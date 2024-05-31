Глава МЗС Литви Ландсбергіс вважає, що Україна може завдавати ударів по військових цілях РФ у Білорусі

На думку міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, Україна може вражати законні російські військові цілі на території Білорусі, якщо Москва їх туди перемістить.

Про це дипломат заявив білоруській службі "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Празі очільника МЗС Литви запитали, чи має Україна завдавати ударів по Білорусі. Дипломат наголосив, що Україна "повинна мати здатність захищатися".

"Я маю на увазі, що Україна повинна мати здатність захищатися. Якщо Росія, побоюючись, що цілі можуть бути обстріляні в РФ, може перемістити їх кудись в інше місце, то я вважаю, що вибір цілей теж потрібно перенести", - заявив очільник литовського зовнішньополітичного відомства.

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Удари Україною по території РФ західною зброєю

Нагадаємо, що кількість країн, які підтримують право України на захист і не проти використання своєї зброї для атак на країну-агресора, зростає. До цього числа входять: Франція, Литва, Латвія, Канада, Швеція, Естонія, Польща, Фінляндія, Чехія, Велика Британія та Нідерланди.

А нещодавно до них приєдналися США та Німеччина. Щоправда, дозвіл цих країн стосується виключно боїв на Харківському напрямку.