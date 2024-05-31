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Новини Війна
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Глава МЗС Литви Ландсбергіс вважає, що Україна може завдавати ударів по військових цілях РФ у Білорусі

Глава МЗС Литви Ландсбергіс вважає, що Україна може завдавати ударів по військових цілях РФ у Білорусі

На думку міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, Україна може вражати законні російські військові цілі на території Білорусі, якщо Москва їх туди перемістить.

Про це дипломат заявив білоруській службі "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Празі очільника МЗС Литви запитали, чи має Україна завдавати ударів по Білорусі. Дипломат наголосив, що Україна "повинна мати здатність захищатися".

"Я маю на увазі, що Україна повинна мати здатність захищатися. Якщо Росія, побоюючись, що цілі можуть бути обстріляні в РФ, може перемістити їх кудись в інше місце, то я вважаю, що вибір цілей теж потрібно перенести", - заявив очільник литовського зовнішньополітичного відомства.

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Удари Україною по території РФ західною зброєю 

Нагадаємо, що кількість країн, які підтримують право України на захист і не проти використання своєї зброї для атак на країну-агресора, зростає. До цього числа входять: Франція, Литва, Латвія, Канада, Швеція, Естонія, Польща, Фінляндія, Чехія, Велика Британія та Нідерланди.

А нещодавно до них приєдналися США та Німеччина. Щоправда, дозвіл цих країн стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Автор: 

Литва (2397) зброя (7461) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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а може б хтось з країн НАТО по Білорусі зацідив? А то все Україна і Україна. Як добре, коли на когось можна звалити все гівно.
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31.05.2024 18:52 Відповісти
А єслі ***** нападе? Вот тож то😆😆😆
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31.05.2024 18:53 Відповісти
О, то вже бацка має напружитися.
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31.05.2024 18:55 Відповісти
Бульбостан нужно разбомбить и дилимилитизировать
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31.05.2024 19:07 Відповісти
Ну так, у нас і справді занадто коротка лінія зіткнення з кацапами, давайте її ще трохи розширимо...
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31.05.2024 19:09 Відповісти
Добре було б ******* по Мозирському НПЗ
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31.05.2024 19:11 Відповісти
Давно пора.
Чим десять тисяч бульбашів небезпечні за рашистів на Вовчанському напрямку? Нічим! Зате повністю беруть участь у війні проти України. Давно треба було всі Мозирі розхерачити
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31.05.2024 19:24 Відповісти
Весело вигадали. Тут з кацапами розібратися б спочатку, а вони вже інший, фронт нам придумали. Проте бунтарі це заслужили.
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31.05.2024 19:25 Відповісти
 
 