы спросили, должна ли Украина наносить удары по Беларуси. Дипломат подчеркнул, что Украина "должна иметь способность защищаться".

"Я имею в виду, что Украина должна иметь способность защищаться. Если Россия, опасаясь, что цели могут быть обстреляны в РФ, может переместить их куда-то в другое место, то я считаю, что выбор целей тоже нужно перенести", - заявил глава литовского внешнеполитического ведомства.

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Удары Украиной по территории РФ западным оружием

Напомним, что количество стран, которые поддерживают право Украины на защиту и не против использования своего оружия для атак на страну-агрессора, растет. В это число входят: Франция, Литва, Латвия, Канада, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды.

А недавно к ним присоединились США и Германия. Правда, разрешение этих стран касается исключительно боев на Харьковском направлении.